«Наполи» и Осимхен хотят продлить контракт. В договоре могут прописать отступные – около 200 млн евро

Агент Виктора Осимхена и «Наполи» провели вторую встречу на тему продления контракта.

По сведениям Sky Sport Italia, форвард готов заключить с неаполитанцами новое соглашение.

Между сторонами пока есть разногласия насчет финансовых аспектов сделки. Руководство может пойти на уступки в части зарплаты, но взамен попросить включить в контракт пункт об отступных на сумму чуть меньше 200 млн евро.

Также может быть рассмотрен вариант с совместным владением имиджевыми правами.

Сообщалось, что « » готов продать Осимхена за 180 млн евро.