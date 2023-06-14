Маурисио Почеттино планирует сделать Кепу Аррисабалагу основным вратарем «Челси».

По данным Sky Sports, новый тренер лондонцев доволен и рассчитывает, что испанец будет первым вратарем «Челси» в следующем сезоне.

На данный момент Почеттино не нацелен ни на из « », ни на из «Брайтона», об интересе к которым со стороны « » сообщалось ранее. Сейчас «синие» не работают над покупкой Онана или Санчеса. Маловероятно, что переговоры по этому поводу начнутся.

У «Челси» другие приоритеты на трансферном рынке. Это касается как новичков, так и игроков, которые могут покинуть клуб.

Отмечается, что «Челси» готов расстаться с Эдуаром Менди в случае хорошего предложения и желания игрока уйти. Если это произойдет, лондонцы займутся поиском нового резервного вратаря.

В минувшем сезоне Кепа сыграл 39 матчей за «Челси» во всех турнирах (12 из них – на ноль) и пропустил 45 мячей. Статистику 28-летнего вратаря можно найти здесь.

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