Адани о Шкриньяре в «ПСЖ»: «В прошлом году ушел Перишич, который был лучшим в Серии А. Руководство «Интера» допустило ошибки»

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Даниэле Адани высказался о переходе Милана Шкриньяра в «ПСЖ».

Напомним, защитник «Интера» отказался продлевать контракт и договорился о переходе в парижский клуб. В зимнее трансферное окно стороны не сумели осуществить трансфер.

«В прошлом году ушел Перишич, который был, возможно, лучшим игроком в Серии А.

У «Интера» есть цели, которых нужно достичь. На мой взгляд, руководство допустило ошибки, но игрок должен быть полезен своими выступлениями», – заявил бывший защитник «Интера».

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1 комментарий

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ААА061
Руководство сказало Шкриньяру прошлым летом, что он выставлен на трансфер. Это вина руководства.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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