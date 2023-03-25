Шкриньяр может пропустить остаток сезона из-за проблем со спиной. Это беспокоит «ПСЖ»
Милан Шкриньяр может больше не сыграть за «Интер» из-за травмы.
Как передает Calciomercato со ссылкой на L’Equipe, защитник страдает от проблем со спиной (у него защемление нерва), и в его окружении обеспокоены тем, что не выйдет на поле до лета.
Ситуация тревожит как «Интер», так и «ПСЖ», в который 28-летний футболист через несколько месяцев переходит в качестве свободного агента.
В понедельник Шкриньяр прилетел из Милана в Бордо, а затем отправился в Капбретон, где расположен Европейский центр реабилитации спортсменов. Там он должен был пройти обследование под наблюдением сотрудника «ПСЖ».
Со статистикой футболиста сборной Словакии можно ознакомиться здесь.
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