Осимхен о скудетто с «Наполи»: «Теперь я зависим от трофеев. Приехав в Неаполь, я сделал правильный выбор – для меня нет места лучше»

Теги серия А Италия болельщики Наполи Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен поделился эмоциями от чемпионства с «Наполи» в сезоне-2022/23.

«Я выиграл один из самых престижных титулов в мировом футболе. И я выиграл его с клубом, который ценит те мелочи, которые ты для него делаешь.

Скудетто для меня – это большое событие. Так же, как и все, что последует за этим – Лига чемпионов, Кубок и все остальное.

Я очень горжусь тем, что выиграл скудетто, для меня это огромное достижение. Какая бы честь ни выпала мне после этого, я буду приветствовать ее. Я усердно работаю, и теперь я пристрастился к трофеям. Я зависим и не могу дождаться начала нового сезона.

Я никогда не видел более помешанного на футболе города, чем Неаполь. Его жители демонстрируют любовь ко всем игрокам. Куда бы я ни пошел, меня уважают. Дети любят меня, многие люди восхищаются мной, они боготворят меня, надевая точную копию моей маски. Это показывает, какую тяжелую работу я проделал и что я значу для них. Для меня нет лучшего места, чем этот город.

Я счастлив, что сделал правильный выбор, приехав сюда. И достижение такого величия с неаполитанцами – это то, от чего я всегда буду просыпаться с улыбкой. Дети моих детей придут в этот мир и поймут, что я совершил нечто удивительное», – сказал форвард «Наполи».

4 комментария

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Тухель
Выбор правильный, а теперь главное не остаться в рабстве в Наполи до заката карьеры. Просто при всем уважение 150-180 за Мбаппе это много, но я еще могу понять 150-180 за Осимхена никто не заплатит.
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Хан Сахан
Обычно такие интервью дают аккурат перед уходом)
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Полуэктов Пётр
Сейчас самое время бежать из Наполи. Очевидно, что повторения этой сказки не будет в ближайшее время.
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nugoboss
Правильное рассуждение от правильного человека.
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