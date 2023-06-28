Ла Лига ослабит ограничения по зарплатной ведомости. В «Барсе» не считают, что это сильно повлияет на ситуацию в клубе

Ла Лига ослабит ограничения на расходы, чтобы стимулировать трансферную активность клубов.

По данным Marca, клубам , превысившим лимит заработной платы, разрешат тратить на новичков 50% денег, которые они сэкономили или заработали на сокращениях или продажах этим летом, а не на 40%, как это было раньше. Это число увеличится до 60%, если на игрока будет приходиться 5% от общей стоимости состава.

Некоторым командам Примеры, среди которых есть и « », тяжело выходить на рынок из-за ограничений по лимиту заработной платы, поскольку общая сумма трат на команду не может превышать 70% от доходов клуба.

При этом Marca пишет, что в «Барсе» не ждут значительного влияния этого нововведения на покупательские способности клуба.

За счет ухода Жерара Пике, Антуана Гризманна, Серджи Бускетса и Жорди Альба «Барса» частично разгрузила зарплатную ведомость. Ожидается, что клуб продолжит двигаться в этом направлении – уйти могут Самюэль Умтити и Клеман Лангле.