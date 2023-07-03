«Челси» думает предложить за Осимхена 100 млн фунтов (Football.London)
«Челси» планирует провести с «Наполи» переговоры по Виктору Осимхену.
По информации Football.London, лондонцы думают о том, чтобы предложить за форварда как минимум 100 млн фунтов (свыше 116 млн евро).
Ранее сообщалось, что неаполитанцы оценивают своего лучшего бомбардира в сезоне-2022/23 как минимум в 150 млн евро.
За 32 матча в прошлом чемпионате Италии Осимхен забил 26 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
10 лет назад на фоне Суареса, Агуэро, Кавани, Игуаина, Ибры, Фалькао, Косты и других
дороже игуаина? который установил рекорд по голам в серии а.
Не просто так его поперли скоренько, что из Мадрида, что из Турина. Чисто тепличный игрок, выдавший пару хороших сезонах в около топе Наполи, где его сделали примадонной и вся команда на него играла. Он не работоспособный, он не умеет играть с топ-партнерами, он не лидер и не тащер.
Просто хороший предтоповый форвад, что-то типо Хюнтелара.
И вообще, что тогда делать с Нкунку?