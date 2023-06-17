«Челси» отказался от Онана, «МЮ» – фаворит в борьбе за вратаря «Интера». Трансфер оценивают в 50 млн фунтов

«Ман Юнайтед» стал фаворитом в борьбе за Андре Онана после отказа «Челси» от его трансфера.

Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, «Челси» отказался от борьбы за вратаря « » и утратил интерес к нему. Несмотря на это, летом лондонцы хотят подписать нового вратаря, который стал бы конкурентом .

Теперь « » стал фаворитом в борьбе за Онана. Ожидается, что его трансфер обойдется примерно в 50 млн фунтов (58,5 млн евро).

«Челси» же переключится на другие варианты усиления позиции вратаря. Сообщалось, что клубу интересны Георгий Мамардашвили (« »), Грегор Кобель (« » Дортмунд) и Давид Райя («Брентфорд»).

Мамардашвили – второй в списке приоритетных вариантов «Челси». Ранее клуб интересовался вратарем «Милана» Майком Меньяном, но отказался от него из-за цены в 80 млн фунтов.

Онана ранее играл под руководством Эрика тен Хага в «Аяксе». «МЮ» продолжает переговоры с Давидом Де Хеа о новом контракте.

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