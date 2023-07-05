Писарский сменил игровой номер в «Крыльях» на 77-й, что был у него в «Оренбурге», когда он забил 14 голов. За самарцев в прошлом сезоне РПЛ было 0
Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский поменял игровой номер.
Согласно официальному сайту Мир РПЛ, в новом сезоне 27-летний игрок будет выступать не под 9-м, а под 77-м номером, что был у него в «Оренбурге».
В первой половине прошлого сезона Писарский, выступавший под фамилией Сычевой, забил за «Оренбург» в РПЛ 14 голов в 15 матчах.
Зимой нападающий перешел в «Крылья», сменил фамилию и номер, но не отметился мячами за самарцев в 11 играх Премьер-лиги, весной на его счету лишь 3 гола в Фонбет Кубке России.
Писарский пока не очень