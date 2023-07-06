«Месси – просто еще один игрок. Мы победим». Игрок «Крус Асуль» Лира перед матчем с «Интер Майами»

Игрок «Крус Асуль» спокойно относится к матчу против «Интер Майами» с Лео Месси в составе.

Ранее стало известно, что аргентинец дебютирует за новый клуб в матче против « », который состоится 21 июля.

«Пока у него две ноги и пара глаз, это просто еще один игрок. Это уникальная возможность. Нас ждет новый турнир, мы должны бороться.

Но, если честно, это просто еще одна игра для нас. Наш тренер Рикардо Ферретти говорит нам, что – просто еще один игрок. Очевидно, он немного внушителен, но мы победим», – сказал полузащитник Эрик Лира.