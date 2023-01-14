«Конец карьеры подобен смерти – сначала ты стареешь и должен это принять. Роналду до сих пор не понимает, что ему уже не 25 лет». Кантона о Криштиану

Теги Златан Ибрагимович Паоло Мальдини Райан Гиггз Криштиану Роналду Эрик Кантона высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Эрик Кантона считает, что Криштиану Роналду не может принять факт своего старения. 

«Я думаю, что есть два типа игроков, когда дело касается конца карьеры. Что касается меня, то я решил уйти на пенсию молодым, это другое дело.

А вот среди тех, кто хочет играть, и будет играть до 40-летнего возраста, есть два типа игроков: те, кто хочет играть в каждом матче, потому что все еще думают, что им 25 лет, и те, кто понимает, что им не 25, и они находятся в команде, чтобы помогать молодым игрокам, они знают, что они не будут играть в каждом матче, они знают, что они будут играть лишь в некоторых.

Но их роль заключается в том, чтобы помогать молодым игрокам. Как Ибрагимович до сих пор делает это в «Милане», как Райан Гиггз или Мальдини, когда Паоло был в «Милане».

Но я думаю, что Роналду не понимал – и до сих пор не понимает, – что ему уже не 25 лет. Он просто стал старше, и ему следовало бы понять, что вместо того, чтобы быть недовольным тем фактом, что он играет лишь в некоторых матчах, нужно сказать: «Хорошо, мне не 25 лет, я не могу играть в каждом матче, но я помогу молодым игрокам и приму эту ситуацию».

Как и во всем мире, есть люди, которые признают, что они становятся старше. Нужно принять это. Во всем, что мы делаем. Не только в футболе. Во всем.

[Сейчас] я не могу бегать так быстро, как бегал в 30 лет, я должен принять это. Я должен смириться с тем, что когда-нибудь умру. Трудно принять это, но мы должны это сделать.

А конец карьеры подобен смерти. Это маленькая смерть. Ты должен начать заниматься чем-то другим. И прежде чем ты умрешь, ты состаришься, и ты должен признать, что ты стареешь. Ты не можете делать то, что делал раньше.

Можно петь до 80 лет, можно играть до 80 лет, но футболисты или спортсмены знают, что после 30-33 лет это становится физически труднее с каждым днем. Нужно принять это, и либо заканчивать карьеру, либо помогать молодому поколению. Это как передать эстафету, понимаете? Нужно это принять», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции.

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43 комментария

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SEM WILSON
Главное причина он никак неможет свою зависть подавить в.т.сть его ЭГО недает ему покое. Как говариться он все еще думает что он топ игрок как обл 7 ЗМ! Разница только Лео подстроился по необходимости ,он понимает что физика нехватает уже включает другие навыки и вполне успешно справляется. Роналду ж кроме внападений ничего неумеет и он это так и непризнает по сей день!
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Lavinka
Кантона наоборот рано закончил .
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udiekemen
Ответ Экспертное мнение
На самом деле нет, многие фаны Кришти тоже разочаровались в нем, тот же Юнико всё осознал и стал фанатом Хвичи, никогда не поздно понять свои ошибки
Они глоры, а не фанаты
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BiG ^SiZe^
Ответ Галым Нуркеев
Золотые слова
...Юрий Венедиктович
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Никому_никабельный
Прям как моя знакомая)
Дурно ей становится при упоминании её возраста)
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Transporter02
Можно вообще проще сказать. Есть люди зрелые и незрелые. Вот Роналдо и ведёт себя незрело и инфантильно- он просто остановился в зрелости в 20-летнем возрасте и ведёт себя соответствующе вот всех сферах деятельности. Плюс его окружают люди, которые только хвалят и вылизывают, чем дополнительно укрепляют его нарциссизм. Главное много власти таким людям не давать, а то могут много беды наделать, когда что-то не по их желаниям происходит
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Рафик Маркес
Эрик, готовься. Сестры Кринжа и Морган тебя с г*вном смешают
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rigobersong
Ответ King_X
А теперь отыгрались с паса Каземиро И ригоберка снова сольется😂
Если ты радуешься таким голам, мне тебя жаль:)
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Машина Мощная
Когда слышу словосочетание "Легенда Ман Ю" то всплывают по сути только две фамилии : Райн Гиггз и Уэйн Руни...с натяжкой еще можно назвать Пола Сколлза. а вот Кантона и Рой Кин не тянут на легенд этого клуба..больше запомнились своими скандальными выходками))
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56prost
...ему виднее,как то зря он всё таки замутил с Аль-Насром
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King_X
Ответ rigobersong
Причем тут эпизод если толстого уже который год рожей в газон возят:))🤣
А теперь отыгрались с паса Каземиро
И ригоберка снова сольется😂
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pit4er
Ибрагимович: получил за два последних сезона уже 9 травму, периодически вылезает из лазарета, его начинают выпускать на замену в концовках для набора формы, но он снова ломается и продолжает получать деньги за пребывание на больничном

Все: легенда, смирился с ролью игрока замены и наставника для молодых
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Direct free kick
Роналду конечно "интересен" крендель закончивший в 31
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AF007
Там МЮ без ботоксного куска Сити двушку закинули)
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Алексей Иванов
По факту последние 2 года в Реале Роналду уже сильно сдал от своего пика,потом были еще 3 года в Ювентусе,и на второй сезон в МЮ его окончательно захейтили,хотя первый сезон на удивление был хорошим,особенно до прихода физрука Рагника
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Shoma Iziev
Как раз в это время МЮ ведет 2:1 в матче с МС )) Все таки Тен Хаг был прав, а Кантона это подтвердил ))
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Семён Жуйло
Полностью согласен. Мне Рональду напоминает такого избалованного ребёнка, которому всегда нужно внимание, сюсюканье, постоянные подарки, и который уверен, что все-все вокруг его любят и им восхищаются. Такое отношение он воспринимает, как должное, а даже чуть другое, как страшную обиду. Он не то, сто стареть, он взрослеть по-настоящему не желает. И никогда не примет. А уж ждать, что он будет возиться с молодёжью, воспитывать и передавать опыт - утопия. Такой, прости Господи, Киркоров от футбола.
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Экспертное мнение
Ответ King_X
Ему не 25, но и не 45,блин Есть игроки его возраста, что и в Испании, и Италии, и Германии забивают и забивали Форма в этом сезоне отвратительная, спад дикий, но это впервые за всю карьеру Списывать или переводить на "Роналду всё" - глупость, по-любому обратно наберет, Списывать так за полгода слабой игры не стоит Не по 30-40, но свои 15+ сможет забивать запросто, надеюсь, история с Аль-Насром на полгода, не более
Зачем топ клубам 38-летний игрок забивающий по 15+ голов, если можно значительно дешевле найти молодого паренька, который тоже способен забивать эти 15+ с перспективной роста? Плюс никому не нужна токсичная атмосфера в команде, где игроков обязывают играть на стату одного игрока.
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Сергей Анохин
Ответ Экспертное мнение
На самом деле нет, многие фаны Кришти тоже разочаровались в нем, тот же Юнико всё осознал и стал фанатом Хвичи, никогда не поздно понять свои ошибки
Разочароваться - да
Но как достижения-то могут быть не так блистательны?
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Игорь Климов
Ответ Галым Нуркеев
Золотые слова
Да, объективно сказал.
+4
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Lionel Andres Messi 10
Сам Кантона завершил карьеру в 30 лет, на самом пике, хотя спокойно мог ещё пару лет отыграть на высшем уровне.
0
0
0
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SergioRamos92
Кантона теперь некрасивый
+9
-1
+8
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Игорь Климов
Этот Португалец7 уже давно стал "свадебным генералом", но пока не хочет с этим фактом соглашаться)
+7
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#nikon
У Роналду только тело постарело. Мозги у него остались прежними, как у 16-летнего.
+19
0
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Экспертное мнение
Ответ udiekemen
Только в глазах фанов Месси, ну как и обычно скажем)
На самом деле нет, многие фаны Кришти тоже разочаровались в нем, тот же Юнико всё осознал и стал фанатом Хвичи, никогда не поздно понять свои ошибки
+9
-2
+7
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