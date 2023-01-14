считает, что не может принять факт своего старения.

«Я думаю, что есть два типа игроков, когда дело касается конца карьеры. Что касается меня, то я решил уйти на пенсию молодым, это другое дело.

А вот среди тех, кто хочет играть, и будет играть до 40-летнего возраста, есть два типа игроков: те, кто хочет играть в каждом матче, потому что все еще думают, что им 25 лет, и те, кто понимает, что им не 25, и они находятся в команде, чтобы помогать молодым игрокам, они знают, что они не будут играть в каждом матче, они знают, что они будут играть лишь в некоторых.

Но их роль заключается в том, чтобы помогать молодым игрокам. Как Ибрагимович до сих пор делает это в «Милане», как или , когда Паоло был в «Милане».

Но я думаю, что Роналду не понимал – и до сих пор не понимает, – что ему уже не 25 лет. Он просто стал старше, и ему следовало бы понять, что вместо того, чтобы быть недовольным тем фактом, что он играет лишь в некоторых матчах, нужно сказать: «Хорошо, мне не 25 лет, я не могу играть в каждом матче, но я помогу молодым игрокам и приму эту ситуацию».

Как и во всем мире, есть люди, которые признают, что они становятся старше. Нужно принять это. Во всем, что мы делаем. Не только в футболе. Во всем.

[Сейчас] я не могу бегать так быстро, как бегал в 30 лет, я должен принять это. Я должен смириться с тем, что когда-нибудь умру. Трудно принять это, но мы должны это сделать.

А конец карьеры подобен смерти. Это маленькая смерть. Ты должен начать заниматься чем-то другим. И прежде чем ты умрешь, ты состаришься, и ты должен признать, что ты стареешь. Ты не можете делать то, что делал раньше.

Можно петь до 80 лет, можно играть до 80 лет, но футболисты или спортсмены знают, что после 30-33 лет это становится физически труднее с каждым днем. Нужно принять это, и либо заканчивать карьеру, либо помогать молодому поколению. Это как передать эстафету, понимаете? Нужно это принять», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции.