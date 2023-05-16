Бонуччи завершит карьеру в 2024-м: «Закончится эра итальянского стиля обороны»
Леонардо Бонуччи анонсировал завершение карьеры.
«Когда в следующем году я перестану играть, закончится эра защиты, итальянского стиля обороны. Находиться в одном ряду с величайшими – повод для гордости, и я надеюсь, что в будущем многие защитники, такие, какими были Барези, Мальдини, Неста, Каннаваро, будут считать нас кумирами. Это будет означать, что мы многого добились и многое отдали игре.
В детстве, когда ты гоняешь мяч, ты мечтаешь надеть такую футболку, как у «Юве», и добиться этого 500 раз – значит войти в историю «Юве», и это потрясающие эмоции.
Жить в этой футболке было все равно что жить во сне в течение 12 лет, и внутри меня всегда живет тот ребенок, который рад выходить на поле, потому что это была его мечта», – сказал 36-летний защитник.
Контракт Бонуччи с «Ювентусом» действует до завершения сезона-2023/24.
Там где-то с Матерацци во втором ряду. При этом это очень сильные защитники на пике.
Конечно топ)
Понятно что это были очень сильные противники, но все таки получать так много...
Рамос и варан смотрелись мощнее и боатенг с хуммельсом.
Думаю условный бастони и Гатти проведут карьеру не хуже, чем боннучи.
Ну а сравнивать себя с эрой итальянских защей... Неста и Мальдини и чемпионы мира и многократные победители лч.
Но безусловно трио было классное, но сильнейшими они были только на евро в 21, и там Италия была явно не защитной
Скромненько.