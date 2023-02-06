Адани о Шкриньяре в «ПСЖ»: «В прошлом году ушел Перишич, который был лучшим в Серии А. Руководство «Интера» допустило ошибки»

высказался о переходе в «ПСЖ».

Напомним, защитник «Интера» отказался продлевать контракт и договорился о переходе в парижский клуб. В зимнее трансферное окно стороны не сумели осуществить трансфер.

«В прошлом году ушел , который был, возможно, лучшим игроком в Серии А.

У «Интера» есть цели, которых нужно достичь. На мой взгляд, руководство допустило ошибки, но игрок должен быть полезен своими выступлениями», – заявил бывший защитник « ».

Маротта о Шкриньяре в «ПСЖ»: «Итальянская лига стала транзитной, лучшие будут уходить. В АПЛ потратили 700 млн евро, в Серии А – несколько десятков»