Маротта о Шкриньяре в «ПСЖ»: «Итальянская лига стала транзитной, лучшие будут уходить. В АПЛ потратили 700 млн евро, в Серии А – несколько десятков»

Гендиректор « » прокомментировал переход в « ».

Словацкий футболист был лишен капитанской повязки из-за решения перейти в парижский клуб в качестве свободного агента.

«Немного грустно, потому что эту ситуацию можно было разрешить иначе. Но Шкриньяр профессионал и имеет право принимать решение самостоятельно. Однако капитанская повязка предполагает определенные ценности, и если игрок и клуб их не разделяют, носить повязку нельзя.

К сожалению, подобные ситуации мы будем встречать и в будущем, поскольку итальянская лига стала транзитной. Надо признать, что наши лучшие футболисты, скорее всего, будут уходить в другие чемпионаты.

Нам нужно растить своих чемпионов, больше вкладывать в академии, ввести определенные правила, чтобы от нашего продукта был максимальный эффект. Посмотрите на – там потратили свыше 700 млн евро, в то время как у нас – несколько десятков. Такое невероятное финансовое могущество влияет на конкуренцию. Поэтому нам нужно предпринять меры с целью максимально эффективного использования ресурсов», – сказал Маротта DAZN.