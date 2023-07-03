Пулишич откажет «Лиону» – он хочет перейти в «Милан». Итальянский клуб готов улучшить предложение

Кристиан Пулишич откажет «Лиону», чтобы перейти в «Милан».

Напомним, «Лион» предложил «Челси» 25 миллионов евро за Пулишича. Предложение устроило лондонский клуб.

По информации ESPN, Пулишич не примет предложение « », так как хочет перейти в «Милан». Ранее вингер « » достиг с клубом из Серии А принципиального соглашения. Кроме того, сообщается, что «Милан» предлагает Пулишичу более высокую зарплату.

Ранее сообщалось, что « » предложил за 14 миллионов евро, но лондонцы оценивают американского вингера выше. «Милан» готов улучшить предложение.

Пулишич перешел в «Челси» в 2019 году за 64 млн евро. В АПЛ-2022/23 он забил 1 гол за 24 игры. Подробная статистика доступна здесь.