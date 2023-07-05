«Наполи» и Осимхен хотят продлить контракт. В договоре могут прописать отступные – около 200 млн евро

Теги серия А Италия Наполи Виктор Осимхен деньги Футбол

Агент Виктора Осимхена и «Наполи» провели вторую встречу на тему продления контракта.

По сведениям Sky Sport Italia, форвард готов заключить с неаполитанцами новое соглашение.

Между сторонами пока есть разногласия насчет финансовых аспектов сделки. Руководство может пойти Осимхену на уступки в части зарплаты, но взамен попросить включить в контракт пункт об отступных на сумму чуть меньше 200 млн евро.

Также может быть рассмотрен вариант с совместным владением имиджевыми правами.

Сообщалось, что «Наполи» готов продать Осимхена за 180 млн евро.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Елистратов
Учитывая пертурбации у Наполи, смена тактических векторов - рискует и Наполи, и сам Витя.

Голы не пойдут:
Цена снижается, сам Витя - минус мораль.

Учитывая настоящую результативность Хвичи, которая была в конце сезона, где за 15 последних игр там вообще одни сушки и баранки, Витя будет на голодном пайке.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MR04
Не хочется, чтобы Наполи растащили как Милан
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Да никто за него 200 не заплатит. Ещё не факт, что Виктор после такого сезона с Наполи соберётся и выдаст хотя бы нечто похожее в следующем.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
А вот и правильно сделали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angliiskiilion
в общем, будет 12 лет рабства теперь
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
Дед задумал трюк как с Кулибашей☻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Крутенко
Витя решил сгнить в Неаполе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Алексей Елистратов
Учитывая пертурбации у Наполи, смена тактических векторов - рискует и Наполи, и сам Витя. Голы не пойдут: Цена снижается, сам Витя - минус мораль. Учитывая настоящую результативность Хвичи, которая была в конце сезона, где за 15 последних игр там вообще одни сушки и баранки, Витя будет на голодном пайке.
При всей моей безграничной симпатии к Наполи
, Вы правы !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Поречный
Ответ Алексей Елистратов
Учитывая пертурбации у Наполи, смена тактических векторов - рискует и Наполи, и сам Витя. Голы не пойдут: Цена снижается, сам Витя - минус мораль. Учитывая настоящую результативность Хвичи, которая была в конце сезона, где за 15 последних игр там вообще одни сушки и баранки, Витя будет на голодном пайке.
Не согласен, смены, как вы сказали, тактических векторов, не будет, потому что Гарсия, наверное, самый подходящий тренер этому составу из доступных, и не думаю, что команда кардинально изменится. А Осимхен за всё время в Наполи не раз показывал свой уровень, не только в прошедшем сезоне, но и при Гаттузо и в первый сезон Спаллети. Поэтому у меня, как у болельщика Наполи, очень мало скептицизма.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
coimbra
Ответ Алексей Елистратов
Учитывая пертурбации у Наполи, смена тактических векторов - рискует и Наполи, и сам Витя. Голы не пойдут: Цена снижается, сам Витя - минус мораль. Учитывая настоящую результативность Хвичи, которая была в конце сезона, где за 15 последних игр там вообще одни сушки и баранки, Витя будет на голодном пайке.
В последних матчах, безрезультативных матчах за Наполи Хвича не получил ни одной оценки ниже 7.0 от sofascore или whoscored. За сборную против Кипра получил 8.8 А то что не забивал, то он провёл 2 сезона (24 месяца) без перерыва и отдыха. Из Рубина в Батуми, оттуда сразу на сборы в Наполи, и сезон за Наполи...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Марго Робби
Ответ DolJun
осимхен в отличие от шпор выиграл настоящий трофей, но ситуации по сути ничем не отличаются, т.к. наполи просто прыгнул выше головы в момент жесткой стагнации классических лидеров серии а.
Ещё и тренер весьма сомнительный пришёл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Марго Робби
Ответ ZamoRano
Ну для маню это не деньги, цвет кожи тоже нужный, ждём и верим!
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Марго Робби
Ответ ZamoRano
Да проэкт один с семью пробоинами под килем...
Ну понятно, дырявый всё про пробоины
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий