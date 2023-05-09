Агент Писарского считает ошибкой переход в «Крылья»: «Время показывает, что я прав. Теперь о «Зените» можно забыть»

Агент Владимира Писарского назвал ошибкой переход игрока в «Крылья Советов».

Нападающий, перешедший в «Крылья» из « », не забил ни одного гола в девяти матчах за самарский клуб в .

В «Оренбурге» форвард забил 14 мячей в 15 матчах.

В недавней игре с «Краснодаром» (1:2) Писарский был удален, получив две желтых карточки в первом тайме.

«Изначально я объяснял Писарскому насчет перехода в « », что это будет большой ошибкой.

Я был против этого перехода, и время показывает, что я прав, это действительно ошибка. Теперь и о « » можно забыть», – сказал представитель футболиста Виктор Панченко.

Писарский забивает поразительно меньше Сычевого. Почему?!