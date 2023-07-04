Агент Фернандеса: «Марио не будет в ЦСКА, скорее всего. Соглашения с «Интернасьоналом» достичь не удалось»

Агент Марио Фернандеса считает, что защитник не вернется в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что и бразильский « », за который Фернандес выступал на правах аренды, не договорились о выплате компенсации за игрока в размере 365 тысяч евро.

«Это правда. Клубам не удалось достигнуть соглашения. Они больше не ведут переговоры. Скорее всего, Марио не будет в ЦСКА», – сказал Жорже Машаду.

выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В декабре прошлого года защитник присоединился к «Интернасьоналу» на правах аренды, однако в апреле досрочно расторг соглашение с бразильским клубом.