Бонуччи завершит карьеру в 2024-м: «Закончится эра итальянского стиля обороны»

Леонардо Бонуччи анонсировал завершение карьеры.

«Когда в следующем году я перестану играть, закончится эра защиты, итальянского стиля обороны. Находиться в одном ряду с величайшими – повод для гордости, и я надеюсь, что в будущем многие защитники, такие, какими были Барези, Мальдини, Неста, Каннаваро, будут считать нас кумирами. Это будет означать, что мы многого добились и многое отдали игре.

В детстве, когда ты гоняешь мяч, ты мечтаешь надеть такую футболку, как у «Юве», и добиться этого 500 раз – значит войти в историю «Юве», и это потрясающие эмоции.

Жить в этой футболке было все равно что жить во сне в течение 12 лет, и внутри меня всегда живет тот ребенок, который рад выходить на поле, потому что это была его мечта», – сказал 36-летний защитник.

Контракт Бонуччи с « » действует до завершения сезона-2023/24.