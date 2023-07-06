«ПСЖ» бесплатно подписал Шкриньяра из «Интера». Контракт – до 2028-го

Теги ПСЖ Интер лига 1 Франция серия А Италия трансферы Милан Шкриньяр Футбол

«ПСЖ» объявил о переходе Милана Шкриньяра.

Французский клуб объявил, что подписал контракт сроком до 30 июня 2028 года с защитником, который покинул «Интер» на правах свободного агента.

Фото: twitter.com/PSG_inside

Милан выступал за «Интер» с 2017 года. С клубом он выиграл пять трофеев, победив в чемпионате Италии, а также по два раза выиграв Суперкубок и Кубок страны.

Статистику 28-летнего центрального защитника можно найти здесь.

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29 комментариев

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Михо
Вот это толковое подписание для ПСЖ, вспомнили что защита тоже нужна
+9
0
+9
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Магомед Жабиев
Ответ Ваня-председатель
Лучший защитник мира после Диаша
По твоему мнению ?
+6
0
+6
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Mark Safa
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
28-летнего на 5 лет? А если он сдаст?
Ну сдаст и сдаст… а что расстреливать его за это?)
+5
0
+5
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Lazizbek Gulyamov
От финала ЛЧ до фирменных 1/8
+7
-3
+4
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Mark Safa
Ответ Ваня-председатель
Лучший защитник мира после Диаша
После Дивеева
+5
-1
+4
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Raman Janukevich
Ответ Lazizbek Gulyamov
От финала ЛЧ до фирменных 1/8
Интер:
21/22 - 1/8 ЛЧ;
20/21 - последнее место в группе;
19/20 - 3ее место в группе;
18/19 - вне ЛЧ.
Ахахаха, дети и комменты на спортсе
+3
0
+3
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Sanan1908
Через полтора года захочет обратно в Интер
+3
-2
+1
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Enchanter WIZZARD
Сериа А теряет активы: Ким, Шкриньяр, Ди Мария. Возможно Барелла и Осимхен уйдут, а статусных переходов нет
+2
-1
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rigobersong
Ответ Vatikan
Второй вопрос можно задать абсолютно при любом трансфере)
у орегами нет критического мышления, он уже забыл как озара подписывали:))
+1
0
+1
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Vatikan
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
28-летнего на 5 лет? А если он сдаст?
Второй вопрос можно задать абсолютно при любом трансфере)
+1
0
+1
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Справедливости Ради
Ответ Enchanter WIZZARD
Сериа А теряет активы: Ким, Шкриньяр, Ди Мария. Возможно Барелла и Осимхен уйдут, а статусных переходов нет
Рослабся в Интер ещё и Фратези пришол, через годик будет стоить как Барелла
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onegin2007
Ответ Los Galácticos
ПСЖ помню предлагал за него 60 млн но Интер хотел 80 и не продал, зато теперь отдали за бесплатно...
Зато он поиграл за Интер.
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Vatikan
Ответ Los Galácticos
ПСЖ помню предлагал за него 60 млн но Интер хотел 80 и не продал, зато теперь отдали за бесплатно...
Школа Федуна)
+2
-2
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Марат Адилов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
28-летнего на 5 лет? А если он сдаст?
это же псж) они Месси и Рамоса подписывали просто потому что те остались без команд)
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IbraMania
Ответ jzx8
Его еще зимой подписали, поэтому он в Интере на лавку и попал
у него травма еще была
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jzx8
Ответ Михо
Вот это толковое подписание для ПСЖ, вспомнили что защита тоже нужна
Его еще зимой подписали, поэтому он в Интере на лавку и попал
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Человек1991
Доннарума, Хакими,Шкриньяр,Маркиньос,Мендеш, Вератти, Руис, Симонс, Неймар,Хвича,Осимен. Зимой возможно Месси приедет на концовку сезона. В обойме ещё Эрнандес, Витинья,Кимпембе,Асенсио,Бернат, Солер, Экитик.
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Mr@k
хороший игрок и дали ему хорошую зп явно
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Los Galácticos
ПСЖ помню предлагал за него 60 млн но Интер хотел 80 и не продал, зато теперь отдали за бесплатно...
+1
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Спартак Уокер
Интересно глянуть на ПСЖ
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Vatikan
Красавчики. Ффп так проще будет соблюсти
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