«ПСЖ» бесплатно подписал Шкриньяра из «Интера». Контракт – до 2028-го
«ПСЖ» объявил о переходе Милана Шкриньяра.
Французский клуб объявил, что подписал контракт сроком до 30 июня 2028 года с защитником, который покинул «Интер» на правах свободного агента.
Фото: twitter.com/PSG_inside
Милан выступал за «Интер» с 2017 года. С клубом он выиграл пять трофеев, победив в чемпионате Италии, а также по два раза выиграв Суперкубок и Кубок страны.
Статистику 28-летнего центрального защитника можно найти здесь.
21/22 - 1/8 ЛЧ;
20/21 - последнее место в группе;
19/20 - 3ее место в группе;
18/19 - вне ЛЧ.
Ахахаха, дети и комменты на спортсе