«ПСЖ» бесплатно подписал Шкриньяра из «Интера». Контракт – до 2028-го

«ПСЖ» объявил о переходе Милана Шкриньяра.

Французский клуб объявил, что подписал контракт сроком до 30 июня 2028 года с защитником, который покинул « » на правах свободного агента.

Фото: twitter.com/PSG_inside

Милан выступал за «Интер» с 2017 года. С клубом он выиграл пять трофеев, победив в чемпионате Италии, а также по два раза выиграв Суперкубок и Кубок страны.

Статистику 28-летнего центрального защитника можно найти здесь.