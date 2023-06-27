«Милан» не хочет платить больше 25 млн евро за Пулишича. Хавбек «Челси» заинтересован в переходе

Теги Милан Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Кристиан Пулишич Футбол

«Милан» ведет переговоры о покупке Кристиана Пулишича.

Итальянский клуб настаивает на том, чтобы заплатить за футболиста не менее 25 миллионов евро.

24-летний Кристиан Пулишич заинтересован в переходе в «Милан», однако договоренности с «Челси» еще не достигнуто.

В прошлом сезоне хавбек провел 24 матчах АПЛ, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Напомним, что «Милан» также практически договорился с «Челси» о трансфере полузащитника Рубена Лофтус-Чика.

7 комментариев

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Мужанов Дмитрий Александрович
Так сколько всё таки хочет заплатить Милан. Больше 25 или меньше?
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Rossoneri1996
Ну ошибся спортс, бывает) всем же понятно, что «не более»)
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TrueGooner
Я думал, ему уже под тридцать, а он ровесник Хаверца, оказывается.
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Streetbor
будет с Ориги вместе смешить защей соперника 😀
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London.is.blue
Думаю договорятся американцы 🤝

Отличные новости для Челси, прямо одна за другой каждый день. Наконец-то избавимся от балласта и Поч получит 22-25 игроков, которые ему действительно нужны, и никто не будет ныть(Маунту, Зиешу и прочим топарям привет).

Кстати, не считаю Пулишича плохим игроком. Считаю очень даже сильным вингером, когда он в форме. Более мягкий климат и более низкий темп могут пойти ему на пользу.
Так что не исключено, что он будет сверкать в Италии.
А в Лондоне ему мало что светит. Как ни крути, но он то лечится, то возвращается, то сидит на банке. Нужно прощаться.
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S. A.
Заголовок: Милан не хочет платить за Пулишича больше 25 миллионов.

Текст: итальянский клуб настаивает на том, чтобы заплатить за игрока не менее 25 миллионов.

Помогите мне разгадать этот ребус
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London.is.blue
Ответ Streetbor
будет с Ориги вместе смешить защей соперника 😀
А кто в Серии А сильнее Пулишича из вингеров? Леау, Кьеза(переоценен), Хвича, а еще кто?
Старина Дон Педро?

Пулишич может не хуже Хвичи разносить.
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