Игорь Осинькин: «У Писарского не хватает образования, его голы – следствие звериного желания всех опередить. Нужно забить один в гол в РПЛ – и пойдет»
Тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о результативности Владимира Писарского.
Зимой 2023 года нападающий, ранее игравший под фамилией Сычевой, перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов». После трансфера форвард не забил ни одного гола в Мир РПЛ (и 3 в Фонбет Кубке России), хотя в «Оренбурге» у него было 14 голов в 15 матчах лиги.
«В академиях игрокам объясняют, как действовать, как быть полезнее в атаке, в обороне, в переходных эпизодах. Писарский это время немножечко потерял, сейчас он должен пройти этот этап. Никто не может играть в совершенно свой футбол.
То, что он играет без образования, – даже маленький плюс. На тренировках он часто делает в штрафной то, что, казалось бы, не стоит, но это проходит. На тренировках он забивает. Поэтому я считаю, что ему нужно время.
Перед отпуском Писарский сказал, что ему нужно перезагрузиться, подумать, где найти то, что он потерял. Но нет ничего из того, что нельзя вернуть.
Мы понимали, что у него был аномальный процент реализации в «Оренбурге». Много разговаривали по поводу того, где он находился. У него не хватает образования, его голы – следствие звериного желания всех опередить, продавить. Писарский не всегда занимает позицию, чтобы это можно было сделать.
Полноценно перенести игру «Оренбурга» на «Крылья» нельзя. В первой части сезона они больше половины матчей провели дома, где умеют запирать соперника в его штрафной.
Вова много забивал после стандартов, но это не было завершением после классической подачи. Чаще всего – подача, кто-то сыграл, мяч отскочил, и Писарский его подкараулил. Выгрыз, ткнул, добил – мячи, которых в том числе всегда не хватает «Крыльям». Нам нужно было заменить Глушенкова, отсюда и решение взять Писарского.
Все наложилось: кризис команды, его кризис, то, что друг друга не почувствовали, не поняли, как правильно использовать. Нужно забить один в гол в РПЛ – и пойдет», – сказал Осинькин в беседе с Александром Дорским на YouTube-канале «Это футбол, брат!»
Пока начало сезона выглядит как у Агаларова аномальная/оч удачная реализацией в прошлом
Но в отличие от того же Агаларова, кажется, что у Писарского побольше качеств в атаке
Отсутствие норм трансфера Гамида в том году не удивило, было оч много голов в суматохе у штрафной/из вратарской - дриблинга, хорошего удара, игры спиной и прочего не было у Гамида. У Вовы таких голов хватает, но он и качеств поболее показывал. Главный минус - отсутствие образования, часто странновато открывается, и это видно, верно
Уверен, Осинькин научит, не хуже Сергеева будет открываться) удачи в новом сезоне!
ПИСАР(ЕВ)ский - не лучший пример в разрезе голевых успехов.
СЫЧЕВой был явно лучше.
варианты получше на рассмотрение:
КЕРЖАКОВский
ПАНОВой
ПАВЛЮЧЕНКОвец
ВЕРЕТЕННИКевич
ДУМБИевский
ВЕЛЛИТОвой