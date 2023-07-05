Мерсон об уходе из «Челси» Маунта и Хавертца: «МЮ» и «Арсенал» – прямые конкуренты за топ-4. Зачем ослаблять себя, чтобы потом подписывать непроверенную молодежь?»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Арсенал Пол Мерсон Мэйсон Маунт Кай Хавертц Футбол

Пол Мерсон раскритиковал «Челси» за продажу Мэйсона Маунта и Кая Хавертца в клубы АПЛ.

Во вторник Маунт объявил об уходе из «Челси» – ожидается, что он перейдет в «Манчестер Юнайтед». Ранее Кай Хавертц перешел в «Арсенал».

«Будем честными, продажа Мэйсона Маунта и Кая Хавертца – не самые удачные сделки «Челси». Я просто не понимаю этого.

Возможно, это имело бы смысл, если бы «Челси» нужны были деньги, но нет смысла зарабатывать за счет продажи игроков в клубы первой четверки, что в итоге приведет лишь к еще большим потерям для клуба. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» в следующем сезоне будут бороться с «Челси» за топ-4 – зачем вам ослаблять себя, продавая двух своих лучших игроков прямым конкурентам?

Болельщики «Челси» скажут, что Маунт и Хавертц провели неудачный сезон, но они отличные игроки, которые наверняка улучшат команды, в которые перейдут. Я мог бы понять, если бы их продали в «Реал» или «Баварию», но не двум конкурентам, которые будут с вами соперничать, – просто чтобы получить деньги и продолжать подписывать непроверенную молодежь.

Судя по тому, как «Челси» ведет дела, они хотят доминировать в футболе через пять лет, но все мы знаем, как меняется футбол, и этим подающим надежды ребятам никто не гарантирует, что они станут звездами в будущем», – написал бывший игрок «Арсенала» в колонке для Sky Sports.

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15 комментариев

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Palm_beach
боули и ко
+7
-3
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Aktan
Столько слов было сказано Боули, на деле же целый год отвратных решений, от которых устали даже игроки
+3
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Кудри Гендузи
Ответ Ман Сити
Челси после провальных сезонов всегда отличные сезоны показывали, будут в 4-ке. Арсенал силен, хороший тренер, еще усилились, Ньюкасл тоже будет в 4-ке. Никакой интриги в 4-ке не будет: Сити, Арсенал, Челси, Ньюкасл. А вот за зону ЛЕ между средняками будет серьезное побоище.
Аналитика подъехала
+5
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KeriLLo
Так любой трансфер можно оценить - нн факт, что Маунт заиграет, как и Хаверц, как и Нкунку в Челси.
А возможно все трое заиграют и все только выиграют от этих сделок
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Roman Osipovich
Выдал базу 👏
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Ilia Ashirov
Точнее и не скажешь 👏
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ман сити фейк
Ответ Ман Сити
Челси после провальных сезонов всегда отличные сезоны показывали, будут в 4-ке. Арсенал силен, хороший тренер, еще усилились, Ньюкасл тоже будет в 4-ке. Никакой интриги в 4-ке не будет: Сити, Арсенал, Челси, Ньюкасл. А вот за зону ЛЕ между средняками будет серьезное побоище.
Вилла и Брайтон фавориты в борьбе за еврокубки
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