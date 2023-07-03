«Челси» планирует провести с «Наполи» переговоры по Виктору Осимхену.

По информации Football.London, лондонцы думают о том, чтобы предложить за форварда как минимум 100 млн фунтов (свыше 116 млн евро).

Ранее сообщалось, что неаполитанцы оценивают своего лучшего бомбардира в сезоне-2022/23 как минимум в 150 млн евро.

За 32 матча в прошлом чемпионате Италии Осимхен забил 26 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.