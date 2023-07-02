Саудовцы предложили Икарди 25 млн евро в год. Мауро предпочитает остаться в Европе – он интересен «Милану» и «Галатасараю»

Теги ПСЖ Милан лига 1 Франция серия А Италия Галатасарай возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Мауро Икарди деньги Футбол

Клуб из Саудовской Аравии хочет заключить договор с Мауро Икарди.

Как утверждает инсайдер Николо Скира, форварду «ПСЖ» предложен трехлетний контракт, зарплата – 25 млн евро в год.

Сам футболист предпочел бы остаться в Европе. Выкупить его хочет «Галатасарай», также аргентинцем интересовался один итальянский клуб. Вероятно, речь о «Милане» – об этом сообщалось ранее.

За 24 игры в чемпионате Турции в прошлом сезоне Икарди забил 22 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Икарди интересен саудовскому «Аль-Таавуну». «ПСЖ» готов продать форварда

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11 комментариев

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Фарид Харисов
Икарди хотел принять предложение, но потом понял, что из 25 лямов 24 999 999 пойдёт на счёт Ванды и призадумался.
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igls54
Ясен пень, что Ванда забыла в СА
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dr. cage
Реал, Челси, МЮ, Бавария этим летом ищут напа..

Но Икарди со своим аленизмом настолько испортил свое реноме, что даже на минутку не расматривался этими клубами..

И очень жаль.. Девятка интересная была..
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MinkoffS
Ответ Человек1991
у Саудовцев где то более менее адекватная разница в ЗП, как например у Роналду 200 лимонов в год, а Месси предлагали 700 лимонов, но Икарди на 8 лет моложе Роналду, и сейчас он играет лучше, почему ему 25 всего то ?) Тоже 200 должно быть.) Хотя 200 думаю это выгодный понт для обеих сторон ) У Бензема написали 100 в год, а потом шейх сказал что 100 за 3 года контракта.
они платят не за спортивные способности, а за медийные возможности.
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Человек1991
у Саудовцев где то более менее адекватная разница в ЗП, как например у Роналду 200 лимонов в год, а Месси предлагали 700 лимонов, но Икарди на 8 лет моложе Роналду, и сейчас он играет лучше, почему ему 25 всего то ?) Тоже 200 должно быть.) Хотя 200 думаю это выгодный понт для обеих сторон ) У Бензема написали 100 в год, а потом шейх сказал что 100 за 3 года контракта.
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Фут.Боль
Как Ванда решит, так и будет.
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Марина Быстрова
В Милане он точно нужен) нападающих нет,один древний и полумертвый Гироуд.
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Splin
Напмнам, Милану, конечно нужен. Жиру пенсионер. Леау-по🤣х..ист..так что надо думать
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Mr@k
Да неважно че там Мауро предпочитает, Ванду уже спросили?
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MinkoffS
Ответ Марина Быстрова
В Милане он точно нужен) нападающих нет,один древний и полумертвый Гироуд.
нафиг он не нужен в Милане. Старый Икарди на подмену старому Жиру - глупо. Зарплата у него большая, есть интеристское прошлое. Лучше взять молодого с небольшой ЗП на будущее. Да даже Коломбо оставить лучше, чем подписывать Икарди.
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