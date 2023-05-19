Хави о 0:4 «Реала»: «Не нравятся слова «разорвали» или «провал» – они неконструктивны. «Ман Сити» – лучшая команда в мире, в первой игре не было такого превосходства»
Хави отреагировал на поражение «Реала» от «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» победил «Реал» со счетом 4:0 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.
«Мне не нравится слово «разорвали» в футболе. Такое слово или, например, «провал» – они неконструктивны.
Послушайте, «Манчестер Сити» значительно превзошел «Реал», и они воспользовались этим преимуществом. При этом в первом матче на «Бернабеу» такого превосходства не было.
Но в целом «Ман Сити» – достойный победитель. Это лучшая команда в мире», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Если бы читал нормальную аналитику и нормальные ветки Реала, то не нёс бы такой бред
Фанаты реала после матча: «вы ни панимаете, у нас одни пенсионеры вроде Камавинги, Родриго, Милитао и Вини, Крос и Модрич так вообще сбитые летчики, нам срочно нужен Мбаппе, Холланд и Беллингем и тогда мы сможем сделать первый точный пас на половине Сити не на 25 минуте, а на 20💪🏽💪🏽💪🏽»
Причём тут благородство или не благородство???,
В отличии от болельщиков Реальке-04, которые уже 3 года глумятся над 8:2, где Барса проиграла сильнейшей на тот момент команде и будущему победителю ЛЧ.
Тут стрелочка не поворачивается у них.