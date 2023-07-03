Осимхен о скудетто с «Наполи»: «Теперь я зависим от трофеев. Приехав в Неаполь, я сделал правильный выбор – для меня нет места лучше»

Виктор Осимхен поделился эмоциями от чемпионства с «Наполи» в сезоне-2022/23.

«Я выиграл один из самых престижных титулов в мировом футболе. И я выиграл его с клубом, который ценит те мелочи, которые ты для него делаешь.

Скудетто для меня – это большое событие. Так же, как и все, что последует за этим – Лига чемпионов, Кубок и все остальное.

Я очень горжусь тем, что выиграл скудетто, для меня это огромное достижение. Какая бы честь ни выпала мне после этого, я буду приветствовать ее. Я усердно работаю, и теперь я пристрастился к трофеям. Я зависим и не могу дождаться начала нового сезона.

Я никогда не видел более помешанного на футболе города, чем Неаполь. Его жители демонстрируют любовь ко всем игрокам. Куда бы я ни пошел, меня уважают. Дети любят меня, многие люди восхищаются мной, они боготворят меня, надевая точную копию моей маски. Это показывает, какую тяжелую работу я проделал и что я значу для них. Для меня нет лучшего места, чем этот город.

Я счастлив, что сделал правильный выбор, приехав сюда. И достижение такого величия с неаполитанцами – это то, от чего я всегда буду просыпаться с улыбкой. Дети моих детей придут в этот мир и поймут, что я совершил нечто удивительное», – сказал форвард « ».