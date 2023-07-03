Тонали – самая дорогая продажа «Милана». Кака и Шевченко в топ-3, Ибрагимович – 10-й (Transfermarkt)

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«Милан» за Сандро Тонали выручил рекордную для себя сумму.

Полузащитник, перешедший в «Ньюкасл» за 70 млн евро и бонусы, занял первое место в списке самых дорогих игроков, проданных итальянской командой.

Десятка, составленная Transfermarkt, выглядит следующим образом:

1. Сандро Тонали – в «Ньюкасл» за 70 млн евро;

2. Кака – в «Реал» за 67 млн евро;

3. Андрей Шевченко – в «Челси» за 43,9 млн евро;

4. Тиаго Силва – в «ПСЖ» за 42 млн евро;

5. Леонардо Бонуччи – в «Ювентус» за 35 млн евро;

6. Кшиштоф Пентек – в «Герту» за 24 млн евро;

7. Лукас Пакета – в «Лион» за 23,4 млн евро;

8. Франческо Коко – в «Интер» за 22,5 млн евро;

9. Сусо – в «Севилью» за 21,7 млн евро;

10. Златан Ибрагимович – в «ПСЖ» за 21 млн евро.

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23 комментария

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Билли Херрингтон
Открыто воспоминание: Франческо Коко

Как за него умудрились такие хорошие деньги выручить? Очень средний игрок же бы
+13
-3
+10
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Los Galácticos
Милан сейчас бы праймовых Шевченко и Кака по 150 млн продал.
+10
-2
+8
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Juninho P.
в годы Кака и Шевы, Сандро стоил бы максимум 20-25 мультов
+7
0
+7
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SaH4r.
Ответ Билли Херрингтон
Открыто воспоминание: Франческо Коко Как за него умудрились такие хорошие деньги выручить? Очень средний игрок же бы
на аве легенда
+5
0
+5
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Born is the King
Краткая история от том как Милан не умеет продавать
+3
-1
+2
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SaH4r.
Ответ Roman
Такие бабки за Тонали - безумие. Игрок уровня Миранчука, Мактомини или Асамоа Гьяна
ромке со спортса конечно виднее, чем Эдди Хау и менеджерам Ньюкасла
+4
-2
+2
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Juninho P.
Ответ Антон Фалафель
67 лимонов тогда за Кака это щас как миллионов 90 . Если не больше
150 минимум
+3
-1
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Антон Фалафель
67 лимонов тогда за Кака это щас как миллионов 90 . Если не больше
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0
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HI MARS
Тогда казалось что трансфер Кака провал,но Азар показал что такое настоящий провал.У бразильца 120 матчей и 60+ Г+П.А если бы не травмы…
+3
-2
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Акира_1
Тонали хотел войти в историю Милана, а в итоге вошёл в историю продаж Милана. Ирония.
+1
0
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kun.daniel
Такие вещи лучше публиковать с поправкой на инфляцию и футбольную инфляцию.
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ya_za_ac_milan
Скоро Меньян перебьет продажу Тонали))) Думаю 80 млн за него точно отдадут.
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S. A.
Ответ Los Galácticos
Милан сейчас бы праймовых Шевченко и Кака по 150 млн продал.
Или не продал бы вообще)
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Felp
Ответ Los Galácticos
Милан сейчас бы праймовых Шевченко и Кака по 150 млн продал.
Нынешний Милан не факт чтобы их купил, тогда Милан был грандом
+1
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Direct free kick
Ответ Билли Херрингтон
Открыто воспоминание: Франческо Коко Как за него умудрились такие хорошие деньги выручить? Очень средний игрок же бы
За него ничего не выручили. Условно оценили в 20+ миллионов, по факту обменяли на Зеедорфа
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Александр Зубков
Ответ Mykytka
Миранчука?)))
ага. Антона)
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Mykytka
Ответ Roman
Такие бабки за Тонали - безумие. Игрок уровня Миранчука, Мактомини или Асамоа Гьяна
Миранчука?)))
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Дядя ТУРА
пентека вообще вовремя слили
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