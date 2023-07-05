Паредес о финале ЧМ-2022: «Объятия с Месси запомню на всю жизнь. Он повторял: «Спасибо, я люблю тебя»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Леандро Паредес Гонсало Монтьель Интер Майами Рандаль Коло-Муани Футбол

Леандро Паредес поделился воспоминаниями о финале ЧМ-2022.

«Поразительно, как все получилось. Мы играли великолепно, создали много моментов, но закончилось все тем, что нас спас Мартинес. Я был в десяти метрах от эпизода и думал, что [Коло-Муани] забьет, было сложно этого не сделать. Только Эмилиано мог нас спасти – и он сделал это в лучшем виде.

Мы благодарны ему, потому что он помог нам выиграть все. Он был очень важен на Кубке Америки, в отборочных матчах, на чемпионате мира. Он всегда в хорошем настроении, придумывает какие-то трюки. Он очень важен для команды.

Объятия с Месси после гола Монтьеля навсегда останутся в моей памяти. Я до конца жизни буду их помнить. Я обернулся, увидел, что он упал на колени, и был первым, кто обнял его после победы на ЧМ, – это невероятно. Он повторял: «Спасибо, спасибо, я люблю тебя».

Всякий раз, когда я пересматриваю видео, испытываю сильные эмоции, потому что я почти в слезах кричу: «Мы чемпионы мира!» – сказал хавбек «ПСЖ» в эфире TV Publica.

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17 комментариев

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Egor Aleksandrovich
Ответ Tollie
давно всем известно, какой Месси цвета...ничего нового Передас не сказал. такой же, кстати, с подведенными глазками💅
эксперт в чате)
+15
-3
+12
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Пирс Морган
Ответ Kahn01
А вот кто обнимал Роналду на трибунах после матча с Марокко камеры не зафиксировали.
Бадр?
+8
-6
+2
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Ёшимин Бональдо
Ответ Kahn01
А вот кто обнимал Роналду на трибунах после матча с Марокко камеры не зафиксировали.
психотерапевт
+7
-5
+2
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Н.Ф.
Паредес счастливчик, получил право первого объятия.
+5
-4
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CriminalJoint62
"Парни! Парни! Я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь этим моментом! Он идет заранее. Не спешите. Просто ударьте по центру. Давайте!"
- Лионель Месси
+6
-6
0
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Kahn01
А вот кто обнимал Роналду на трибунах после матча с Марокко камеры не зафиксировали.
+5
-5
0
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Ёшимин Бональдо
да скорее всего на радостях перепутал с женой
+4
-4
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Яков Фридман
Спасибо косметологу Паредеса, что даже сам Месси клюнул!
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Игорь Климов
Ответ Лев Исаев
И последним Больше никто чемпионатик им не будет покупать как меськи
Чего ты здесь несёшь?
+1
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