Михаил Кержаков: «ЦСКА – самый серьезный соперник «Зенита» на данный момент. Они всегда претендовали на 1-е место»
Михаил Кержаков назвал ЦСКА главным соперником «Зенита».
– Какие ожидания от матча за Суперкубок с ЦСКА?
– ЦСКА – это на данный момент, наверное, самый серьезный соперник для нас. Вспомнить хотя бы наши последние игры в чемпионате. Эта тоже будет напряженной.
– ЦСКА будет главным конкурентом в чемпионате?
– Они всегда таким были и претендовали на первое место, – сказал вратарь петербуржцев.
Матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдет 15 июля в Казани.
Гегемония одного клуба мягко говоря уже надоела. Верю, что ЦСКА, Локомотив, Спартак смогут навязать борьбу. Также не списываю со счетов Краснодар, ну и верю в Динамо во главе с Личкой!