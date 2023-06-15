Одобрение сделки по «МЮ» займет 8-12 недель, к началу сезона не успеют. Рэтклифф все еще фаворит (The Times)
Продажа «Манчестер Юнайтед» вряд ли будет завершена до начала сезона АПЛ.
По сведениям The Times, процесс одобрения сделки займет от 8 до 12 недель. Учитывая то, что старт чемпионата запланирован на 11 августа, а покупатель еще не объявлен, есть вероятность, что до конца лета «МЮ» останется в собственности семьи Глейзеров. На трансферные планы это не повлияет.
При этом, как утверждается, британский предприниматель Джим Рэтклифф остается фаворитом. Общая сумма сделки оценивается в 6 млрд фунтов.
Сегодня сообщалось, что Глейзеры предпочитают предложение, которое представил катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани.
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