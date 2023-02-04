Шкриньяр больше не будет капитаном «Интера» из-за договоренности с «ПСЖ», но продолжит играть

заявил, что продолжит играть за «Интер», но не будет капитаном.

Напомним, защитник миланской команды отказался продлевать контракт и договорился с « » о переходе. В зимнее трансферное окно стороны не сумели осуществить трансфер.

«Я сужу не о его выборе, а о человеке и игроке, который уникален. Великолепный парень, который хорошо работает каждый день. Скорее всего, он выйдет на завтрашнюю игру.

Капитанская повязка? Существует иерархия. Из-за того, что произошло, Шкриньяр больше не будет капитаном, но мы уже спокойно поговорили с ним об этом. Наш капитан – Ханданович, затем повязка будет передаваться в зависимости от числа матчей: есть Брозович, Д’Амброзио, ... Капитан будет выбираться время от времени.

Прием, оказанный ему [Шкриньяру] фанатами? У меня нет никакого послания фанатам, я вижу, как Милан работает каждый день, и работает он великолепно. Такие случаи сейчас происходят в футболе, и нужно привыкнуть к этому», – сказал главный тренер « ».