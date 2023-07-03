Тонали – самая дорогая продажа «Милана». Кака и Шевченко в топ-3, Ибрагимович – 10-й (Transfermarkt)
«Милан» за Сандро Тонали выручил рекордную для себя сумму.
Полузащитник, перешедший в «Ньюкасл» за 70 млн евро и бонусы, занял первое место в списке самых дорогих игроков, проданных итальянской командой.
Десятка, составленная Transfermarkt, выглядит следующим образом:
1. Сандро Тонали – в «Ньюкасл» за 70 млн евро;
2. Кака – в «Реал» за 67 млн евро;
3. Андрей Шевченко – в «Челси» за 43,9 млн евро;
4. Тиаго Силва – в «ПСЖ» за 42 млн евро;
5. Леонардо Бонуччи – в «Ювентус» за 35 млн евро;
6. Кшиштоф Пентек – в «Герту» за 24 млн евро;
7. Лукас Пакета – в «Лион» за 23,4 млн евро;
8. Франческо Коко – в «Интер» за 22,5 млн евро;
9. Сусо – в «Севилью» за 21,7 млн евро;
10. Златан Ибрагимович – в «ПСЖ» за 21 млн евро.
Отказ от Мальдини и Тонали – это отказ от развития в суперклуб. Куда катится «Милан»?
Как за него умудрились такие хорошие деньги выручить? Очень средний игрок же бы