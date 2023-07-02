Саудовцы предложили Икарди 25 млн евро в год. Мауро предпочитает остаться в Европе – он интересен «Милану» и «Галатасараю»

Клуб из Саудовской Аравии хочет заключить договор с Мауро Икарди.

Как утверждает инсайдер Николо Скира, форварду « » предложен трехлетний контракт, зарплата – 25 млн евро в год.

Сам футболист предпочел бы остаться в Европе. Выкупить его хочет « », также аргентинцем интересовался один итальянский клуб. Вероятно, речь о « » – об этом сообщалось ранее.

За 24 игры в чемпионате Турции в прошлом сезоне забил 22 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Икарди интересен саудовскому «Аль-Таавуну». «ПСЖ» готов продать форварда