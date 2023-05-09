Агент Писарского считает ошибкой переход в «Крылья»: «Время показывает, что я прав. Теперь о «Зените» можно забыть»
Агент Владимира Писарского назвал ошибкой переход игрока в «Крылья Советов».
Нападающий, перешедший в «Крылья» из «Оренбурга», не забил ни одного гола в девяти матчах за самарский клуб в Мир РПЛ.
В «Оренбурге» форвард забил 14 мячей в 15 матчах.
В недавней игре с «Краснодаром» (1:2) Писарский был удален, получив две желтых карточки в первом тайме.
«Изначально я объяснял Писарскому насчет перехода в «Крылья Советов», что это будет большой ошибкой.
Я был против этого перехода, и время показывает, что я прав, это действительно ошибка. Теперь и о «Зените» можно забыть», – сказал представитель футболиста Виктор Панченко.
31 комментарий