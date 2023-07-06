Агенты Бонуччи встречались с «Ньюкаслом». Клуб может сделать предложение (Calciomercato)

Теги Леонардо Бонуччи Ювентус Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Футбол

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может перейти в «Ньюкасл».

По данным Calciomercato, агенты 36-летнего итальянца встречались с руководством «сорок», которые раздумывают, стоит ли сделать предложение.

Туринский клуб готов продать Бонуччи, поскольку у него высокая зарплата (6,5 млн евро в год после уплаты налогов), а контракт заканчивается в июне 2024-го.

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4 комментария

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Ale10FJ
Ответ Lost Sock
если все срастётся то идеальный вариант для всех особенно бонуччи
Почему ты Ювентус называешь всеми? )))))
+3
0
+3
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Lost Sock
если все срастётся то идеальный вариант для всех особенно бонуччи
+2
0
+2
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Lost Sock
Ответ Ale10FJ
Почему ты Ювентус называешь всеми? )))))
)))))) потому что для Ньюкасла именитый опытный защитник это + для бонуччи шанс год два поиграть в Европе, для юве ведомость разгрузят начнут строить нормальную защиту уровень юве бонуччи уже не тянет ....
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Akezhan Kutvarov
Ответ Lost Sock
)))))) потому что для Ньюкасла именитый опытный защитник это + для бонуччи шанс год два поиграть в Европе, для юве ведомость разгрузят начнут строить нормальную защиту уровень юве бонуччи уже не тянет ....
Прикольно, что:
1. Италия - не Европа)
2. Уровень сегодняшнего Юве (по мне) хуже не то, что Ньюкасла, но даже условной Астон виллы.
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