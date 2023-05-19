Хави о 0:4 «Реала»: «Не нравятся слова «разорвали» или «провал» – они неконструктивны. «Ман Сити» – лучшая команда в мире, в первой игре не было такого превосходства»

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Хави отреагировал на поражение «Реала» от «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» победил «Реал» со счетом 4:0 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Мне не нравится слово «разорвали» в футболе. Такое слово или, например, «провал» – они неконструктивны.

Послушайте, «Манчестер Сити» значительно превзошел «Реал», и они воспользовались этим преимуществом. При этом в первом матче на «Бернабеу» такого превосходства не было.

Но в целом «Ман Сити» – достойный победитель. Это лучшая команда в мире», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

85 комментариев

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sundance
Достойно
+136
-1
+135
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Spitamen Gonzales
Ответ Северный болельщик
На спортсе был заголовок: "деклассировали". Как будто не с Реалом играли, а с каким-нибудь Сандерлендом.
Ну так это и выглядело. Деклассирование
+133
-31
+102
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WESTERN-
Достойные слова. Не смотря что сам не редко выигрывал у Мадрида крупно
+87
-9
+78
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Betonomeshalka
Ответ Musashi Miyamoto
Фанаты реала до матча с Сити: «ми кАрали, у нас мощнейшая полузащита в галактике, Кроос и Модрич лучше праймовых ХавиИньесты, у нас самый опытный и мощный состав на планете» Фанаты реала после матча: «вы ни панимаете, у нас одни пенсионеры вроде Камавинги, Родриго, Милитао и Вини, Крос и Модрич так вообще сбитые летчики, нам срочно нужен Мбаппе, Холланд и Беллингем и тогда мы сможем сделать первый точный пас на половине Сити не на 25 минуте, а на 20💪🏽💪🏽💪🏽»
Да, обвини 37 семилетнего игрока, что он не может 50 матчей в сезоне держать самый высокий уровень.

Если бы читал нормальную аналитику и нормальные ветки Реала, то не нёс бы такой бред
+52
-10
+42
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los merengues
Ответ Musashi Miyamoto
Фанаты реала до матча с Сити: «ми кАрали, у нас мощнейшая полузащита в галактике, Кроос и Модрич лучше праймовых ХавиИньесты, у нас самый опытный и мощный состав на планете» Фанаты реала после матча: «вы ни панимаете, у нас одни пенсионеры вроде Камавинги, Родриго, Милитао и Вини, Крос и Модрич так вообще сбитые летчики, нам срочно нужен Мбаппе, Холланд и Беллингем и тогда мы сможем сделать первый точный пас на половине Сити не на 25 минуте, а на 20💪🏽💪🏽💪🏽»
проиграл реал, а горит у тебя. забавный.
+70
-31
+39
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Северный болельщик
На спортсе был заголовок: "деклассировали". Как будто не с Реалом играли, а с каким-нибудь Сандерлендом.
+44
-22
+22
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The Greatest Grenader
Ответ Северный болельщик
Реал невозможно деклассировать одним матчем. Мы ведем речь о самой титулованной и успешной команде последних лет. Да и первая игра между Реалом и МС была совсем другой.
Тут бесполезно объяснять.тут память,как у рыбок.
+33
-13
+20
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Spitamen Gonzales
Ответ Северный болельщик
Реал невозможно деклассировать одним матчем. Мы ведем речь о самой титулованной и успешной команде последних лет. Да и первая игра между Реалом и МС была совсем другой.
Видимо ты не смотрел ответную игру. Я болельщик Реала со времён юного Рауля и мне самому неприятно было видеть эту картину. Если уж разбираться о возможности и невозможности деклассирования, то учитывая доказанный уровень игроков Реала - они одни из лучших мастеров своего дела. Но поскольку в футбол играют командой, то стоит признать, как команда в этом противостоянии Реал и рядом не встал с Сити. Это было именно деклассирование!
+21
-3
+18
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Макс Кидалов
У всех бывают неудачные матчи, так сложилось что этот матч лучший вообще у ман сити за время как гваридиола его тренирует, Гвардиола сам об этом сказал. А у Реала наоборот это один из худших матчей в лч за последние 4 года когда Аякс разгромил, хотя тот матч по игре не был таким как с ман сити, там просто у аякса все залетало, а ман сити просто по всем аспектам уничтожил Реал. Поэтому такое бывает, и ман сити рано или поздно получит разгромное поражение, от этого никто не застрахован
+20
-5
+15
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Северный болельщик
Ответ Spitamen Gonzales
Ну так это и выглядело. Деклассирование
Реал невозможно деклассировать одним матчем. Мы ведем речь о самой титулованной и успешной команде последних лет. Да и первая игра между Реалом и МС была совсем другой.
+54
-39
+15
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mr_ h2o
Ответ Musashi Miyamoto
Фанаты реала до матча с Сити: «ми кАрали, у нас мощнейшая полузащита в галактике, Кроос и Модрич лучше праймовых ХавиИньесты, у нас самый опытный и мощный состав на планете» Фанаты реала после матча: «вы ни панимаете, у нас одни пенсионеры вроде Камавинги, Родриго, Милитао и Вини, Крос и Модрич так вообще сбитые летчики, нам срочно нужен Мбаппе, Холланд и Беллингем и тогда мы сможем сделать первый точный пас на половине Сити не на 25 минуте, а на 20💪🏽💪🏽💪🏽»
Иньеста всего на год старше Модрича. А закончил хз сколько лет назад
+17
-3
+14
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Musashi Miyamoto
Фанаты реала до матча с Сити: «ми кАрали, у нас мощнейшая полузащита в галактике, Кроос и Модрич лучше праймовых ХавиИньесты, у нас самый опытный и мощный состав на планете»

Фанаты реала после матча: «вы ни панимаете, у нас одни пенсионеры вроде Камавинги, Родриго, Милитао и Вини, Крос и Модрич так вообще сбитые летчики, нам срочно нужен Мбаппе, Холланд и Беллингем и тогда мы сможем сделать первый точный пас на половине Сити не на 25 минуте, а на 20💪🏽💪🏽💪🏽»
+73
-62
+11
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alberto-m
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Легко быть благородным, когда победил
Так Барселона не играл против Реала🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Причём тут благородство или не благородство???,
+9
-2
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pont77
Достойно.
В отличии от болельщиков Реальке-04, которые уже 3 года глумятся над 8:2, где Барса проиграла сильнейшей на тот момент команде и будущему победителю ЛЧ.
Тут стрелочка не поворачивается у них.
+16
-9
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Михаил Стентор
Ответ Северный болельщик
На спортсе был заголовок: "деклассировали". Как будто не с Реалом играли, а с каким-нибудь Сандерлендом.
Скажите спасибо что не «хлопнули»
+8
-1
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ML26
Ответ WESTERN-
Достойные слова. Не смотря что сам не редко выигрывал у Мадрида крупно
Да тут просто иначе не скажешь, потому что сам влетел от Реала 0:4 в этом сезоне
+16
-10
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Мурад Давудов
Ответ Spitamen Gonzales
Видимо ты не смотрел ответную игру. Я болельщик Реала со времён юного Рауля и мне самому неприятно было видеть эту картину. Если уж разбираться о возможности и невозможности деклассирования, то учитывая доказанный уровень игроков Реала - они одни из лучших мастеров своего дела. Но поскольку в футбол играют командой, то стоит признать, как команда в этом противостоянии Реал и рядом не встал с Сити. Это было именно деклассирование!
Адекватный человек вот так рассуждает, всё правильно говоришь, я за Сити, но реал был потерянный какой то
+5
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Harutyun Manukyan
Хави молодец
+4
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TJ tigra
Ответ Betonomeshalka
Да, обвини 37 семилетнего игрока, что он не может 50 матчей в сезоне держать самый высокий уровень. Если бы читал нормальную аналитику и нормальные ветки Реала, то не нёс бы такой бред
Честно говоря, это не аргумент. Тренер всегда ставит лучших на ЕГО взгляд. Значит 37 Лука лучше других молодых. Если он не вывозит, то не фиг ставить, и вопросы к другим молодым конкурентам. И к пересу, почему не было покупок.
+5
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muslim95
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Нетрудно догадаться, на чьей стороне в этом противостоянии хави.
Даже если так, Хави не стал плясать на костях Реала, очень тактично и высказался про своего главного соперника
+5
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Roman Betenya
Ответ Burel
королевскому проекту надо поучиться такту и уважению от Маэстро Хави
Прежде чем говорить об уважении и такте, прекрати использовать слово "проект" в отношении футбольного клуба, тем более такого.
+3
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siragh@yandex.ru
Красавчик
+4
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ronnych
Ответ Igmu
Иньеста до сих пор играет, вот как раз, чтобы вот таких позорных игр не было Иньеста и уехал доигрывать в Японию на хорошую зарплату. Учи матчасть и не позорься.
Только один доигрывает в Японии, а другой играет в полуфинале ЛЧ.
+4
-1
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Tristan...
Сколько можно этих разговоров? Ну разгромили слабейшую команду из этой 1/2, а разговоров будто убрали серьёзного соперника...
+9
-6
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Сергей
Этот матч напомнил Классико пеп против Моуриньо на Камп ноу ,где было 5:0 в лалиге 10/11 ещё напомнил ответный матч Ливерпуль Бенитеса - Реал 4:0 в лч 09/10.
+2
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