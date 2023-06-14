Почеттино видит Кепу первым номером «Челси». Трансфер вратаря маловероятен – у клуба другие цели

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Брайтон Маурисио Почеттино Кепа Аррисабалага Андре Онана Эдуар Менди Роберт Санчес Футбол

Маурисио Почеттино планирует сделать Кепу Аррисабалагу основным вратарем «Челси».

По данным Sky Sports, новый тренер лондонцев доволен Кепой и рассчитывает, что испанец будет первым вратарем «Челси» в следующем сезоне.

На данный момент Почеттино не нацелен ни на Андре Онана из «Интера», ни на Роберта Санчеса из «Брайтона», об интересе к которым со стороны «Челси» сообщалось ранее. Сейчас «синие» не работают над покупкой Онана или Санчеса. Маловероятно, что переговоры по этому поводу начнутся.

У «Челси» другие приоритеты на трансферном рынке. Это касается как новичков, так и игроков, которые могут покинуть клуб.

Отмечается, что «Челси» готов расстаться с Эдуаром Менди в случае хорошего предложения и желания игрока уйти. Если это произойдет, лондонцы займутся поиском нового резервного вратаря.

В минувшем сезоне Кепа сыграл 39 матчей за «Челси» во всех турнирах (12 из них – на ноль) и пропустил 45 мячей. Статистику 28-летнего вратаря можно найти здесь.

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34 комментария

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edward_freeman
Ответ dr. cage
Почетинно планирует, что Кепа будет первым номером Челси. Трансфер вратаря маловероятен - у клуба другие цели - расширить раздевалку.
Юмор - не твоё. Завязывай.
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Born is the King
В этом сезоне был хорош. Заслуженно
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Акира_1
Все правильно. Наладить защиту и тогда уже судить игру Кепы, а не покупать очередного вратаря за огромные деньги.
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Eden Hazard
Ну там скорее Кепа видит себя первым номером, о чем поставил в известность Почеттино)
Ну а так - отличный сезон провел, и с Кепой на воротах не страшно как с Менди, особенно если у того мяч в ногах.
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Прекрасная РФПЛ будущего
Что с Менди вдруг стало?
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Руслан Белый
В это трансферное окно не стоит искать топ вратаря,надо форварда топового, опорника и защитника,продать балласт,и попадать в топ 4 то есть в ЛЧ, а это реально так как нет дополнительных нагрузок,вот докажут свою состоятельность тогда и подтянутся топы
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deadjoker
Ответ Милан137
Согласен, надо продать балласт который только что бездумно накупили, в лице Мудрика, Кукареку, Кулибали, Фофана и остальных никчёмных игроков по 70 миллионов 🤦‍♂️ ...
Фофана норм, нужна выстроенная защита и тогда уже смотреть. А вот остальных желательно сплавить конечно.
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Гол в девятину
Не стоит никого искать.Попробовать продать Менди, посмотреть как себя Слонина в аренде покажет, потом будет видно.В четверку Поч и с Кепой попадет
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Mason Mount 2208
Ответ edward_freeman
Юмор - не твоё. Завязывай.
Согласен
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DolJun
Ответ Милан137
Грановская конечно конкретно накосячила когда купила Кепу за 80, Бакайоко и Дриквотрера по 40 млн каждый и ноль игр за клуб 🤦‍♂️ ...
думаешь у нее была машина времени?
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Акира_1
Ответ Милан137
Тренер просто у Челси был гениальный, легенда Фрэнки 20 поражений подряд и 1 ничья, где тут раскрыться Хавертц и Маунт при таком Гении ☝️🤦‍♂️...
Проблема гораздо глубже. Почему вообще Челси возглавили такие средние тренеры, наподобие Поттера и Лэмпарда? Потому что сезон ещё на старте завалили те, на кого Тухель делал ставку раньше. Маунт и Хаверц при нормальном тренере набрали ноль результативных действий в первых 7 турах? А потом уже при всей этой смуте никаким образом даже не пытались взять ответственность в свои руки и повести за собой команду. Одному нужен контракт, другой просто не реализует свои моменты раз за разом. А в последних турах сезона Хаверц вообще был ужасен, что даже обвести не мог. Почему никто этого не видит.
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Милан137
Ответ Акира_1
Что показали в этом сезоне Маунт и Хаверц, чтоб держаться за них при нормальном предложении? Да и вообще Маунт уже раз 5 мог продлить контракт, но ему все мало денег, только он не играет на требуемую сумму, так что его держать то.
Тренер просто у Челси был гениальный, легенда Фрэнки 20 поражений подряд и 1 ничья, где тут раскрыться Хавертц и Маунт при таком Гении ☝️🤦‍♂️...
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Томаш Спенсер
Ответ Милан137
Чем Рома думал понятно когда допустил Грановскую до клубной кассы, 160 миллионов просто в окно выкинул 🤦‍♂️ ...
РА и Грановская принесли Челси всевозможные трофеи 🏆 Сделав🇷🇺 Челси лучшим клубом АПЛ 21 века
А потом пришло нечто амирикяньская и вложив 800 лямов упаролось на 12 месте, чуть не вылетев в шип 🤣🤣🤣
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MESSIya
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Что с Менди вдруг стало?
Ведёт переговоры с Монако
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Акира_1
Ответ MESSIya
Ну вряд ли все Инсайдеры просто так пишут, про интерес к Меньяну, Онане, Мамардашвили...
Челси попытался найти вратаря, но столкнулся с гигантским ценами за чуваков, что, скорее всего, не хуже Кепы будут, поэтому испанец получает финальный шанс стать наконец номером один с начала сезона. А если уж завалит сезон, то и будут искать замену.
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llolishe
У Боули столько денег ,а на воротах Челси кепка)))
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bogdan fedyuk
может кепа и не топ, но менять его на такого же не топа абсолютно ноль смысла. а доступных топов на рынке сейчас нет. вратарскую позицию хотелось бы конечно усилить, но сейчас это сделать невозможно
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Милан137
Круче провал это наверное только Магзавр заа 80 против Дринквотера и Бакайоко, хотя нет, Мудрик с Кукурельей сразу побили и этот антирекорд ☝️🤦‍♂️ ...
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Томаш Спенсер
Кепа на воротах
Гордость украины мурзик в коридоре
Схема начинает вырисовываться 😎
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Cearvm
Кепа и Онана - вратари похожего стиля, но, по-моему, камерунец сейчас вышел на пик и принципиально усилил бы Челси. А вот на других позициях внутренний выбор клуба как раз гораздо богаче.
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Милан137
Чем Рома думал понятно когда допустил Грановскую до клубной кассы, 160 миллионов просто в окно выкинул 🤦‍♂️ ...
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llolishe
Ответ bogdan fedyuk
может кепа и не топ, но менять его на такого же не топа абсолютно ноль смысла. а доступных топов на рынке сейчас нет. вратарскую позицию хотелось бы конечно усилить, но сейчас это сделать невозможно
С такими деньгами как у Боули точно Буну могли бы купить у Севильи
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Милан137
Грановская конечно конкретно накосячила когда купила Кепу за 80, Бакайоко и Дриквотрера по 40 млн каждый и ноль игр за клуб 🤦‍♂️ ...
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Алексей Татаренко
Боули сказал же играть 4-3-3. Зачем им вратарь?
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DolJun
жаль
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