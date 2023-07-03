Тонали – самая дорогая продажа «Милана». Кака и Шевченко в топ-3, Ибрагимович – 10-й (Transfermarkt)

«Милан» за Сандро Тонали выручил рекордную для себя сумму.

Полузащитник, перешедший в « » за 70 млн евро и бонусы, занял первое место в списке самых дорогих игроков, проданных итальянской командой.

Десятка, составленная Transfermarkt, выглядит следующим образом:

1. – в «Ньюкасл» за 70 млн евро;

2. Кака – в « » за 67 млн евро;

3. Андрей Шевченко – в « » за 43,9 млн евро;

4. – в «ПСЖ» за 42 млн евро;

5. Леонардо Бонуччи – в «Ювентус» за 35 млн евро;

6. Кшиштоф Пентек – в «Герту» за 24 млн евро;

7. Лукас Пакета – в «Лион» за 23,4 млн евро;

8. Франческо Коко – в «Интер» за 22,5 млн евро;

9. Сусо – в «Севилью» за 21,7 млн евро;

10. Златан Ибрагимович – в «ПСЖ» за 21 млн евро.

Отказ от Мальдини и Тонали – это отказ от развития в суперклуб. Куда катится «Милан»?