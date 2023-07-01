Агент: «Вендел готов к новому вызову, но мы не сообщали «Зениту» о желании покинуть клуб»

Агент Вендела высказался о возможном уходе игрока из «Зенита».

«Мы не сообщали «Зениту» о желании покинуть клуб. Вендел готов к новому вызову, он выиграл с « » все, но он любит команду, город, болельщиков.

Если уход и состоится, то таким образом, чтобы никто не остался в обиде», – сказал Тиаго Рибейро.

«Фламенго» интересуется Венделом, но цена их отталкивает. «Зенит» хочет 15 млн евро