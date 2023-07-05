«Наполи» и Осимхен хотят продлить контракт. В договоре могут прописать отступные – около 200 млн евро
Агент Виктора Осимхена и «Наполи» провели вторую встречу на тему продления контракта.
По сведениям Sky Sport Italia, форвард готов заключить с неаполитанцами новое соглашение.
Между сторонами пока есть разногласия насчет финансовых аспектов сделки. Руководство может пойти Осимхену на уступки в части зарплаты, но взамен попросить включить в контракт пункт об отступных на сумму чуть меньше 200 млн евро.
Также может быть рассмотрен вариант с совместным владением имиджевыми правами.
Сообщалось, что «Наполи» готов продать Осимхена за 180 млн евро.
Голы не пойдут:
Цена снижается, сам Витя - минус мораль.
Учитывая настоящую результативность Хвичи, которая была в конце сезона, где за 15 последних игр там вообще одни сушки и баранки, Витя будет на голодном пайке.
, Вы правы !