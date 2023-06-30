Михаил Кержаков: «ЦСКА – самый серьезный соперник «Зенита» на данный момент. Они всегда претендовали на 1-е место»

Михаил Кержаков назвал ЦСКА главным соперником «Зенита».

– Какие ожидания от матча за Суперкубок с ?

– ЦСКА – это на данный момент, наверное, самый серьезный соперник для нас. Вспомнить хотя бы наши последние игры в чемпионате. Эта тоже будет напряженной.

– ЦСКА будет главным конкурентом в чемпионате?

– Они всегда таким были и претендовали на первое место, – сказал вратарь петербуржцев.

за между « » и ЦСКА пройдет 15 июля в Казани.