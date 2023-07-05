Эмилиано Мартинес о серии пенальти в финале ЧМ: «Месси обнял меня и сказал: «Не могу поверить, что ты снова спас нас». Когда лучший игрок мира говорит такое, это невероятно»
Эмилиано Мартинес поделился воспоминаниями о победе на ЧМ-2022.
Сборная Аргентины стала обладателем трофея, одержав победу над Францией в финале (3:3, пен. 4:2).
«[1:2 от Саудовской Аравии] – было мое первое поражение в качестве игрока сборной Аргентины, и мне было немного грустно. Но в нашей команде был лучший игрок мира – Лионель Месси.
Когда мы обыграли Нидерланды в четвертьфинале, мы знали, что вот-вот произойдет что-то особенное. Игра перешла в серию пенальти, и я полагался на себя, потому что привык к этому.
Я практиковался в психологии в ночь перед финалом против Франции. Я делал это [отвлекал бьющих], чтобы создать хаос, и это сработало. ФИФА изменила правила, но мы уже выиграли чемпионат мира (улыбается).
После серии пенальти Месси подошел, обнял меня и сказал: «Я не могу поверить, что ты снова спас нас». Когда лучший игрок в мире говорит такое, это невероятно», – сказал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы».
У Мартинеса плотный график, так как он вернулся в свой отель после того, как порадовал своих поклонников несколькими фотосессиями. Вечером он отправится в футбольный клуб «Мохун Баган», где должен поздравить 10 бенгальских вратарей, в том числе Бхаскара Гангули и Хеманту Дору. Он также примет участие в показательном матче между командами Mohun Bagan All Stars и Kolkata Police All-Stars.