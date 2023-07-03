Пулишич откажет «Лиону» – он хочет перейти в «Милан». Итальянский клуб готов улучшить предложение
Кристиан Пулишич откажет «Лиону», чтобы перейти в «Милан».
Напомним, «Лион» предложил «Челси» 25 миллионов евро за Пулишича. Предложение устроило лондонский клуб.
По информации ESPN, Пулишич не примет предложение «Лиона», так как хочет перейти в «Милан». Ранее вингер «Челси» достиг с клубом из Серии А принципиального соглашения. Кроме того, сообщается, что «Милан» предлагает Пулишичу более высокую зарплату.
Ранее сообщалось, что «Милан» предложил за Пулишича 14 миллионов евро, но лондонцы оценивают американского вингера выше. «Милан» готов улучшить предложение.
Пулишич перешел в «Челси» в 2019 году за 64 млн евро. В АПЛ-2022/23 он забил 1 гол за 24 игры. Подробная статистика доступна здесь.
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