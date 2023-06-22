«Атлетико» интересуется Тео. «Милан» не продаст защитника дешевле 80 млн евро

«Атлетико» хочет подписать защитника «Милана» Тео Эрнандеса.

По информации Sky Sport Italia, «матрасники» очень заинтересованы в трансфере 25-летнего игрока. На данный момент мадридский клуб не сделал официального предложения.

« » готов продать француза только за сумму, превышающую 80 млн евро.

Статистику флангового защитника, набравшего 7 (4+3) очка по системе «гол+пас» в 32 матчах завершившегося сезона Серии А, можно изучить здесь.