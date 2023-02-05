Маротта о Шкриньяре в «ПСЖ»: «Итальянская лига стала транзитной, лучшие будут уходить. В АПЛ потратили 700 млн евро, в Серии А – несколько десятков»

Теги ПСЖ Интер премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия Беппе Маротта Милан Шкриньяр деньги Футбол

Гендиректор «Интера» Беппе Маротта прокомментировал переход Милана Шкриньяра в «ПСЖ».

Словацкий футболист был лишен капитанской повязки из-за решения перейти в парижский клуб в качестве свободного агента.

«Немного грустно, потому что эту ситуацию можно было разрешить иначе. Но Шкриньяр профессионал и имеет право принимать решение самостоятельно. Однако капитанская повязка предполагает определенные ценности, и если игрок и клуб их не разделяют, носить повязку нельзя.

К сожалению, подобные ситуации мы будем встречать и в будущем, поскольку итальянская лига стала транзитной. Надо признать, что наши лучшие футболисты, скорее всего, будут уходить в другие чемпионаты.

Нам нужно растить своих чемпионов, больше вкладывать в академии, ввести определенные правила, чтобы от нашего продукта был максимальный эффект. Посмотрите на АПЛ – там потратили свыше 700 млн евро, в то время как у нас – несколько десятков. Такое невероятное финансовое могущество влияет на конкуренцию. Поэтому нам нужно предпринять меры с целью максимально эффективного использования ресурсов», – сказал Маротта DAZN.

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21 комментарий

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Бродяга-симпатяга
По сравнению с АПЛ все лиги транзитные
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balander09
Ответ Висита Эльмурзаев
30млн за игрока Лиона, который лучший в мире в своём возрасте на своей позиции, другое дело за всяких дембеле и коутиньо по 160млн платить
Буду рад если заиграет
Ван Дер Виль в 22 года провел в основе сборной на ЧМ 2010 и перешёл в псж в ранге перспективного ПЗ, в итоге сдулся через пару лет
Не повторить бы его путь
Но вместо точечного приобретения скупка всех подряд талантов
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ Andrey Andreev
Италия катастрофически отстает от Британии по инфраструктуре. Пока не решится этот вопрос, Серия А будет в отстающих.
Италия катастрофически остаётся от Британии экономически. Конкурентом апл может быть Бундеслига, но там консервативные законы и традиции сдерживают
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Владимир Владимир
Поэтому давайте Ювентус накажем за то, что он использовал прирост капитала. Пока вы все молчите, лига так и будет в дерьме. Италия не хочет оторваться от своей бюрократии и политики, когда это срочно необходимо.
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Arthur Jacob
АПЛ банальный денежный мешок где русские олигархи, арабские короли и азиатские богачи балуются и отмывают деньги. И к английскому футболу АПЛ имеет призрачное отношение - как пример это сборная Англии и её результаты
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Arthur Jacob
Ответ Andrey Andreev
Италия катастрофически отстает от Британии по инфраструктуре. Пока не решится этот вопрос, Серия А будет в отстающих.
Разве что только в футбольной инфраструктуре
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Van Darkholme
Ответ Дмитрий Яруллин
Надо Суперлигу мутить
И каким образом суперлига поможет итальянскому футболу, кроме нескольких клубов, разве что.
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Висита Эльмурзаев
Ответ balander09
Тут многое сложилось. Клубы АПЛ переплачивают за трансферы минимум в два раза. Пример того же Челси, накупили на 350 млн, но из них больше половины игроков не топ уровня, возможно раскроются, но платить 40 млн за игрока лиона который даже в сборной не играл ни разу такое себе. Ноттингем собрал игроков на два состава, максимум что светит это середина таблицы, а так борьба за выживание. При чем если вылетят то все разбегутся. Игроки предпочитают середняков и аутсайдеров АПЛ вместо лидеров других чемпионатов. Тут уже вопросы к амбициям игроков. ЗП или трофеи. С другой стороны нужно развивать скаутинг молодых талантливых итальянцев либо прокачивайте академии. Взять например итальянских вратарей, пару десятков лет назад была сильнейшей в мире, сейчас кроме Доннарумы на ум никто не приходит сильного.
30млн за игрока Лиона, который лучший в мире в своём возрасте на своей позиции, другое дело за всяких дембеле и коутиньо по 160млн платить
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Сергей Фомичев
Просто зажали 8-9 млн лидеру. Хотите быть середняком-пожалуйста.
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Висита Эльмурзаев
Ответ Дмитрий Яруллин
Надо Суперлигу мутить
она уже существует, называется "English premier League"
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Ramiz Tamazanov
а они еще и флагмана итальянского футбола ломают..
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Lindeman
Ответ d.xoxlov
Надо побольше прокурорских проверок клубов. Тогда инвесторы валом на полуостров повалят. Не реже раза в пять лет практиковать. Обязательно.
Причём тут проверки. Итальянская лига уже давно не привлекательна для инвесторов и в первую очередь это связано с коррупцией
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Van Darkholme
Ответ Антон Фалафель
АПЛ всех деньгами задавила. Банально, все едут за зарплатой.
Самые безумные зарплаты в 21 веке платились в основном в Реале и Барсе, до того как у последней не начались проблемы с финансами. С недавних пор сюда еще ПСЖ подключился. И только дальше уже шли клубы АПЛ вроде МЮ.
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Andrey Andreev
Италия катастрофически отстает от Британии по инфраструктуре. Пока не решится этот вопрос, Серия А будет в отстающих.
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balander09
Тут многое сложилось. Клубы АПЛ переплачивают за трансферы минимум в два раза. Пример того же Челси, накупили на 350 млн, но из них больше половины игроков не топ уровня, возможно раскроются, но платить 40 млн за игрока лиона который даже в сборной не играл ни разу такое себе.
Ноттингем собрал игроков на два состава, максимум что светит это середина таблицы, а так борьба за выживание. При чем если вылетят то все разбегутся.
Игроки предпочитают середняков и аутсайдеров АПЛ вместо лидеров других чемпионатов. Тут уже вопросы к амбициям игроков. ЗП или трофеи.
С другой стороны нужно развивать скаутинг молодых талантливых итальянцев либо прокачивайте академии.
Взять например итальянских вратарей, пару десятков лет назад была сильнейшей в мире, сейчас кроме Доннарумы на ум никто не приходит сильного.
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Michael none
"К сожалению, подобные ситуации мы будем встречать и в будущем, поскольку итальянская лига стала транзитной. Надо признать, что наши лучшие футболисты, скорее всего, будут уходить в другие чемпионаты.

Нам нужно растить своих чемпионов, больше вкладывать в академии, ввести определенные правила"

Два высказывания совершенно противоречащих друг другу. Маротта собрался растить чемпионов чтобы они уходили в другие чемпионаты? Это все пустые бессмысленные слова. Деньги нужны чемпионату, вот и все. И для Италии и Испании с Португалией выход только один - открыть свой чемпионат, объединив с другими лигами, возможно американскими и тогда это уже можно продавать
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headmaster
Деньги (их отсутствие) - главная проблема итальянского футбола на данный момент. А ведь классных команд с богатой историей полно. Надо или как АПЛ развиваться, ну или Суперлига
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Антон Фалафель
АПЛ всех деньгами задавила. Банально, все едут за зарплатой.
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-3
0
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d.xoxlov
Надо побольше прокурорских проверок клубов. Тогда инвесторы валом на полуостров повалят. Не реже раза в пять лет практиковать. Обязательно.
+8
-4
+4
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Alex Legend
"Нужно предпринять меры" - и в это же время топят свой лучший клуб десятилетия непонятными штрафами и расследованиями.
+3
-4
-1
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Дмитрий Яруллин
Надо Суперлигу мутить
+16
-8
+8
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