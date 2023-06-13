Бабаев о Фернандесе и «Интернасьонале»: «Марио должен платить, чтобы вернуться — это не совсем корректно. ЦСКА отпускал его бесплатно»
Роман Бабаев рассказал, что мешает возвращению защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.
— Правда ли, что для возвращения Фернандеса ему необходимо по условиям контракта с «Интернасьоналом» заплатить клубу 365 тысяч евро?
— Там есть этот нюанс, и он не единственный. Мы в контакте с коллегами. Помним, что мы отпустили Марио по его просьбе и сделали это абсолютно бесплатно. И вешать на футболиста такие обязательства именно в случае возвращения в ЦСКА не совсем корректно.
— Но он ведь сам подписал такой контракт.
— К сожалению, он с нами не советовался. Марио очень доверчивый.
— Вы не готовы платить эти деньги?
— Мы обсуждаем, считаем, что это не совсем, мягко говоря, справедливо и правильно — полгода не прошло, как мы пошли им [бразильскому клубу] навстречу и Марио в первую очередь, отпустив бесплатно. И сейчас Марио должен платить, чтобы вернуться — это не совсем корректно.
— Он сам готов вернуться и вы готовы его видеть в команде?
— Конечно, – сказал гендиректор ЦСКА.
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