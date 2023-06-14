Почеттино видит Кепу первым номером «Челси». Трансфер вратаря маловероятен – у клуба другие цели
Маурисио Почеттино планирует сделать Кепу Аррисабалагу основным вратарем «Челси».
По данным Sky Sports, новый тренер лондонцев доволен Кепой и рассчитывает, что испанец будет первым вратарем «Челси» в следующем сезоне.
На данный момент Почеттино не нацелен ни на Андре Онана из «Интера», ни на Роберта Санчеса из «Брайтона», об интересе к которым со стороны «Челси» сообщалось ранее. Сейчас «синие» не работают над покупкой Онана или Санчеса. Маловероятно, что переговоры по этому поводу начнутся.
У «Челси» другие приоритеты на трансферном рынке. Это касается как новичков, так и игроков, которые могут покинуть клуб.
Отмечается, что «Челси» готов расстаться с Эдуаром Менди в случае хорошего предложения и желания игрока уйти. Если это произойдет, лондонцы займутся поиском нового резервного вратаря.
В минувшем сезоне Кепа сыграл 39 матчей за «Челси» во всех турнирах (12 из них – на ноль) и пропустил 45 мячей. Статистику 28-летнего вратаря можно найти здесь.
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Ну а так - отличный сезон провел, и с Кепой на воротах не страшно как с Менди, особенно если у того мяч в ногах.
А потом пришло нечто амирикяньская и вложив 800 лямов упаролось на 12 месте, чуть не вылетев в шип 🤣🤣🤣
Гордость украины мурзик в коридоре
Схема начинает вырисовываться 😎