Хави: «Тренеру «Барселоны» втрое сложнее, чем игроку, тебя считают ответственным за все. Когда все хорошо – недовольны, когда все плохо – радуются. Я местный, и страдать приходится еще больше»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хави рассказал, как тяжело работать главным тренером «Барселоны».

«Главное изменение за время моего отсутствия в клубе – фанаты. У меня мурашки от них.

Тренеру втрое тяжелее, чем игроку, потому что болельщики считают тебя ответственным за все. Теперь они говорят, что это чемпионство имени Хави. Но это результат командной работы.

Чемпионство для меня очень важно. Я знал, что будет трудно, но мне очень хотелось выиграть, и в итоге мое упорство принесло плоды. Но вот поражение в Лиге чемпионов было очень неприятным.

Порой кажется, что в «Барселоне» очень жестокая среда. Когда все хорошо – они недовольны, когда все плохо – радуются.

Я стараюсь не реагировать [на критику], но это невозможно. Она доходит до моих родителей, до моей жены, до детей в школе... Я дома, я местный, и в таком случае страдать приходится втрое больше.

Я надеюсь, что этот год положит начало чему-то важному. Мы хотим укрепиться и стать более конкуретноспособными», – сказал главный тренер «Барселоны».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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24 комментария

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Красная стрела
Интересно, а спортс в курсе, что начался молодежный ЧМ? Полный стадион вот… страна хозяйка - действующий чемпион мира во взрослом чм🤷‍♂️Но тут нет ни вкладки, ни таблиц… зато если терюшкова запостить или еще какой трэш- всё оперативно…Болельщики Барсы, извините, что залез. С чемпионством !
+62
-5
+57
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Fan of Sport
Ответ Красная стрела
Интересно, а спортс в курсе, что начался молодежный ЧМ? Полный стадион вот… страна хозяйка - действующий чемпион мира во взрослом чм🤷‍♂️Но тут нет ни вкладки, ни таблиц… зато если терюшкова запостить или еще какой трэш- всё оперативно…Болельщики Барсы, извините, что залез. С чемпионством !
Наоборот хорошо, что залез. Много интересных событий sports.ru оставляет без должного внимания.
+24
-1
+23
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Пиджак тренера Барселоны втрое тяжелее футболки.
+20
-5
+15
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JENNINGS
Ответ Fan of Sport
Наоборот хорошо, что залез. Много интересных событий sports.ru оставляет без должного внимания.
Зато новости из «очень всем нужной» Медиалиги на главной :)
+9
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+9
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Ansu Fati
Хави адекватно выразил свою мысль, но заголовок конечно же придумали в лучших традициях Спортса))
+4
0
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Владимир Владимирович
Для первого полноценного сезона результат на 5. Рычаги, слабоватый состав относительно. Ла Лига и Суперкубок на дороге не валяются
+4
-2
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Fierce
Ответ Красная стрела
Интересно, а спортс в курсе, что начался молодежный ЧМ? Полный стадион вот… страна хозяйка - действующий чемпион мира во взрослом чм🤷‍♂️Но тут нет ни вкладки, ни таблиц… зато если терюшкова запостить или еще какой трэш- всё оперативно…Болельщики Барсы, извините, что залез. С чемпионством !
К великому сожалению, нынче такой тренд, -- скатиться на уровень Матч ТВ. Только вместо интервью Губерниева с Бузовой и "Есть тема!", здесь не пропускают ни одного слова Терюшкова и мнения о футболе девочек-фигуристок.
P.S. О, да - и самое главное - к названию клуба "Монако" нужно непременно добавить "Головина".
+2
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Роман
Ответ Burel
ну это понятно. Быть тренером самого популярного клуба в мире - чудовищная ответственность
Тем более ещё приходится противостоять столичному комитету и их болельщиков во главе Ла Лиги
+5
-3
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d.radbil
Ответ Иван Иванов
Жалко что барселонского дерби не будет- Эспаньол вылетел, а то у реала аж четыре дерби- с Атлетико, Хетафе и райо Вальекано.
У Барсы еще Жирона, плюс Эспаньол все же пока еще не вылетел
+1
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Манковский
Бедный Чапи, я чуть слезу не пустил.
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Улан Нурзаатбеков
Ответ Иван Иванов
Жалко что барселонского дерби не будет- Эспаньол вылетел, а то у реала аж четыре дерби- с Атлетико, Хетафе и райо Вальекано.
Будет каталонское дерби с Жироной
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Ответ Ansu Fati
Хави адекватно выразил свою мысль, но заголовок конечно же придумали в лучших традициях Спортса))
Хави сказал здравые вещи и проделал работу, за которую вы же его и засрете. Не конкретно ты(возможно), но другие, при любой неудаче - да, сразу.
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Красная стрела
Ответ Fierce
К великому сожалению, нынче такой тренд, -- скатиться на уровень Матч ТВ. Только вместо интервью Губерниева с Бузовой и "Есть тема!", здесь не пропускают ни одного слова Терюшкова и мнения о футболе девочек-фигуристок. P.S. О, да - и самое главное - к названию клуба "Монако" нужно непременно добавить "Головина".
До уровня матч-тв, спортсу расти и расти. Матч тв хотя бы турнир показывает, в новостях освещает, статьи,сейчас глянул, уже неделю назад были. Ну добавляете желтухи, ваше право. Но основные события в спорте должны освещаться. Вот зашел, полистал и ты краткое представление имеешь о том, что в мире делается.Спортс ру не первый раз не справляется с такими вещами. Возьмите те же большие турниры по мини-футболу, например. Другие виды спорта, кроме футбола, хоккея🤷‍♂️
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pelod
завтра в зале у меня на ротации из колллекции футболок выездная футболка Шави в цветах сеньеры. Кампеонес-кампеонес, оле-оле-оле!
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Роман
Физрук, а я в тебя верил.
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rigobersong
Надо понимать, что Барселона это не выскочка типа челси, сегодня выиграли, завтра 10е, послезавтра 12е:) Такое тут не прощают, а 2е место для команды катастрофа и полный провал, не говоря уже о сезоне без титула:)
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Иван Иванов
Жалко что барселонского дерби не будет- Эспаньол вылетел, а то у реала аж четыре дерби- с Атлетико, Хетафе и райо Вальекано.
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Blaumerc
естественно при неудачах спрос будет с тренера в первую очередь. Хави просто нужно хорошо делать свою работу, не отвлекаться и не страдать.
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