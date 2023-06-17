«Челси» отказался от Онана, «МЮ» – фаворит в борьбе за вратаря «Интера». Трансфер оценивают в 50 млн фунтов
«Ман Юнайтед» стал фаворитом в борьбе за Андре Онана после отказа «Челси» от его трансфера.
Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, «Челси» отказался от борьбы за вратаря «Интера» и утратил интерес к нему. Несмотря на это, летом лондонцы хотят подписать нового вратаря, который стал бы конкурентом Кепы Аррисабалаги.
Теперь «Манчестер Юнайтед» стал фаворитом в борьбе за Онана. Ожидается, что его трансфер обойдется примерно в 50 млн фунтов (58,5 млн евро).
«Челси» же переключится на другие варианты усиления позиции вратаря. Сообщалось, что клубу интересны Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд) и Давид Райя («Брентфорд»).
Мамардашвили – второй в списке приоритетных вариантов «Челси». Ранее клуб интересовался вратарем «Милана» Майком Меньяном, но отказался от него из-за цены в 80 млн фунтов.
Онана ранее играл под руководством Эрика тен Хага в «Аяксе». «МЮ» продолжает переговоры с Давидом Де Хеа о новом контракте.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Это очередной жутчайший косяк мерто.
Просто обязаны были установить ДХ дедлайн подписания контракта чтобы иметь свободу действий..
Хендерсон правда есть ещё
Не нужен он МЮ