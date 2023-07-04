Артур: «Месси – исключительный игрок. Возможно, лучший в истории. Или один из трех лучших»
Артур назвал Лионеля Месси одним из лучших футболистов в истории.
«Он исключительный футболист. Возможно, лучший игрок в истории. Или, по крайней мере, один из трех лучших. У меня была прекрасная возможность разделить с ним приятные моменты в раздевалке.
Месси немного более сдержан, но это человек с очень добрым сердцем. Невероятно, как он понимает футбол и сколько лет он играет на самом высоком уровне. Этого не может сделать никто», – сказал экс-футболист «Барселоны», а ныне игрок «Ювентуса».
Артур о Роналду: «Великолепный спортсмен и человек, он очень профессионален. В столовой «Юве» он всегда смотрел на наши тарелки и шутил о том, что мы едим»
Одно из самых престижных спортивных изданий признало Месси лучшим игроком в истории, когда ему было 24 года.
С тех пор прошло еще 10 лет, как один человек доминирует одновременно во всех трёх ключевых составляющих футбола (голы, созидание, дриблинг)
Свидетели дуги по-прежнему трепыхаются в конвульсиях
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Давай тут теперь что-нибудь придумай