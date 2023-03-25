Шкриньяр может пропустить остаток сезона из-за проблем со спиной. Это беспокоит «ПСЖ»

Теги ПСЖ Интер лига 1 Франция серия А Италия сборная Словакии по футболу травмы Милан Шкриньяр Здоровье Футбол

Милан Шкриньяр может больше не сыграть за «Интер» из-за травмы.

Как передает Calciomercato со ссылкой на L’Equipe, защитник страдает от проблем со спиной (у него защемление нерва), и в его окружении обеспокоены тем, что не выйдет на поле до лета.

Ситуация тревожит как «Интер», так и «ПСЖ», в который 28-летний футболист через несколько месяцев переходит в качестве свободного агента.

В понедельник Шкриньяр прилетел из Милана в Бордо, а затем отправился в Капбретон, где расположен Европейский центр реабилитации спортсменов. Там он должен был пройти обследование под наблюдением сотрудника «ПСЖ».

Со статистикой футболиста сборной Словакии можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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Антон Чугунов
Ответ vzi
Игрок Интера, но беспокоит это ПСЖ. )
Он переходит в Париж. Летом
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Драпежник
Ответ vzi
Игрок Интера, но беспокоит это ПСЖ. )
Насколько я понял это была инициатива игрока пройти осмотр у врача ПСЖ.
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прощай Роналду
Никаких проблем, выздоровеет и подписали контракт
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Denis242424
Ответ Vlados 86
Летом закончится контракт, который он так не хотел продлевать, будет много времени подлечиться.
А с ЛЧ что будет? И в чемпионате тоже. Он очень важный игрок для Интера.
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Vlados 86
Летом закончится контракт, который он так не хотел продлевать, будет много времени подлечиться.
0
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vzi
Игрок Интера, но беспокоит это ПСЖ. )
+2
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Драпежник
Надо было летом продавать, а потом еще надо было зимой продавать. Теперь будем лечить для ПСЖ.
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bold
Подорожник спасет
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