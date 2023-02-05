Маротта о Шкриньяре в «ПСЖ»: «Итальянская лига стала транзитной, лучшие будут уходить. В АПЛ потратили 700 млн евро, в Серии А – несколько десятков»
Гендиректор «Интера» Беппе Маротта прокомментировал переход Милана Шкриньяра в «ПСЖ».
Словацкий футболист был лишен капитанской повязки из-за решения перейти в парижский клуб в качестве свободного агента.
«Немного грустно, потому что эту ситуацию можно было разрешить иначе. Но Шкриньяр профессионал и имеет право принимать решение самостоятельно. Однако капитанская повязка предполагает определенные ценности, и если игрок и клуб их не разделяют, носить повязку нельзя.
К сожалению, подобные ситуации мы будем встречать и в будущем, поскольку итальянская лига стала транзитной. Надо признать, что наши лучшие футболисты, скорее всего, будут уходить в другие чемпионаты.
Нам нужно растить своих чемпионов, больше вкладывать в академии, ввести определенные правила, чтобы от нашего продукта был максимальный эффект. Посмотрите на АПЛ – там потратили свыше 700 млн евро, в то время как у нас – несколько десятков. Такое невероятное финансовое могущество влияет на конкуренцию. Поэтому нам нужно предпринять меры с целью максимально эффективного использования ресурсов», – сказал Маротта DAZN.
Ван Дер Виль в 22 года провел в основе сборной на ЧМ 2010 и перешёл в псж в ранге перспективного ПЗ, в итоге сдулся через пару лет
Не повторить бы его путь
Но вместо точечного приобретения скупка всех подряд талантов
Ноттингем собрал игроков на два состава, максимум что светит это середина таблицы, а так борьба за выживание. При чем если вылетят то все разбегутся.
Игроки предпочитают середняков и аутсайдеров АПЛ вместо лидеров других чемпионатов. Тут уже вопросы к амбициям игроков. ЗП или трофеи.
С другой стороны нужно развивать скаутинг молодых талантливых итальянцев либо прокачивайте академии.
Взять например итальянских вратарей, пару десятков лет назад была сильнейшей в мире, сейчас кроме Доннарумы на ум никто не приходит сильного.
Нам нужно растить своих чемпионов, больше вкладывать в академии, ввести определенные правила"
Два высказывания совершенно противоречащих друг другу. Маротта собрался растить чемпионов чтобы они уходили в другие чемпионаты? Это все пустые бессмысленные слова. Деньги нужны чемпионату, вот и все. И для Италии и Испании с Португалией выход только один - открыть свой чемпионат, объединив с другими лигами, возможно американскими и тогда это уже можно продавать