Одобрение сделки по «МЮ» займет 8-12 недель, к началу сезона не успеют. Рэтклифф все еще фаворит (The Times)

Продажа «Манчестер Юнайтед» вряд ли будет завершена до начала сезона АПЛ.

По сведениям The Times, процесс одобрения сделки займет от 8 до 12 недель. Учитывая то, что старт чемпионата запланирован на 11 августа, а покупатель еще не объявлен, есть вероятность, что до конца лета « » останется в собственности семьи Глейзеров. На трансферные планы это не повлияет.

При этом, как утверждается, британский предприниматель остается фаворитом. Общая сумма сделки оценивается в 6 млрд фунтов.

Сегодня сообщалось, что предпочитают предложение, которое представил катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани.