Эмилиано Мартинес о серии пенальти в финале ЧМ: «Месси обнял меня и сказал: «Не могу поверить, что ты снова спас нас». Когда лучший игрок мира говорит такое, это невероятно»

Теги Астон Вилла МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Интер Майами Футбол

Эмилиано Мартинес поделился воспоминаниями о победе на ЧМ-2022.

Сборная Аргентины стала обладателем трофея, одержав победу над Францией в финале (3:3, пен. 4:2). 

«[1:2 от Саудовской Аравии] – было мое первое поражение в качестве игрока сборной Аргентины, и мне было немного грустно. Но в нашей команде был лучший игрок мира – Лионель Месси

Когда мы обыграли Нидерланды в четвертьфинале, мы знали, что вот-вот произойдет что-то особенное. Игра перешла в серию пенальти, и я полагался на себя, потому что привык к этому. 

Я практиковался в психологии в ночь перед финалом против Франции. Я делал это [отвлекал бьющих], чтобы создать хаос, и это сработало. ФИФА изменила правила, но мы уже выиграли чемпионат мира (улыбается).

После серии пенальти Месси подошел, обнял меня и сказал: «Я не могу поверить, что ты снова спас нас». Когда лучший игрок в мире говорит такое, это невероятно», – сказал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы». 

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26 комментариев

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Moffo
Причем главное его спасение это даже не сама серия пенальти, а отбитый ногой удар Коло Муани один в один на 123 минуте
+35
0
+35
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BZB
Без Мартинеса никакой сказки бы не было.
+29
-2
+27
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zzzeeerrrooo
Ответ Moffo
Причем главное его спасение это даже не сама серия пенальти, а отбитый ногой удар Коло Муани один в один на 123 минуте
после этого сейва стало понятно , что сборной Африки не судьба победить
+12
-1
+11
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AF007
Ментальный заряд от лучшего игрока в истории не контрится, мбапе с криштиком были обречены
+19
-9
+10
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VERBLYUD
Ответ Геннадий Тимченко
а у пешехода есть👍
Ошибаешься. Пешеход доигрывает в СА с 0+0 в плей-офф ЧМ за 30 лет.
+7
-3
+4
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Геннадий Тимченко
Ответ VERBLYUD
У Холанда нет ЧМ
а у пешехода есть👍
+4
-3
+1
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headmaster
А как вдруг Мартинес оказался на индийском шоу? (источник оттуда)
+3
-3
0
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МЗ
Франческо Тольдо 2.0!!!
0
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ман сити фейк
Ответ VERBLYUD
У Холанда нет ЧМ
Причём тут киборг?
+3
-3
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Куй Покагорячев
Ответ headmaster
А как вдруг Мартинес оказался на индийском шоу? (источник оттуда)
Он нашел там брата-близнеца. Их разлучили в детстве. У них оказались одинаковые родимые пятна даже
+2
-2
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Франческо Тотти
Ответ headmaster
А как вдруг Мартинес оказался на индийском шоу? (источник оттуда)
Так в статье все написано)))
У Мартинеса плотный график, так как он вернулся в свой отель после того, как порадовал своих поклонников несколькими фотосессиями. Вечером он отправится в футбольный клуб «Мохун Баган», где должен поздравить 10 бенгальских вратарей, в том числе Бхаскара Гангули и Хеманту Дору. Он также примет участие в показательном матче между командами Mohun Bagan All Stars и Kolkata Police All-Stars.
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