Михаил Кержаков: «ЦСКА – самый серьезный соперник «Зенита» на данный момент. Они всегда претендовали на 1-е место»

Теги ЦСКА Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Матч ТВ Футбол

Михаил Кержаков назвал ЦСКА главным соперником «Зенита».

– Какие ожидания от матча за Суперкубок с ЦСКА?

– ЦСКА – это на данный момент, наверное, самый серьезный соперник для нас. Вспомнить хотя бы наши последние игры в чемпионате. Эта тоже будет напряженной.

– ЦСКА будет главным конкурентом в чемпионате?

– Они всегда таким были и претендовали на первое место, – сказал вратарь петербуржцев.

Матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдет 15 июля в Казани.

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7 комментариев

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Дмитрий9779
ЦСКА нас в Москве переиграл,будем объективны.
+12
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Циник Петербургский
Насчет прошедшего сезона согласен по ЦСКА. В конечном счете именно армейцы из московских команд смогли обыграть Зенит в чемпионате. А вот в следующем сезоне, на мой взгляд, еще и Локо подтянется. Так что будет интереснее.
+11
-2
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Minkor
Так Спартак давно не оскорбляли, опять будут ныть :)
+9
-1
+8
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angry horse
Ответ Caniball
Цска, который в первые за 5-ть лет взял медали - главный соперник последних лет. Ну да, ну да.
ЦСКА при этом и десятые места не занимал😁
+4
0
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27nvn
Очень хочется, чтобы в следующем сезоне в нашем чемпионате произошла реально конкурентная борьба за чемпионство!
Гегемония одного клуба мягко говоря уже надоела. Верю, что ЦСКА, Локомотив, Спартак смогут навязать борьбу. Также не списываю со счетов Краснодар, ну и верю в Динамо во главе с Личкой!
+3
-1
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Фантом
Ответ Caniball
Цска, который в первые за 5-ть лет взял медали - главный соперник последних лет. Ну да, ну да.
И тем не менее. Вопрос не в том, что у них было раньше, а в нынешнем состоянии, а оно действительно серьезное.
+1
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