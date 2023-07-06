Агенты Бонуччи встречались с «Ньюкаслом». Клуб может сделать предложение (Calciomercato)

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может перейти в «Ньюкасл».

По данным Calciomercato, агенты 36-летнего итальянца встречались с руководством «сорок», которые раздумывают, стоит ли сделать предложение.

Туринский клуб готов продать Бонуччи, поскольку у него высокая зарплата (6,5 млн евро в год после уплаты налогов), а контракт заканчивается в июне 2024-го.

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