Артур: «Месси – исключительный игрок. Возможно, лучший в истории. Или один из трех лучших»

Теги Ювентус МЛС Барселона Лионель Месси серия А Италия Артур Интер Майами Футбол

Артур назвал Лионеля Месси одним из лучших футболистов в истории.

«Он исключительный футболист. Возможно, лучший игрок в истории. Или, по крайней мере, один из трех лучших. У меня была прекрасная возможность разделить с ним приятные моменты в раздевалке.

Месси немного более сдержан, но это человек с очень добрым сердцем. Невероятно, как он понимает футбол и сколько лет он играет на самом высоком уровне. Этого не может сделать никто», – сказал экс-футболист «Барселоны», а ныне игрок «Ювентуса».

Артур о Роналду: «Великолепный спортсмен и человек, он очень профессионален. В столовой «Юве» он всегда смотрел на наши тарелки и шутил о том, что мы едим»

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41 комментарий

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AF007
https://www.euro-football.ru/article/35/876354_sports_illustrated_messi_-_luchshiy_igrok_za_vsyu_istoriyu_futbola

Одно из самых престижных спортивных изданий признало Месси лучшим игроком в истории, когда ему было 24 года.

С тех пор прошло еще 10 лет, как один человек доминирует одновременно во всех трёх ключевых составляющих футбола (голы, созидание, дриблинг)

Свидетели дуги по-прежнему трепыхаются в конвульсиях
+26
-6
+20
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Tornado S
Месси лучший из лучших! скоро получит 8 й золотой мяч!
+13
-6
+7
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JENNINGS
Ответ OldRedWhite
Ещё один - Мостовой ! А третий кто ?
Боря Ротенберг
+7
-2
+5
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Movldy Dagiev
Ответ Игорь Климов
Пеле, Марадона, Месси.
Месси, Марадона, Пеле. Именно в таком порядке
+4
0
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Фран
Ответ Marina_Greta
Дл меня тройка выглядит так: 1) Пеле 2) Баджио 3) Кройф Очень обожают Гарринчу, Яшина, Мальдини!
Леди, а вы много матчей смотрели Пеле, Яшина и Гарринчи? Это, разумеется, легенды футбола, но довольно сложно оценить их игру по записям и нарезкам настолько плотно, как это можно сделать с другими игроками. Без упрёков, но всё же игру Кройффа, и тем более Баджо и Мальдини можно было наблюдать более детально, и я могу понять их в списке тройки лучших, хоть и сугубо личном.
+4
-1
+3
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Этот Райола хочет денег
Хейтеры Месси не понимают, как многогранен был Месси на поле. Он как заботливый мэр, прокладывал пешеходные дорожки на газоне. Как настоящий друг, уступал право коллегам пробежаться, отобрать мяч, отработать в защите, добежать до штрафной соперника. И уже там, когда они получали по ногам и корчились от боли, Лео их тоже выручал, брал на себя тяжесть пробития штрафного/пенальти. И конечно, помогал тренеру с заменами, по доброму не пожимая тому руки, если был не согласен
+6
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+2
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Uragan Boy
Месси лучший игрок в истории футбола это факт.
+8
-6
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AF007
Ответ Гамарджоба Генацвале
По версии авторитетного Sports Illustrated, дальше можно не читать. Престижный? ))) Американский еженедельный спортивный журнал, издаваемый медиахолдингом Time Warner. Журнал освещает прежде всего американские спортивные соревнования: НФЛ, МЛБ, НБА, НХЛ, студенческие баскетбольные и футбольные турниры, гонки NASCAR, гольф, бокс, теннис; в значительно меньшей степени освещается не пользующийся большой популярностью в США футбол.
https://www.sports.ru/football/1112427076-messi-luchshij-futbolist-v-istorii-po-versii-fourfourtwo-maradona-2-j-.html

https://vk.com/wall-8722610_41356732

Давай тут теперь что-нибудь придумай
+5
-3
+2
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Marina_Greta
Ответ OldRedWhite
Ещё один - Мостовой ! А третий кто ?
Великий Антонио Зе Болотиньо
+1
0
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Игорь Климов
Пеле, Марадона, Месси.
+1
0
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Борис Александрович
Ответ AF007
https://www.sports.ru/football/1112427076-messi-luchshij-futbolist-v-istorii-po-versii-fourfourtwo-maradona-2-j-.html https://vk.com/wall-8722610_41356732 Давай тут теперь что-нибудь придумай
не вывезет )
+3
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Биограф Венгера
лол агенты Артура пытаются втюхать никому ненужного клиента?
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Stockt Malone
«Артур» - это ***(простите), кто? Как у него фамилия, Пирожков? Я понимаю: Зико, Сократес, Марадона…но - Артур…хмм…
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Greatest Of All Time
Ответ songbilong
он сказал, что один из трёх, значит в списке есть Роналду:)
Возможно, лучший в истории. А то что есть там рюналду, это не факт. Так как Артур знает что есть Пеле и Марадона.
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Николай Корягин
В Майами просится?
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Абдул Абакаев
Ответ Tornado S
Месси лучший из лучших! скоро получит 8 й золотой мяч!
как символ бесконечности
0
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Greatest Of All Time
Ответ AF007
https://www.sports.ru/football/1112427076-messi-luchshij-futbolist-v-istorii-po-versii-fourfourtwo-maradona-2-j-.html https://vk.com/wall-8722610_41356732 Давай тут теперь что-нибудь придумай
Всё по факту.
+2
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**KOm@R **
Ответ AF007
https://www.euro-football.ru/article/35/876354_sports_illustrated_messi_-_luchshiy_igrok_za_vsyu_istoriyu_futbola Одно из самых престижных спортивных изданий признало Месси лучшим игроком в истории, когда ему было 24 года. С тех пор прошло еще 10 лет, как один человек доминирует одновременно во всех трёх ключевых составляющих футбола (голы, созидание, дриблинг) Свидетели дуги по-прежнему трепыхаются в конвульсиях
лучший нападающий в истории может? или вратарей и защитников,которые в разы лучше Месси на своей позиции, за игроков не считают?
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Marina_Greta
Ответ Velirpa
вряд ли будущее поколение будет восхищаться Месси и Кришем, когда узнают, чтт они воровали ЗМ внаглую.
Ну у Месси парочку точно липовых... особенно, когда Снейдер её заслужил больше всех... награда эта утратила свою уникальность к сожалению и интерес.
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Marina_Greta
Ответ Bunyod Turgunov
А я обожаю Джордж Беста, Бобби Чарльтон, Эйсебио, Пушкаш, Бекенбауер, Ди Стефано, Жаирзиньо. Люди будут вам писать какие-то гадости но вы не остановитесь. До дна ещё много
У каждого свой вкус) 😊
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Marina_Greta
Ответ Фран
Леди, а вы много матчей смотрели Пеле, Яшина и Гарринчи? Это, разумеется, легенды футбола, но довольно сложно оценить их игру по записям и нарезкам настолько плотно, как это можно сделать с другими игроками. Без упрёков, но всё же игру Кройффа, и тем более Баджо и Мальдини можно было наблюдать более детально, и я могу понять их в списке тройки лучших, хоть и сугубо личном.
Мне не мешает восхищаться ими, даже если я видела только ЧБ записи игр и их не так много, но это гении, вписавшие себя в историю футбольного мира золотыми буквами!
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Фран
Ответ Marina_Greta
Мне не мешает восхищаться ими, даже если я видела только ЧБ записи игр и их не так много, но это гении, вписавшие себя в историю футбольного мира золотыми буквами!
С последними фразами трудно не согласиться. Да и поскольку вы сказали, что это именно ваша личная тройка, то вопросов больше не имею. У самого тройка величайших для меня игроков не самая стандартная. Поэтому, могу понять, но всегда интересно, когда люди ставят в топы уж очень классических игроков, чем именно это мотивировано.
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Velirpa
Ответ Игорь Климов
Пеле, Марадона, Месси.
Зидан, Беккенбауэр, Мюллер.
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noti22
Фанаты Месси опять показывают свои комплексы перед Криштиану, хотя речи в новости о нём нет😂
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