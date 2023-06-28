Лофтус-Чик прибыл в Милан и подпишет c «россонери» контракт на 4 года с зарплатой 4 млн евро
Рубен Лофтус-Чик завтра завершит переход из «Челси» в «Милан».
Calciomercato сообщает, что полузащитник прилетел в Милан сегодня вечером и 29 июня пройдет медосмотр, после чего подпишет четырехлетний контракт.
Лондонский клуб получит за него 15 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов. Игрок будет получать 4 млн евро в год после уплаты налогов.
Удачи в Италии, думаю все получится, если травмы не замучают.
Томори еще не проходил в состав.
Аке, если не ошибаюсь уже с основным составом тренировался.