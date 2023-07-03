Защитник «Зенита» Адамов о Суперкубке: «Мы должны отдать ЦСКА должок, они в Москве нас обыграли 1:0»

Арсен Адамов считает, что «Зенит» должен победить ЦСКА в OLIMPBET Суперкубке России.

Матч состоится 15 июля в Казани на «Ак Барс Арене».

— В прошлом сезоне у вас было два непростых матча с в чемпионате (2:1, 0:1). Суперкубок будет таким же сложным?

— В любом случае матч будет непростой. Мы должны отдать им должок. Они в Москве нас обыграли 1:0. И сейчас у нас шанс. Не то что шанс — мы обязаны их обыгрывать! И приложим все усилия, чтобы обыграть эту команду.

Будет очень непросто, – сказал защитник « ».