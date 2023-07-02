Саудовцы предложили Икарди 25 млн евро в год. Мауро предпочитает остаться в Европе – он интересен «Милану» и «Галатасараю»
Клуб из Саудовской Аравии хочет заключить договор с Мауро Икарди.
Как утверждает инсайдер Николо Скира, форварду «ПСЖ» предложен трехлетний контракт, зарплата – 25 млн евро в год.
Сам футболист предпочел бы остаться в Европе. Выкупить его хочет «Галатасарай», также аргентинцем интересовался один итальянский клуб. Вероятно, речь о «Милане» – об этом сообщалось ранее.
За 24 игры в чемпионате Турции в прошлом сезоне Икарди забил 22 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Икарди интересен саудовскому «Аль-Таавуну». «ПСЖ» готов продать форварда
Но Икарди со своим аленизмом настолько испортил свое реноме, что даже на минутку не расматривался этими клубами..
И очень жаль.. Девятка интересная была..