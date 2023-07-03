Пулишич откажет «Лиону» – он хочет перейти в «Милан». Итальянский клуб готов улучшить предложение

Теги Лион Милан Челси лига 1 Франция серия А Италия Кристиан Пулишич Футбол

Кристиан Пулишич откажет «Лиону», чтобы перейти в «Милан».

Напомним, «Лион» предложил «Челси» 25 миллионов евро за Пулишича. Предложение устроило лондонский клуб.

По информации ESPN, Пулишич не примет предложение «Лиона», так как хочет перейти в «Милан». Ранее вингер «Челси» достиг с клубом из Серии А принципиального соглашения. Кроме того, сообщается, что «Милан» предлагает Пулишичу более высокую зарплату.

Ранее сообщалось, что «Милан» предложил за Пулишича 14 миллионов евро, но лондонцы оценивают американского вингера выше. «Милан» готов улучшить предложение.

Пулишич перешел в «Челси» в 2019 году за 64 млн евро. В АПЛ-2022/23 он забил 1 гол за 24 игры. Подробная статистика доступна здесь.

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6 комментариев

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<~Inter~>
Ответ Los Galácticos
Деньги от продажи Тонали теперь есть, можно брать на фланги Пулишича и Чуквуэзе еще и на морожено останется.
У них Леау на одном фланге уже играет
+5
-1
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Los Galácticos
Деньги от продажи Тонали теперь есть, можно брать на фланги Пулишича и Чуквуэзе еще и на морожено останется.
+3
-2
+1
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Nikhad
Ответ Los Galácticos
Деньги от продажи Тонали теперь есть, можно брать на фланги Пулишича и Чуквуэзе еще и на морожено останется.
В полузащите проходной двор
+1
0
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AC_Milan_7
Леао будут наигрывать в роли центрфорварда, рост и игра головой позволяют это сделать
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Аркадий Аркадич
Зачем Милану столько крайних нападающих, когда в центре поля дыра?
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