Рэшфорд делит с Кантона 8-е место по голам (64) за «МЮ» в АПЛ
Маркус Рэшфорд поразил ворота «Ноттингем Форест» в матче АПЛ (3:0).
Форвард забил 64-й гол за карьеру в Премьер-лиге и вышел на 8-е место в истории «Манчестер Юнайтед», догнав Эрика Кантона.
7-ю позицию в списке с 91 мячом занимает Оле-Гуннар Сульшер. Рекордсмен «МЮ» – Уэйн Руни (183).
В топ-6 также входят Райан Гиггз (108 голов), Пол Скоулз (107), Криштиану Роналду (103), Руд ван Нистелрой (95) и Энди Коул (93).
Подробнее статистика Рэшфорда – здесь.
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1. Что в таком клубе и всего 183 гола у первого места.
2. А более поразительно, что отрыв от 2го огромный