Хави: «Тренеру «Барселоны» втрое сложнее, чем игроку, тебя считают ответственным за все. Когда все хорошо – недовольны, когда все плохо – радуются. Я местный, и страдать приходится еще больше»

Хави рассказал, как тяжело работать главным тренером «Барселоны».

«Главное изменение за время моего отсутствия в клубе – фанаты. У меня мурашки от них.

Тренеру втрое тяжелее, чем игроку, потому что болельщики считают тебя ответственным за все. Теперь они говорят, что это чемпионство имени . Но это результат командной работы.

Чемпионство для меня очень важно. Я знал, что будет трудно, но мне очень хотелось выиграть, и в итоге мое упорство принесло плоды. Но вот поражение в было очень неприятным.

Порой кажется, что в «Барселоне» очень жестокая среда. Когда все хорошо – они недовольны, когда все плохо – радуются.

Я стараюсь не реагировать [на критику], но это невозможно. Она доходит до моих родителей, до моей жены, до детей в школе... Я дома, я местный, и в таком случае страдать приходится втрое больше.

Я надеюсь, что этот год положит начало чему-то важному. Мы хотим укрепиться и стать более конкуретноспособными», – сказал главный тренер «Барселоны».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!