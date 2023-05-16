Бонуччи завершит карьеру в 2024-м: «Закончится эра итальянского стиля обороны»

Теги Леонардо Бонуччи Ювентус сборная Италии по футболу серия А Италия Футбол

Леонардо Бонуччи анонсировал завершение карьеры.

«Когда в следующем году я перестану играть, закончится эра защиты, итальянского стиля обороны. Находиться в одном ряду с величайшими – повод для гордости, и я надеюсь, что в будущем многие защитники, такие, какими были Барези, Мальдини, Неста, Каннаваро, будут считать нас кумирами. Это будет означать, что мы многого добились и многое отдали игре. 

В детстве, когда ты гоняешь мяч, ты мечтаешь надеть такую футболку, как у «Юве», и добиться этого 500 раз – значит войти в историю «Юве», и это потрясающие эмоции.

Жить в этой футболке было все равно что жить во сне в течение 12 лет, и внутри меня всегда живет тот ребенок, который рад выходить на поле, потому что это была его мечта», – сказал 36-летний защитник. 

Контракт Бонуччи с «Ювентусом» действует до завершения сезона-2023/24. 

 

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53 комментария

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vzi
Ответ Сергей Анохин
Что-то он много о себе возомнил
Человек чемпионом Европы стал, забивал в финале, многократный чемпион Италии. Где это он много о себе возомнил?
+87
-9
+78
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Rabbia
Без Кьеллини и Бардзали оказался довольно средним защитником
+78
-20
+58
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Сергей Анохин
Что-то он много о себе возомнил
+57
-26
+31
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d.xoxlov
Бонуччи, Сандро... неплохая такая оборона у "Юве" собирается на следующий сезон. Ещё бы год следующий был бы 2016.
+25
-1
+24
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ML26
С Кьеллини и Бардзальи была сильнейшая связка ЦЗ с 2011 по 2017. Жаль в ЛЧ им не повезло, ибо попали на праймовые Реал и Барсу. Зато чемпионами Европы стали, хоть уже и без Андреа
+19
-1
+18
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Shuller18
Ответ Rabbia
Без Кьеллини и Бардзали оказался довольно средним защитником
Просто Бонуччи, когда перешел в Милан, на своем примере показал, что в современном футболе для игры ЦЗ нужна в первую очередь отлаженная система, а не индивидуальные качества.
+18
0
+18
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Очки Дани Алвеса
Ответ Rabbia
Без Кьеллини и Бардзали оказался довольно средним защитником
Это еще за его год в Милане стало понятно
+20
-3
+17
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moldfan
Бонуччи крутой защитник, но в одном ряду с Нестой, Мальдини, Барези и Каннаваро... он определенно не находится.

Там где-то с Матерацци во втором ряду. При этом это очень сильные защитники на пике.
+16
-2
+14
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Timur Sagitov
Ответ ML26
С Кьеллини и Бардзальи была сильнейшая связка ЦЗ с 2011 по 2017. Жаль в ЛЧ им не повезло, ибо попали на праймовые Реал и Барсу. Зато чемпионами Европы стали, хоть уже и без Андреа
Андреа чемпион мира.
+8
0
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ТТД Бубнова
Ответ Shuller18
Просто Бонуччи, когда перешел в Милан, на своем примере показал, что в современном футболе для игры ЦЗ нужна в первую очередь отлаженная система, а не индивидуальные качества.
Это еще кутепов доказал )
+7
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Shuller18
Ответ London.is.blue
Что за бред, Пике был реально топовым защитником. Он далеко не такой косячник, как Бонуччи. Пике быстрый мощный, умный. Бонуччи неплохой защитник с шикарным пасом. В общем они с разных планет, Пике топ.
Пике быстрый?))) Один из самых неповоротливых и неуклюжих ЦЗ своего поколения, ну среди тех, кто был на виду. Да и ума у него немного было, не забуду эти бездумные подкаты с прокатами на заднице. Жорик за счет системы выезжал, потом на опыте, ну и габаритами был не обделен, но привозил всегда будь здоров.
+6
-1
+5
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kaka10
Ответ London.is.blue
Что за бред, Пике был реально топовым защитником. Он далеко не такой косячник, как Бонуччи. Пике быстрый мощный, умный. Бонуччи неплохой защитник с шикарным пасом. В общем они с разных планет, Пике топ.
😂 все позоры Барсы в ЛЧ последних 5 лет связаны с Пике, включая этот сезон на групповом этапе. Фанаты не стерпели и вынудили Пике завершить с позором карьеру
Конечно топ)
+5
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ML26
Ответ Родя Раскольников
>Когда в следующем году я перестану играть, закончится эра защиты, итальянского стиля обороны Скромненько.
Ну хоть это и не скромно было сказано, но это так. Он с Кьеллини и Бардзальи без потери качества заменил Мальдини с Каннаваро, которые до этого заменили Барези и т.д. Сейчас таких глыб на горизонте не предвидится, даже в перспективе
+4
0
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kaka10
Ответ London.is.blue
Речь о праймовом Пике начала 10х.
так об этом и речь, что Пике рядом с Пуёлем и Маскерано был неплох как Бонуччи рядом с Киелини и Барцали
+4
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zzzeeerrrooo
Ответ ML26
Ну хоть это и не скромно было сказано, но это так. Он с Кьеллини и Бардзальи без потери качества заменил Мальдини с Каннаваро, которые до этого заменили Барези и т.д. Сейчас таких глыб на горизонте не предвидится, даже в перспективе
Бастони есть
+2
0
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AllInMePls
Ответ ML26
С Кьеллини и Бардзальи была сильнейшая связка ЦЗ с 2011 по 2017. Жаль в ЛЧ им не повезло, ибо попали на праймовые Реал и Барсу. Зато чемпионами Европы стали, хоть уже и без Андреа
Ну прям сильнейшая. За 3 финала получили 10 голов. 4 от Испании в 12, в 15 3 от барсы и затем 4 от реала.
Понятно что это были очень сильные противники, но все таки получать так много...
Рамос и варан смотрелись мощнее и боатенг с хуммельсом.

Думаю условный бастони и Гатти проведут карьеру не хуже, чем боннучи.

Ну а сравнивать себя с эрой итальянских защей... Неста и Мальдини и чемпионы мира и многократные победители лч.

Но безусловно трио было классное, но сильнейшими они были только на евро в 21, и там Италия была явно не защитной
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mesx
Может в Юве Некст следующий сезон поиграет, "легенда" Милана
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Родя Раскольников
>Когда в следующем году я перестану играть, закончится эра защиты, итальянского стиля обороны

Скромненько.
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zzzeeerrrooo
Ответ Сергей Анохин
Что-то он много о себе возомнил
Легенда сборной Италии
+1
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Валдис Пельш
Ответ Сергей Анохин
Что-то он много о себе возомнил
иногда берите в рассчёт, что это некачественный перевод
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Теннисный абсолют
Ответ moldfan
Бонуччи крутой защитник, но в одном ряду с Нестой, Мальдини, Барези и Каннаваро... он определенно не находится. Там где-то с Матерацци во втором ряду. При этом это очень сильные защитники на пике.
Матрикс думаю котируется выше на уровне массового болельщика, без него не было бы Кубка ЧМ 2006
+2
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artish186
Ответ Очки Дани Алвеса
Это еще за его год в Милане стало понятно
причем в качестве капитана :D
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zzzeeerrrooo
Ответ London.is.blue
Эра конца 00х-10х годов среди защитников закончится, когда уйдут из футбола два гоата этого поколения Тьяго Сильва и Рамос. А не заноза в заднице Кьелинни.
Джагелка всё еще играет
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Shuller18
Ответ moldfan
Бонуччи крутой защитник, но в одном ряду с Нестой, Мальдини, Барези и Каннаваро... он определенно не находится. Там где-то с Матерацци во втором ряду. При этом это очень сильные защитники на пике.
И оба с Матерацци забивали в финалах победных международных турниров)
+1
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ML26
Ответ zzzeeerrrooo
Бастони есть
Пока серядняк обычный. Всё зависит от того, как его в будущем будут использовать. Может неплохую связку составить с Гатти и Скальвини, но это все равно не то
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