Бабаев о Фернандесе и «Интернасьонале»: «Марио должен платить, чтобы вернуться — это не совсем корректно. ЦСКА отпускал его бесплатно»

Теги ЦСКА Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Роман Бабаев Марио Фернандес Футбол

Роман Бабаев рассказал, что мешает возвращению защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.

— Правда ли, что для возвращения Фернандеса ему необходимо по условиям контракта с «Интернасьоналом» заплатить клубу 365 тысяч евро?

— Там есть этот нюанс, и он не единственный. Мы в контакте с коллегами. Помним, что мы отпустили Марио по его просьбе и сделали это абсолютно бесплатно. И вешать на футболиста такие обязательства именно в случае возвращения в ЦСКА не совсем корректно.

— Но он ведь сам подписал такой контракт.

— К сожалению, он с нами не советовался. Марио очень доверчивый.

— Вы не готовы платить эти деньги?

— Мы обсуждаем, считаем, что это не совсем, мягко говоря, справедливо и правильно — полгода не прошло, как мы пошли им [бразильскому клубу] навстречу и Марио в первую очередь, отпустив бесплатно. И сейчас Марио должен платить, чтобы вернуться — это не совсем корректно.

— Он сам готов вернуться и вы готовы его видеть в команде?

— Конечно, – сказал гендиректор ЦСКА.

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2 комментария

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Кирилл Гришин
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