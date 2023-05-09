Агент Писарского считает ошибкой переход в «Крылья»: «Время показывает, что я прав. Теперь о «Зените» можно забыть»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Виктор Панченко Оренбург агенты Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Агент Владимира Писарского назвал ошибкой переход игрока в «Крылья Советов».

Нападающий, перешедший в «Крылья» из «Оренбурга», не забил ни одного гола в девяти матчах за самарский клуб в Мир РПЛ.

В «Оренбурге» форвард забил 14 мячей в 15 матчах.

В недавней игре с «Краснодаром» (1:2) Писарский был удален, получив две желтых карточки в первом тайме.

«Изначально я объяснял Писарскому насчет перехода в «Крылья Советов», что это будет большой ошибкой.

Я был против этого перехода, и время показывает, что я прав, это действительно ошибка. Теперь и о «Зените» можно забыть», – сказал представитель футболиста Виктор Панченко.

Писарский забивает поразительно меньше Сычевого. Почему?!

31 комментарий

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ЛеваяНогаХалка
Агент еще глупее, чем сам Сычевой
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Агент понимает, что пристроить игрока одного сезона в Зенит за хорошие комиссионные шанс благополучно упущен. Да и в любой другой московский клуб.
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Kirya21)
Это же отец Кирюхи Панченко,да?
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Сергей Орлов
Писарский, конечно, полено, но агента после таких слов нужно увольнять.
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Франческо Тотти
ну так правильно, в Оренбурге играл Сычевой, другой футболист, а здесь Писарский. Некорректно сравнивать их статки.
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Rudenzik
Больше всего здесь жаль Крылья Советов, хотели взять Сычевого, а им втюхали какого-то Писарского
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deadjoker
Да и о Барселоне с Реалом тоже. Что уж…
+10
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Антон Фалафель
Хаха, так и надо. Слишком много понтов было. Он сам говорил что без амбиций и не парится. Какой ему зенит🤣🤣🤣🤣
+6
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ЕгориЙ
Ответ Kirya21)
Это же отец Кирюхи Панченко,да?
Он самый
+5
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Valeriy Komarow
Если бы не контракт с КС на 3,5 г то и про РПЛ пришлось бы забыть...
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гилберт
Ответ Kirya21)
Это же отец Кирюхи Панченко,да?
Да, водитель КАМАЗА.
+3
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San9
Ответ Сергей Орлов
Неправильно трактуете его слова, он явно имеет в виду, что надо было в Зенит переходить, когда была такая возможность, а теперь она вряд ли представится.
Это вы неправильно трактуете его слова)) Варианта перейти в Зенит у них пока не было, но видимо Зенит явно дал понять, что Писарский интересен. Он мог бы перейти в Зенит спустя сезон-другой в Оренбурге. А теперь, провалившись в Крыльях, понятно что такой возможности уже нет (на данный момент, может спустя какое-то время снова зафеерит).
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Сергей Орлов
Ответ Cearvm
А это нормально, что агент футболиста раскрывает карты и топит его? Понятно, что Писарский провалился во втором круге, но 14 голов - солидный результат и его бы в любом случае еще рассматривали пару лет. А тут сам агент признается, что его клиент не тянет. В чем прикол?)
Неправильно трактуете его слова, он явно имеет в виду, что надо было в Зенит переходить, когда была такая возможность, а теперь она вряд ли представится.
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Abu Ibrahim
Ответ Cearvm
А это нормально, что агент футболиста раскрывает карты и топит его? Понятно, что Писарский провалился во втором круге, но 14 голов - солидный результат и его бы в любом случае еще рассматривали пару лет. А тут сам агент признается, что его клиент не тянет. В чем прикол?)
Агент рассуждает с такой позиции : стрельнуть , перейти в топ клуб - выбить комиссионные и хорошую зп и все - карьера удалась . В нынешней ситуации это сделать уже проблематично
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Я всех их сделал
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Агент понимает, что пристроить игрока одного сезона в Зенит за хорошие комиссионные шанс благополучно упущен. Да и в любой другой московский клуб.
Игрок одного сезона это Кейн, а Сычевой игрок одного круга
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Andrew Kolevatykh
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Агент понимает, что пристроить игрока одного сезона в Зенит за хорошие комиссионные шанс благополучно упущен. Да и в любой другой московский клуб.
Почему никто не считает, что агент мог заранее понять, что игрок не впишется в команду, в стиль игры?
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Xm.md
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Агент понимает, что пристроить игрока одного сезона в Зенит за хорошие комиссионные шанс благополучно упущен. Да и в любой другой московский клуб.
Одной половины сезона
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eftomolgy
Ответ Kirya21)
Это же отец Кирюхи Панченко,да?
Он сам был бомбардиром неслабым в 90-е
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San9
Ответ Павел Светлов
а перешел бы он в "Зенит" за те же деньги, что в "Крылья", сказали бы, что газовый гегемон всю лигу скупает
И что убили топового форварда, надежду сборной.
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Nick Crosier
Может и пригласят в Зенит,что сразу голову пеплом посыпать.
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Max9999
Надо откатится назад на Сычевого и всего делов.
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Olajuvon
Видимо бывший агент Писарского…
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eftomolgy
Виктор Панченко это тот, кто забивал за Камаз в 90-е?
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Павел Светлов
а перешел бы он в "Зенит" за те же деньги, что в "Крылья", сказали бы, что газовый гегемон всю лигу скупает
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Crenk
Со старой фамилией пропали и голы
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