Хави отреагировал на поражение «Реала» от «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» победил «Реал» со счетом 4:0 в ответном матче полуфинала .

«Мне не нравится слово «разорвали» в футболе. Такое слово или, например, «провал» – они неконструктивны.

Послушайте, « » значительно превзошел « », и они воспользовались этим преимуществом. При этом в первом матче на «Бернабеу» такого превосходства не было.

Но в целом «Ман Сити» – достойный победитель. Это лучшая команда в мире», – сказал главный тренер «Барселоны» .

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