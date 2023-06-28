Лофтус-Чик прибыл в Милан и подпишет c «россонери» контракт на 4 года с зарплатой 4 млн евро

Теги Милан Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Рубен Лофтус-Чик Футбол

Рубен Лофтус-Чик завтра завершит переход из «Челси» в «Милан».

Calciomercato сообщает, что полузащитник прилетел в Милан сегодня вечером и 29 июня пройдет медосмотр, после чего подпишет четырехлетний контракт.

Лондонский клуб получит за него 15 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов. Игрок будет получать 4 млн евро в год после уплаты налогов.

Фото: twitter.com/FabrizioRomano

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7 комментариев

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ИльяВалерьич
Не в футболе Интера, и на том спасибо!)
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kaka10
Уволить Мальдини, чтобы подписать игроков которых он хотел
+8
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Кузя Гитарист
Ответ London.is.blue
Нравился Лофтус еще с молодежки, но на 100% конечно не раскрылся. Удачи в Италии, думаю все получится, если травмы не замучают.
Многие Рубена кстати недооценивают , но на мой взгляд он достаточно таки качественный игрок центра поля .
+8
0
+8
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London.is.blue
Нравился Лофтус еще с молодежки, но на 100% конечно не раскрылся.
Удачи в Италии, думаю все получится, если травмы не замучают.
+2
0
+2
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DolJun
связочка воспитанников челси воссоединится. если не ошибаюсь, они вместе юношескую лч брали
+1
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FEF2
наконец то не гномы в центре поля ( и не бакай)
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London.is.blue
Ответ DolJun
связочка воспитанников челси воссоединится. если не ошибаюсь, они вместе юношескую лч брали
С Абрахамом, Соланке, Бога и Кристенсеном брали.
Томори еще не проходил в состав.
Аке, если не ошибаюсь уже с основным составом тренировался.
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