«Челси» думает предложить за Осимхена 100 млн фунтов (Football.London)

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен деньги Футбол

«Челси» планирует провести с «Наполи» переговоры по Виктору Осимхену.

По информации Football.London, лондонцы думают о том, чтобы предложить за форварда как минимум 100 млн фунтов (свыше 116 млн евро).

Ранее сообщалось, что неаполитанцы оценивают своего лучшего бомбардира в сезоне-2022/23 как минимум в 150 млн евро.

За 32 матча в прошлом чемпионате Италии Осимхен забил 26 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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35 комментариев

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Салесар
Интересно, сколько бы Осимхен стоил
10 лет назад на фоне Суареса, Агуэро, Кавани, Игуаина, Ибры, Фалькао, Косты и других
+28
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Jan Paskel
Ответ artem ofruss
Зачем если они уже купили форварда?
Боэли большой фанат Ротару и её песни со словами только этого мало
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Фанат спорта01
Ответ Artuom Batishev
Дешевле Суареса/Агуэро/Ибры- примерно столько же как и Кавани/Фалькао(в лучшие сезоны) - дороже Игуаина/Косты.
серьёзно?
дороже игуаина? который установил рекорд по голам в серии а.
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Zangezi Isenar
И контракт на 20 лет. Тогда выплаты будут всего 5 лямов в год, что вполне укладывается в ФФП.
+9
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Человек1991
Аристократики если уж вы Мудрика купили за 100 лимонов, то наш Виктор Осименов стоит 200 лимонов. ))
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Акира_1
С одной стороны отсутствие стабильного нападающего - главная проблема Челси уже кучу лет. С другой - перед глазами будет стоять пример Лукаки всегда. А вообще деньги Боэли, так что пофиг. Пусть хоть ещё состав купит, только чтоб под тренера.
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Artuom Batishev
Ответ Фанат спорта01
серьёзно? дороже игуаина? который установил рекорд по голам в серии а.
Ок, если брать цену КОНКРЕТНО после того сезона - Игуаин дороже. Если же по другим сезонам - Игуаин точно дороже не будет.
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haykblaugrana
Это прогресс, раньше даже не думали, сразу предлагали
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NuevoCinemaParadiso
Ответ Ramisik
Если Челси отвалил за ноунейма Мудрика 100 мультов евро, то с чего бы Наполи продавать Виктора за такие же деньги?? В Неаполе все таки не идиоты сидят. Они Кулибали торговали лет 5, как будто это последняя девственница Италии. А тут прям Осимхена продадут. Ну ну...
Тем более, что брали его за 70. Нет, с точки зрения пользы, амортизации контракта для клуба и так далее - 100 будет тоже плюсом, но не таким значительным
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Виктор Тимошков
А финансовый фейр-плэй когда отменили?
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Акира_1
Ответ Человек1991
Аристократики если уж вы Мудрика купили за 100 лимонов, то наш Виктор Осименов стоит 200 лимонов. ))
Не стоит. У него не тот паспорт.
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JealousOne
Ответ Zangezi Isenar
И контракт на 20 лет. Тогда выплаты будут всего 5 лямов в год, что вполне укладывается в ФФП.
до 44 будет катать?
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wjvxpb5q6f
Ответ Artuom Batishev
Дешевле Суареса/Агуэро/Ибры- примерно столько же как и Кавани/Фалькао(в лучшие сезоны) - дороже Игуаина/Косты.
А я согласен. Игуаин вообще не топ-страйкер. Вот хоть захлебнитесь от хейта)
Не просто так его поперли скоренько, что из Мадрида, что из Турина. Чисто тепличный игрок, выдавший пару хороших сезонах в около топе Наполи, где его сделали примадонной и вся команда на него играла. Он не работоспособный, он не умеет играть с топ-партнерами, он не лидер и не тащер.
Просто хороший предтоповый форвад, что-то типо Хюнтелара.
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Pirmuhammet Ahmedow
Ответ Artuom Batishev
Дешевле Суареса/Агуэро/Ибры- примерно столько же как и Кавани/Фалькао(в лучшие сезоны) - дороже Игуаина/Косты.
🤡
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Александр Колосов
Ответ Салесар
Интересно, сколько бы Осимхен стоил 10 лет назад на фоне Суареса, Агуэро, Кавани, Игуаина, Ибры, Фалькао, Косты и других
Праймовые Ибра, Суарес, Агуэро и Кавани также бы сейчас больше 100 стоили
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ericssons
Хотелось бы увидеть Челси выходящим на матч с 11 чернокожими футболистами. Я думаю это возможно.
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Ramisik
Если Челси отвалил за ноунейма Мудрика 100 мультов евро, то с чего бы Наполи продавать Виктора за такие же деньги?? В Неаполе все таки не идиоты сидят. Они Кулибали торговали лет 5, как будто это последняя девственница Италии. А тут прям Осимхена продадут. Ну ну...
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Александр Колосов
100 млн и Лукаку тогда может продадут
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2ran
Наполи даже обсуждать не будет такие суммы.
И вообще, что тогда делать с Нкунку?
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Overkiller
Челси сделал запрос в УЕФА на тариф "all inclusive за миллиард"
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