«Милан» не хочет платить больше 25 млн евро за Пулишича. Хавбек «Челси» заинтересован в переходе
«Милан» ведет переговоры о покупке Кристиана Пулишича.
Итальянский клуб настаивает на том, чтобы заплатить за футболиста не менее 25 миллионов евро.
24-летний Кристиан Пулишич заинтересован в переходе в «Милан», однако договоренности с «Челси» еще не достигнуто.
В прошлом сезоне хавбек провел 24 матчах АПЛ, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.
Напомним, что «Милан» также практически договорился с «Челси» о трансфере полузащитника Рубена Лофтус-Чика.
Отличные новости для Челси, прямо одна за другой каждый день. Наконец-то избавимся от балласта и Поч получит 22-25 игроков, которые ему действительно нужны, и никто не будет ныть(Маунту, Зиешу и прочим топарям привет).
Кстати, не считаю Пулишича плохим игроком. Считаю очень даже сильным вингером, когда он в форме. Более мягкий климат и более низкий темп могут пойти ему на пользу.
Так что не исключено, что он будет сверкать в Италии.
А в Лондоне ему мало что светит. Как ни крути, но он то лечится, то возвращается, то сидит на банке. Нужно прощаться.
Текст: итальянский клуб настаивает на том, чтобы заплатить за игрока не менее 25 миллионов.
Помогите мне разгадать этот ребус
Старина Дон Педро?
Пулишич может не хуже Хвичи разносить.