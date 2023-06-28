Ла Лига ослабит ограничения по зарплатной ведомости. В «Барсе» не считают, что это сильно повлияет на ситуацию в клубе

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига возможные трансферы деньги Футбол

Ла Лига ослабит ограничения на расходы, чтобы стимулировать трансферную активность клубов.

По данным Marca, клубам Ла Лиги, превысившим лимит заработной платы, разрешат тратить на новичков 50% денег, которые они сэкономили или заработали на сокращениях или продажах этим летом, а не на 40%, как это было раньше. Это число увеличится до 60%, если на игрока будет приходиться 5% от общей стоимости состава.

Некоторым командам Примеры, среди которых есть и «Барселона», тяжело выходить на рынок из-за ограничений по лимиту заработной платы, поскольку общая сумма трат на команду не может превышать 70% от доходов клуба.

При этом Marca пишет, что в «Барсе» не ждут значительного влияния этого нововведения на покупательские способности клуба.

За счет ухода Жерара Пике, Антуана Гризманна, Серджи Бускетса и Жорди Альба «Барса» частично разгрузила зарплатную ведомость. Ожидается, что клуб продолжит двигаться в этом направлении – уйти могут Самюэль Умтити и Клеман Лангле.

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21 комментарий

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Ophiomorph
Ответ MESSIya
С миру по нитке. Главное, зарегистрировать Иньиго и Илкая с Роке. А дальше думать.
Барса работает по схеме пирамиды, только наоборот. Если в финансовой пирамиде те, кто пришёл раньше, забирают бабло тех, кто позже, то в Барсе наоборот: старички и те, кого втянули раньше скидываются и снижают з/п ради новичков.
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Рауан Турсунов
Ответ Данияр Жумабекович
Барсе почему-то ничего не помогает выйти из экономической ямы. Но при этом они умудряются влезать в многомиллионные долги для реконструкции Спотифай
Строительство камп ноу финансируют другие компании
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lovet41348
Ответ Ophiomorph
Барса работает по схеме пирамиды, только наоборот. Если в финансовой пирамиде те, кто пришёл раньше, забирают бабло тех, кто позже, то в Барсе наоборот: старички и те, кого втянули раньше скидываются и снижают з/п ради новичков.
так зп снижают те, у кого она раздута неадекватно была, гарсия вот например ничего не снижает , как сержи роберто :D
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+5
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MESSIya
С миру по нитке. Главное, зарегистрировать Иньиго и Илкая с Роке. А дальше думать.
+11
-8
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Алексей Куликов
Ответ войд
Тебас продолжает тащить свою полосатую игрушку,а потом местные 🤡🤡 втирают нам про то,что он мешает трансферам ЛЕшных)
он вроде не скрывает, что он мадридиста.
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Nike of FW
Ответ войд
Тебас продолжает тащить свою полосатую игрушку,а потом местные 🤡🤡 втирают нам про то,что он мешает трансферам ЛЕшных)
та не, он фанат творожка
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lovet41348
Ответ MESSIya
С миру по нитке. Главное, зарегистрировать Иньиго и Илкая с Роке. А дальше думать.
опорник еще нужен
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lovet41348
Ответ Данияр Жумабекович
Барсе почему-то ничего не помогает выйти из экономической ямы. Но при этом они умудряются влезать в многомиллионные долги для реконструкции Спотифай
в смысле? была же статья фин директора Барсы, где черным по белому описывалось, как проработали долги Барсы: у нее 3 вида долгов:
1) общий ( эти самые 2.8 лярда), который платиться будет лишь через опред время, с доходов от стадика и Барса Эспай , так что этот долг их щас не парит по понятным причинам( аналог стандартного банковского кредита , отсроченного по времени)
2) зарплатная ведомость - тут был треш, сильно влияющий на покупки и продажи Барсы. И этот долг был в районе 702 лямов , когда Лапорта пришел; сейчас этот долг составляет в районе 520 лямов ( и им нужно еще его уменьшить лямов на 40-50 - как раз продажа всяких ланггле и ко)
3)и долги по отложенной зп: сократились при Лапорте с 380 до 70 лямов

Так что , как вывод: прогресс огромный при Лапорте - сократили ффп и долги по отложенным зп. Банковский кредит будет выплачиваться позже. Усе.

Задача щас - распродаь т.н.балласт, чтобы полностью оптимизировать ффп , + деньги на трансферы получить.
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Talgat Ergeshov
Ответ MESSIya
С миру по нитке. Главное, зарегистрировать Иньиго и Илкая с Роке. А дальше думать.
тебас президент никакой,но обвинять его в том,что сейчас творится с барсой не разумно!!!
поичем здесь он!? разве ограничения жти касаются только барсы? нет,а всех!!!
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Снегр
Ответ MESSIya
С миру по нитке. Главное, зарегистрировать Иньиго и Илкая с Роке. А дальше думать.
Роке ещё не подписан
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Алексей Куликов
Ответ Ophiomorph
Барса работает по схеме пирамиды, только наоборот. Если в финансовой пирамиде те, кто пришёл раньше, забирают бабло тех, кто позже, то в Барсе наоборот: старички и те, кого втянули раньше скидываются и снижают з/п ради новичков.
Пирамида только из-за двух мошенников: Бартомео и Тебаса.
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MESSIya
Ответ Снегр
Роке ещё не подписан
Там уже договорённость. Не объявляют, т.к непонятно то ли сейчас регистрация, то ли на полгода в аренде оставят
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Рауан Турсунов
Ответ Данияр Жумабекович
только не говорите, что они тоже пропитаны духом блауграны и решили бесплатно подправить стадион великого клуба
Точно не знаю, но вроде 4 компании будут финансировать постройку на спортсе кажется статья либо новость была на счёт этой темы
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WESTERN-
Ответ Данияр Жумабекович
только не говорите, что они тоже пропитаны духом блауграны и решили бесплатно подправить стадион великого клуба
Конечно не бесплатно там кредиты на большие сроки. А трансферы делаются из фактических расходов и доходов на текущий сезон. А не последующие.
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svaz
Ответ lovet41348
в смысле? была же статья фин директора Барсы, где черным по белому описывалось, как проработали долги Барсы: у нее 3 вида долгов: 1) общий ( эти самые 2.8 лярда), который платиться будет лишь через опред время, с доходов от стадика и Барса Эспай , так что этот долг их щас не парит по понятным причинам( аналог стандартного банковского кредита , отсроченного по времени) 2) зарплатная ведомость - тут был треш, сильно влияющий на покупки и продажи Барсы. И этот долг был в районе 702 лямов , когда Лапорта пришел; сейчас этот долг составляет в районе 520 лямов ( и им нужно еще его уменьшить лямов на 40-50 - как раз продажа всяких ланггле и ко) 3)и долги по отложенной зп: сократились при Лапорте с 380 до 70 лямов Так что , как вывод: прогресс огромный при Лапорте - сократили ффп и долги по отложенным зп. Банковский кредит будет выплачиваться позже. Усе. Задача щас - распродаь т.н.балласт, чтобы полностью оптимизировать ффп , + деньги на трансферы получить.
бесполезно, всеравно не поймет, таких тут большинство, особенно среди месси глоров
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