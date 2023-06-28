Ла Лига ослабит ограничения по зарплатной ведомости. В «Барсе» не считают, что это сильно повлияет на ситуацию в клубе
Ла Лига ослабит ограничения на расходы, чтобы стимулировать трансферную активность клубов.
По данным Marca, клубам Ла Лиги, превысившим лимит заработной платы, разрешат тратить на новичков 50% денег, которые они сэкономили или заработали на сокращениях или продажах этим летом, а не на 40%, как это было раньше. Это число увеличится до 60%, если на игрока будет приходиться 5% от общей стоимости состава.
Некоторым командам Примеры, среди которых есть и «Барселона», тяжело выходить на рынок из-за ограничений по лимиту заработной платы, поскольку общая сумма трат на команду не может превышать 70% от доходов клуба.
При этом Marca пишет, что в «Барсе» не ждут значительного влияния этого нововведения на покупательские способности клуба.
За счет ухода Жерара Пике, Антуана Гризманна, Серджи Бускетса и Жорди Альба «Барса» частично разгрузила зарплатную ведомость. Ожидается, что клуб продолжит двигаться в этом направлении – уйти могут Самюэль Умтити и Клеман Лангле.
1) общий ( эти самые 2.8 лярда), который платиться будет лишь через опред время, с доходов от стадика и Барса Эспай , так что этот долг их щас не парит по понятным причинам( аналог стандартного банковского кредита , отсроченного по времени)
2) зарплатная ведомость - тут был треш, сильно влияющий на покупки и продажи Барсы. И этот долг был в районе 702 лямов , когда Лапорта пришел; сейчас этот долг составляет в районе 520 лямов ( и им нужно еще его уменьшить лямов на 40-50 - как раз продажа всяких ланггле и ко)
3)и долги по отложенной зп: сократились при Лапорте с 380 до 70 лямов
Так что , как вывод: прогресс огромный при Лапорте - сократили ффп и долги по отложенным зп. Банковский кредит будет выплачиваться позже. Усе.
Задача щас - распродаь т.н.балласт, чтобы полностью оптимизировать ффп , + деньги на трансферы получить.
поичем здесь он!? разве ограничения жти касаются только барсы? нет,а всех!!!