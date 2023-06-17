«Челси» отказался от Онана, «МЮ» – фаворит в борьбе за вратаря «Интера». Трансфер оценивают в 50 млн фунтов

Теги Боруссия Дортмунд Интер Милан Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Валенсия серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Брентфорд Кепа Аррисабалага Майк Меньян Андре Онана Давид Райя Грегор Кобель Георгий Мамардашвили Футбол

«Ман Юнайтед» стал фаворитом в борьбе за Андре Онана после отказа «Челси» от его трансфера.

Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, «Челси» отказался от борьбы за вратаря «Интера» и утратил интерес к нему. Несмотря на это, летом лондонцы хотят подписать нового вратаря, который стал бы конкурентом Кепы Аррисабалаги.

Теперь «Манчестер Юнайтед» стал фаворитом в борьбе за Онана. Ожидается, что его трансфер обойдется примерно в 50 млн фунтов (58,5 млн евро).

«Челси» же переключится на другие варианты усиления позиции вратаря. Сообщалось, что клубу интересны Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд) и Давид Райя («Брентфорд»).

Мамардашвили – второй в списке приоритетных вариантов «Челси». Ранее клуб интересовался вратарем «Милана» Майком Меньяном, но отказался от него из-за цены в 80 млн фунтов.

Онана ранее играл под руководством Эрика тен Хага в «Аяксе». «МЮ» продолжает переговоры с Давидом Де Хеа о новом контракте.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cruel Snake
Вот если бы ценник 80 ну хотя бы 75, тогда, да «Челси» шли до последнего. А так баловство да и только
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red_Marlboro_
Может это всё таки Онана от них отказался? Ведь Челси это явное понижение
+18
-10
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Ответ Любезный Коссутий
зря МЮ от Райи отказался
От Райи никто не отказался. Крис Уиллер написал, что с трансферным бюджетом клуба будет проблематично отдать 40 млн. за вратаря, будь это Райя или Онана. Но ситуация, конечно, забавная. Контракт с Де Хеа вроде обговорили, но он его не подписывает, потому что там саудиты всплыли. Батлэнд ушёл. Хитона ради заявки продлили на сезон, всё таки доморощенный игрок. Если слепой Давидик ещё опрокинет, уехав за большими деньгами, то МЮ рискует остаться с сырым Коваржем в рамке. Там, конечно, есть Бишоп и ещё какой-то 19-летний пацан из Чехии, но Матей всё таки посильнее их будет.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Чёрный тюльпан
От Райи никто не отказался. Крис Уиллер написал, что с трансферным бюджетом клуба будет проблематично отдать 40 млн. за вратаря, будь это Райя или Онана. Но ситуация, конечно, забавная. Контракт с Де Хеа вроде обговорили, но он его не подписывает, потому что там саудиты всплыли. Батлэнд ушёл. Хитона ради заявки продлили на сезон, всё таки доморощенный игрок. Если слепой Давидик ещё опрокинет, уехав за большими деньгами, то МЮ рискует остаться с сырым Коваржем в рамке. Там, конечно, есть Бишоп и ещё какой-то 19-летний пацан из Чехии, но Матей всё таки посильнее их будет.
Ситуация забавная? Забавнее быть не может.
Это очередной жутчайший косяк мерто.
Просто обязаны были установить ДХ дедлайн подписания контракта чтобы иметь свободу действий..
Хендерсон правда есть ещё
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Супонинский
Ответ Red_Marlboro_
Может это всё таки Онана от них отказался? Ведь Челси это явное понижение
Малком же ушёл на понижение в зенит )))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
зря МЮ от Райи отказался
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Онана капитально не лучше Кепы. Смысл его было вести вообще непонятно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Ответ Red_Marlboro_
Может это всё таки Онана от них отказался? Ведь Челси это явное понижение
Челси просто поняли что Онана ничем не лучше Кепы,к тому же он нестабилен.Позицию вратаря нужно усиливать в последнюю очередь)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Остапенко
Спасибо за сезон. Помог в ЛЧ. Ну учитывая финансовые вопросы . За такие деньги нужно продавать. Пока готовы платить за него.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
feanor
Спортс, объясни, почему Giorgi (Мамардашвили) стал "георгием", а Giorgio (Кьеллини, например) это Джорджо?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ApXuMaHqPuT
Зря продают, Интер без Онаны - как без рук🙁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aydar
Может стоит провести обмен Лукаку на Онана?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wolkov
а у кепы разве нет конкурента в лице менди? они с ним то что делать будут?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mv29km6ngq
Онана - онана мама!
Не нужен он МЮ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
как будто мало онана в МЮ, половина команды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мухиддин Исмоилов
Ответ rigobersong
Классный вратарь, очень жалко что Интер отдает своих лидеров:)
Гол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий