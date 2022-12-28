Рэшфорд делит с Кантона 8-е место по голам (64) за «МЮ» в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Райан Гиггз Криштиану Роналду Уэйн Руни Оле-Гуннар Сульшер Энди Коул премьер-лига Англия Руд ван Нистелрой Эрик Кантона Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд поразил ворота «Ноттингем Форест» в матче АПЛ (3:0).

Форвард забил 64-й гол за карьеру в Премьер-лиге и вышел на 8-е место в истории «Манчестер Юнайтед», догнав Эрика Кантона.

7-ю позицию в списке с 91 мячом занимает Оле-Гуннар Сульшер. Рекордсмен «МЮ» – Уэйн Руни (183).

В топ-6 также входят Райан Гиггз (108 голов), Пол Скоулз (107), Криштиану Роналду (103), Руд ван Нистелрой (95) и Энди Коул (93).

Подробнее статистика Рэшфорда – здесь.

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3 комментария

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Azamat Abdukadyroff
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Все в списке легенды, и почти все играли под руководством САФа
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psycho killer
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И это в 37 ле... , ой в 25 лет
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recyjoed
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Норм так. Нежданчик даже.

1. Что в таком клубе и всего 183 гола у первого места.
2. А более поразительно, что отрыв от 2го огромный
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