Защитник «Зенита» Адамов о Суперкубке: «Мы должны отдать ЦСКА должок, они в Москве нас обыграли 1:0»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Арсен Адамов Футбол

Арсен Адамов считает, что «Зенит» должен победить ЦСКА в OLIMPBET Суперкубке России.

Матч состоится 15 июля в Казани на «Ак Барс Арене».

— В прошлом сезоне у вас было два непростых матча с ЦСКА в чемпионате (2:1, 0:1). Суперкубок будет таким же сложным?

— В любом случае матч будет непростой. Мы должны отдать им должок. Они в Москве нас обыграли 1:0. И сейчас у нас шанс. Не то что шанс — мы обязаны их обыгрывать! И приложим все усилия, чтобы обыграть эту команду.

Будет очень непросто, – сказал защитник «Зенита».

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