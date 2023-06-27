«Милан» не хочет платить больше 25 млн евро за Пулишича. Хавбек «Челси» заинтересован в переходе

«Милан» ведет переговоры о покупке Кристиана Пулишича.

Итальянский клуб настаивает на том, чтобы заплатить за футболиста не менее 25 миллионов евро.

24-летний заинтересован в переходе в « », однако договоренности с «Челси» еще не достигнуто.

В прошлом сезоне хавбек провел 24 матчах , забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Напомним, что «Милан» также практически договорился с « » о трансфере полузащитника Рубена Лофтус-Чика.