Одобрение сделки по «МЮ» займет 8-12 недель, к началу сезона не успеют. Рэтклифф все еще фаворит (The Times)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Джим Рэтклифф Футбол

Продажа «Манчестер Юнайтед» вряд ли будет завершена до начала сезона АПЛ.

По сведениям The Times, процесс одобрения сделки займет от 8 до 12 недель. Учитывая то, что старт чемпионата запланирован на 11 августа, а покупатель еще не объявлен, есть вероятность, что до конца лета «МЮ» останется в собственности семьи Глейзеров. На трансферные планы это не повлияет.

При этом, как утверждается, британский предприниматель Джим Рэтклифф остается фаворитом. Общая сумма сделки оценивается в 6 млрд фунтов.

Сегодня сообщалось, что Глейзеры предпочитают предложение, которое представил катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани.

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4 комментария

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ovikovy817
Блин, даже это Глейзеры нормально не могут сделать.
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TheReDevil
как всегда оперативно, быстро и без лишнего шума 👌🏻
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