Шкриньяр больше не будет капитаном «Интера» из-за договоренности с «ПСЖ», но продолжит играть

Теги ПСЖ Интер Симоне Индзаги лига 1 Франция серия А Италия Самир Ханданович Данило Д′Амброзио Марцело Брозович Милан Шкриньяр Лаутаро Мартинес Футбол

Симоне Индзаги заявил, что Милан Шкриньяр продолжит играть за «Интер», но не будет капитаном.

Напомним, защитник миланской команды отказался продлевать контракт и договорился с «ПСЖ» о переходе. В зимнее трансферное окно стороны не сумели осуществить трансфер.

«Я сужу не о его выборе, а о человеке и игроке, который уникален. Великолепный парень, который хорошо работает каждый день. Скорее всего, он выйдет на завтрашнюю игру.

Капитанская повязка? Существует иерархия. Из-за того, что произошло, Шкриньяр больше не будет капитаном, но мы уже спокойно поговорили с ним об этом. Наш капитан – Ханданович, затем повязка будет передаваться в зависимости от числа матчей: есть Брозович, Д’Амброзио, Лаутаро... Капитан будет выбираться время от времени.

Прием, оказанный ему [Шкриньяру] фанатами? У меня нет никакого послания фанатам, я вижу, как Милан работает каждый день, и работает он великолепно. Такие случаи сейчас происходят в футболе, и нужно привыкнуть к этому», – сказал главный тренер «Интера».

11 комментариев

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Albert Sarkisov
Капитаном должен быть Барелла...
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Albert Sarkisov
Лукаку хотя бы денег принёс клубу, а этот дерево... Пусть валит поскорее.. Продажная....
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giant
Ответ Имя Фамилия
Так сказал будто легенда принтера это что-то солидное.
Очень подходит Вам ник...большего и не надо, ибо родителям стыдно будет
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petro42z
Ответ petro42z
Не буду говорить про Шкриньяра плохо. Захотел человек денег - в ПСЖ их точно больше. Решил, что большего достигнет в ПСЖ - возможно. Да, он принял повязку, и заявлял о любви к Интеру. Но Милан и Интер дали друг другу достаточно, и, безусловно, некрасивая ситуация не перечеркнет для меня его достойного выступления за клуб.
Просто болельщикам нужно понять, что таких преданных футболистов как Дзанетти, Мальдини и Тотти, увы, все меньше и меньше. Не стоит всех судить по ним.
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Имя Фамилия
Ответ Виктор Давыдов
Ещё один продажный персонаж, а мог стать легендой Интера
Так сказал будто легенда принтера это что-то солидное.
+2
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Joey Ramone
Раз повязка будет передаваться в зависимости от числа матчей, значит явного лидера в команде нет, но вроде и так всё отлично работает.
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petro42z
Не буду говорить про Шкриньяра плохо. Захотел человек денег - в ПСЖ их точно больше. Решил, что большего достигнет в ПСЖ - возможно. Да, он принял повязку, и заявлял о любви к Интеру. Но Милан и Интер дали друг другу достаточно, и, безусловно, некрасивая ситуация не перечеркнет для меня его достойного выступления за клуб.
+3
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+2
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!!!Bata!!!
Барелла самый идеальный вариант по мне. Ханданович и Д’Амброзио уже не молоды и выходят на поле крайне редко.
+3
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petro42z
Ответ Дмитрий Гудков
Вытрет слезы деньгами
А будут ли слезы?
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Виктор Давыдов
Ещё один продажный персонаж, а мог стать легендой Интера
+14
-2
+12
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Дмитрий Гудков
Вытрет слезы деньгами
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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