«Атлетико» интересуется Тео. «Милан» не продаст защитника дешевле 80 млн евро

Теги Милан Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Тео Эрнандес Футбол

«Атлетико» хочет подписать защитника «Милана» Тео Эрнандеса.

По информации Sky Sport Italia, «матрасники» очень заинтересованы в трансфере 25-летнего игрока. На данный момент мадридский клуб не сделал официального предложения.

«Милан» готов продать француза только за сумму, превышающую 80 млн евро.

Статистику флангового защитника, набравшего 7 (4+3) очка по системе «гол+пас» в 32 матчах завершившегося сезона Серии А, можно изучить здесь.

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32 комментария

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Константин Федяев
какое нахрен продать? вы всю основу хотите продать что-ли? 🤬🤬
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Mr.Trol
Ответ Никита Самарин
Не верю в этот переход, всё-таки Тео очень важный игрок для Милана.
А Тонали был неважен?
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error505
такой хороший состав был у Милана, а сейчас практически всех топов распродадут(...
+13
-1
+12
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Zalupechkin
Он вроде воспитанник Атлетико и помниться мне уходил не очень хорошо в Реал .
+6
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Los Galácticos
Ответ Кокич
А завтра какой-нибудь саудитский Аль-. . . . . предложит сотенку за Леау. Трудно руководству устоять перед такими соблазнами.
Что только потом с этими деньгами делать. Тонали, Тео и Леау это три кита в каждой линии на которых держится клуб, равноценно их заменить невозможно будет для Милана даже получив большую выручку с их продаж.
+5
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forward1988
Игрок классный,он стоит таких денег.
+4
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Кокич
А завтра какой-нибудь саудитский Аль-. . . . . предложит сотенку за Леау. Трудно руководству устоять перед такими соблазнами.
+3
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Gorilla Gllass
Клуб тоже продайте стадион тоже 🤣
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russkago
я так понимаю,в Милане распродажа "всё по 80" ?
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Born is the King
Осталось узнать кто заберёт Леау
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Tiestorzn17
Выйти в ЛЧ и продать пол основы - гениально
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onegin2007
Ответ krasno-siniyman
Так вроде в этом то и состоит нынешняя стратегия Милана Покупать перспективную молодежь, прокачивать и продавать дороже
Будув серии В с такой стратегией.
Нужен баланс, а не вот это вот всё.
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NK23
Ответ Константин Федяев
какое нахрен продать? вы всю основу хотите продать что-ли? 🤬🤬
Мальдини ушел, ушла эпоха.
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S.A.N.
у Атлети с финансами всё сложно, так что вероятность именно покупки стремится к нулю. А вот обмен с участием Феликса выглядит борее реальным.
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Антон Фалафель
Да штож ты будешь делать, хоть Силвио воскрешай.
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onegin2007
Милан раздербанить хотят, а владельцы и не против. Pzdc.
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Никита Самарин
Не верю в этот переход, всё-таки Тео очень важный игрок для Милана.
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edart84
Ответ Ричард Чейз
Нормально. При Мальдини ключевые игроки уходили бесплатно, теперь же за солидные деньги, которые можно пустить на усиление.
Да я бы даже сказал, что при грамотном управлении траффик игроков в клубе даже полезен.
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ariuntrius
Атлетико перестал интересоваться трансфером
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Okaka
зато у Милана будет 160 млн
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giant
Напоминает диалог и Спортлото 82:
-Ну теперь я развернусь: во-первых куплю Фратеззи, во-вторых куплю Лукаку (на улучшенных условиях). На будущий год подумаю о топ защитнике... Ну поборюсь за СМС, конечно подпишу Тюрама...
-Я думаю что на все это твоих 70 млн не хавтит...
-...А я ещё продам...
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Dzmitry Lavysh
Брат явно не посоветует ему туда переходить
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Олег Овчинников
А ведь Тео является воспитанником Атлетико, который в свое время продал его за копейки Реалу.
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hiper26
Зачем им Тео, в обороне сидеть!?
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nurikkkk
Когда то продали в Реал за 25..
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