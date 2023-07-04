Артур: «Месси – исключительный игрок. Возможно, лучший в истории. Или один из трех лучших»

Артур назвал Лионеля Месси одним из лучших футболистов в истории.

«Он исключительный футболист. Возможно, лучший игрок в истории. Или, по крайней мере, один из трех лучших. У меня была прекрасная возможность разделить с ним приятные моменты в раздевалке.

немного более сдержан, но это человек с очень добрым сердцем. Невероятно, как он понимает футбол и сколько лет он играет на самом высоком уровне. Этого не может сделать никто», – сказал экс-футболист «Барселоны», а ныне игрок « ».

Артур о Роналду: «Великолепный спортсмен и человек, он очень профессионален. В столовой «Юве» он всегда смотрел на наши тарелки и шутил о том, что мы едим»