Писарский сменил игровой номер в «Крыльях» на 77-й, что был у него в «Оренбурге», когда он забил 14 голов. За самарцев в прошлом сезоне РПЛ было 0

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Оренбург игровая форма Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский поменял игровой номер.

Согласно официальному сайту Мир РПЛ, в новом сезоне 27-летний игрок будет выступать не под 9-м, а под 77-м номером, что был у него в «Оренбурге».

В первой половине прошлого сезона Писарский, выступавший под фамилией Сычевой, забил за «Оренбург» в РПЛ 14 голов в 15 матчах.

Зимой нападающий перешел в «Крылья», сменил фамилию и номер, но не отметился мячами за самарцев в 11 играх Премьер-лиги, весной на его счету лишь 3 гола в Фонбет Кубке России.

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30 комментариев

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Криштиану Роналду
Осталось теперь сменить обратно фамилию и как попрет...
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ten Hag
Ну теперь-то точно попрет
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Луизао фром мексика
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Цирксарский🤡🤡🤡
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maks44
Ответ Криштиану Роналду
Осталось теперь сменить обратно фамилию и как попрет...
И в Оренбург вернуться. Тогда точно попрет.
+8
-1
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Антон Фалафель
Этот все дергается как суеверная бабка, вместо того штоб нормально тренироваться
+8
-1
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Kipriot
Это же тот, что говорил про упорную работу за которую им так много платят? Оказалось, сила просто в суеверии!
+4
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Злобный Конь
Давно написал - у него что-то не то с головой.
+3
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Раменки за Динамо
Сумму контракта ещё пусть поменяет, чтобы как в Оренбурге было.
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Андрей Александров
Можно еще пол поменять)
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s_h_a_m_a_n
Сычевой был топ.
Писарский пока не очень
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Игорь К
Нужно снова поменять фамилию. На Сычарский
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Spaten
Ван Бастен, Роналдо и Руни и не знали что так можно!
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Bartez1986
а, так вот в чем дело было
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Анюточка Колыханова
Пусть ещё имя поменяет
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гилберт
Ответ ten Hag
Ну теперь-то точно попрет
Тогда надо быдо сменить фамилию на Пруха.
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Ксяоми Ноутов
Игрок одного полусезона (с)
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OSCE
Кому перепадёт 9ка?
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Семен Дубна
Ну теперь-то попрёт :-)
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гилберт
А он играть вообще умеет?
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Kapuletti
«Не будьте суеверны, это приносит несчастье.»
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Andrey Yaroslavtsev
И в церковь сходить, на исповедь.
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Семён Миньёле
Поможет, 100 %! Теперь можно даже вообще не тренироваться и положить болт на всё...
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Владимир Беспутин
Забавно, если бы взял 88 номер после 14 голов
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2ran
Ну и клуб поменять на Барселону и попрет...)
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jeckk
не в номере дело
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