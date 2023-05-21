Хави: «Тренеру «Барселоны» втрое сложнее, чем игроку, тебя считают ответственным за все. Когда все хорошо – недовольны, когда все плохо – радуются. Я местный, и страдать приходится еще больше»
Хави рассказал, как тяжело работать главным тренером «Барселоны».
«Главное изменение за время моего отсутствия в клубе – фанаты. У меня мурашки от них.
Тренеру втрое тяжелее, чем игроку, потому что болельщики считают тебя ответственным за все. Теперь они говорят, что это чемпионство имени Хави. Но это результат командной работы.
Чемпионство для меня очень важно. Я знал, что будет трудно, но мне очень хотелось выиграть, и в итоге мое упорство принесло плоды. Но вот поражение в Лиге чемпионов было очень неприятным.
Порой кажется, что в «Барселоне» очень жестокая среда. Когда все хорошо – они недовольны, когда все плохо – радуются.
Я стараюсь не реагировать [на критику], но это невозможно. Она доходит до моих родителей, до моей жены, до детей в школе... Я дома, я местный, и в таком случае страдать приходится втрое больше.
Я надеюсь, что этот год положит начало чему-то важному. Мы хотим укрепиться и стать более конкуретноспособными», – сказал главный тренер «Барселоны».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
P.S. О, да - и самое главное - к названию клуба "Монако" нужно непременно добавить "Головина".
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