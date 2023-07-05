Мерсон об уходе из «Челси» Маунта и Хавертца: «МЮ» и «Арсенал» – прямые конкуренты за топ-4. Зачем ослаблять себя, чтобы потом подписывать непроверенную молодежь?»

Пол Мерсон раскритиковал «Челси» за продажу Мэйсона Маунта и Кая Хавертца в клубы АПЛ.

Во вторник Маунт объявил об уходе из «Челси» – ожидается, что он перейдет в «Манчестер Юнайтед». Ранее Кай Хавертц перешел в «Арсенал».

«Будем честными, продажа и – не самые удачные сделки «Челси». Я просто не понимаю этого.

Возможно, это имело бы смысл, если бы «Челси» нужны были деньги, но нет смысла зарабатывать за счет продажи игроков в клубы первой четверки, что в итоге приведет лишь к еще большим потерям для клуба. « » и «Арсенал» в следующем сезоне будут бороться с «Челси» за топ-4 – зачем вам ослаблять себя, продавая двух своих лучших игроков прямым конкурентам?

Болельщики «Челси» скажут, что Маунт и Хавертц провели неудачный сезон, но они отличные игроки, которые наверняка улучшат команды, в которые перейдут. Я мог бы понять, если бы их продали в « » или «Баварию», но не двум конкурентам, которые будут с вами соперничать, – просто чтобы получить деньги и продолжать подписывать непроверенную молодежь.

Судя по тому, как «Челси» ведет дела, они хотят доминировать в футболе через пять лет, но все мы знаем, как меняется футбол, и этим подающим надежды ребятам никто не гарантирует, что они станут звездами в будущем», – написал бывший игрок « » в колонке для Sky Sports.