Агент: «Вендел готов к новому вызову, но мы не сообщали «Зениту» о желании покинуть клуб»

Теги Зенит премьер-лига Россия агенты Вендел Футбол

Агент Вендела высказался о возможном уходе игрока из «Зенита».

«Мы не сообщали «Зениту» о желании покинуть клуб. Вендел готов к новому вызову, он выиграл с «Зенитом» все, но он любит команду, город, болельщиков.

Если уход Вендела и состоится, то таким образом, чтобы никто не остался в обиде», – сказал Тиаго Рибейро. 

«Фламенго» интересуется Венделом, но цена их отталкивает. «Зенит» хочет 15 млн евро

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11 комментариев

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SMART789
уважительно по отношению к клубу
этого вполне достаточно
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Злодей Спб
Вызовите ему уже джет в Бразилию, погрузите туда его кальян, калебасу с мате и самого Вендела. И пусть летит потихоньку в сторону РФ.
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Петросня
Ответ Faust Doc
Одному богу известно как этих патриотов Зенита засыпают золотом. Хотя Питерские хотят верить что у них играют исключительные люди влюбленные в Зенит в Питер и лично в каждого из них! Гы гы гы
В других клубах играют не за деньги?)
+3
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Виктор
Ответ Faust Doc
Одному богу известно как этих патриотов Зенита засыпают золотом. Хотя Питерские хотят верить что у них играют исключительные люди влюбленные в Зенит в Питер и лично в каждого из них! Гы гы гы
А ваши исключительно за гы гы гы играют.
+3
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Рашпель793
Ответ Петросня
В других клубах играют не за деньги?)
В одном клубе один патриотичный парнишка вообще играет потому что если уедет, его посадят ))
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Faust Doc
Ответ San9
Всяким Кралам, Тилям и тп даже лукойловские бабки не помогли остаться в любимой Москве. А из Зенита никто не сбежал, ни Малком которого вообще ПСЖ звал, ни даже Ловрен. Так что бомби дальше)
Вот поэтому нужно уметь анализировать написанное, перевожу - не верю ни одному легионеру, которые тут рассусоливают про любовь. Вопрос, сколько насыпали бразильцам, чтобы они играли в чемпе, который исключили из ЕК и стране, которую всячески порицают за политику (кстати обычную, которую все эти Европы и Америки пожизни продвигали и продвигают).
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