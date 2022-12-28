Рэшфорд делит с Кантона 8-е место по голам (64) за «МЮ» в АПЛ

поразил ворота «Ноттингем Форест» в матче (3:0).

Форвард забил 64-й гол за карьеру в Премьер-лиге и вышел на 8-е место в истории « », догнав Эрика Кантона.

7-ю позицию в списке с 91 мячом занимает Оле-Гуннар Сульшер. Рекордсмен «МЮ» – (183).

В топ-6 также входят Райан Гиггз (108 голов), Пол Скоулз (107), (103), Руд ван Нистелрой (95) и Энди Коул (93).

Подробнее статистика Рэшфорда – здесь.

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