«Месси – просто еще один игрок. Мы победим». Игрок «Крус Асуль» Лира перед матчем с «Интер Майами»

Теги МЛС Лионель Месси высшая лига Мексика Крус Асуль Интер Майами Эрик Лира Футбол

Игрок «Крус Асуль» спокойно относится к матчу против «Интер Майами» с Лео Месси в составе.

Ранее стало известно, что аргентинец дебютирует за новый клуб в матче против «Крус Асуль», который состоится 21 июля.

«Пока у него две ноги и пара глаз, это просто еще один игрок. Это уникальная возможность. Нас ждет новый турнир, мы должны бороться.

Но, если честно, это просто еще одна игра для нас. Наш тренер Рикардо Ферретти говорит нам, что Месси – просто еще один игрок. Очевидно, он немного внушителен, но мы победим», – сказал полузащитник Эрик Лира.

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23 комментария

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Tristan...
Ответ dr. cage
Паренёк верно глаголит.. Если бы Месси был примерно уровня 2015-го года, то да, это страшнейшее оружие.. С нынешним же Лео у Крус Асуль скорей всего будет очевидное преимущество на одного полевого..
Так говорили перед каждой следующей игрой Аргентины на ЧМ...
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Tristan...
Ответ dr. cage
А потом Ди Мария, Энцо и Мак Алистер работали за троих, пока Лео грозно смотрел на рефери, чтобы тот поскорее дал пару пенальти..
Ну хоть голы партнёров на себя записывать не просил, уже хорошо...
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Lost Sock
да будет утренний срач
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VERBLYUD
Ответ dr. cage
А потом Ди Мария, Энцо и Мак Алистер работали за троих, пока Лео грозно смотрел на рефери, чтобы тот поскорее дал пару пенальти..
Ди Мария, который весь плей-офф просидел на лавке)) Очень низко с вашей стороны не признавать Величие Месси и придумывать всякую чушь.
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ VERBLYUD
Ну спортс мог бы и добавить этот новый турнир у себя)
добавят, просто Месси 26 июля только выступит за Интер майями
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Andrey Ashhabadskiy
добавят, просто Месси 26 июля только выступит за Интер майями
то есть 21 го июля, вот тогда будет про млс
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Andrey Ashhabadskiy
после матча ты будешь хвалить Месси и футболку просить
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rigobersong
Ответ dr. cage
А потом Ди Мария, Энцо и Мак Алистер работали за троих, пока Лео грозно смотрел на рефери, чтобы тот поскорее дал пару пенальти..
35 летний поломанный Ди Мария, Энцо за 10 млн, фактический ноунейм у которого опыта не было, МакКалистер из Брайтонп этих бв людей и в старте не было, если бы не травма Ло Челсо:)) Может это магия Месси что он с молодняком и старыми друзьями может побеждать, а португальская прима со звездами мирового футбола вроде Бруно, Леау и прочими не может даже медаль взять:))
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Lost Sock
Ответ Andrey Ashhabadskiy
после матча ты будешь хвалить Месси и футболку просить
так она сухая и вообще не пахнет
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Marcus-light
Всё же две ноги, а не две ночи.
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Budabuda
обычный игрок это португальский бедуин, а Месси чемпион мира!
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VERBLYUD
Ну спортс мог бы и добавить этот новый турнир у себя)
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Даниил Гутин
Помню, как на ЧМ все такиже говорили, и чем всё закончилось? На стороне соперника только то, что у Месси из тех, кто может его понять будет пара-тройка человек
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Lost Sock
Ответ Marcus-light
Всё же две ноги, а не две ночи.
может его в Майами на две ночи забрали ?
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