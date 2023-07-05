Паредес о финале ЧМ-2022: «Объятия с Месси запомню на всю жизнь. Он повторял: «Спасибо, я люблю тебя»

Леандро Паредес поделился воспоминаниями о финале ЧМ-2022.

«Поразительно, как все получилось. Мы играли великолепно, создали много моментов, но закончилось все тем, что нас спас . Я был в десяти метрах от эпизода и думал, что [Коло-Муани] забьет, было сложно этого не сделать. Только Эмилиано мог нас спасти – и он сделал это в лучшем виде.

Мы благодарны ему, потому что он помог нам выиграть все. Он был очень важен на Кубке Америки, в отборочных матчах, на чемпионате мира. Он всегда в хорошем настроении, придумывает какие-то трюки. Он очень важен для команды.

Объятия с после гола навсегда останутся в моей памяти. Я до конца жизни буду их помнить. Я обернулся, увидел, что он упал на колени, и был первым, кто обнял его после победы на ЧМ, – это невероятно. Он повторял: «Спасибо, спасибо, я люблю тебя».

Всякий раз, когда я пересматриваю видео, испытываю сильные эмоции, потому что я почти в слезах кричу: «Мы чемпионы мира!» – сказал хавбек « » в эфире TV Publica.