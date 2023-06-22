«Атлетико» интересуется Тео. «Милан» не продаст защитника дешевле 80 млн евро
«Атлетико» хочет подписать защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
По информации Sky Sport Italia, «матрасники» очень заинтересованы в трансфере 25-летнего игрока. На данный момент мадридский клуб не сделал официального предложения.
«Милан» готов продать француза только за сумму, превышающую 80 млн евро.
Статистику флангового защитника, набравшего 7 (4+3) очка по системе «гол+пас» в 32 матчах завершившегося сезона Серии А, можно изучить здесь.
Нужен баланс, а не вот это вот всё.
-Ну теперь я развернусь: во-первых куплю Фратеззи, во-вторых куплю Лукаку (на улучшенных условиях). На будущий год подумаю о топ защитнике... Ну поборюсь за СМС, конечно подпишу Тюрама...
-Я думаю что на все это твоих 70 млн не хавтит...
-...А я ещё продам...