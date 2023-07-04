Агент Фернандеса: «Марио не будет в ЦСКА, скорее всего. Соглашения с «Интернасьоналом» достичь не удалось»

Теги ЦСКА Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Жорже Машаду Марио Фернандес агенты деньги Футбол

Агент Марио Фернандеса считает, что защитник не вернется в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и бразильский «Интернасьонал», за который Фернандес выступал на правах аренды, не договорились о выплате компенсации за игрока в размере 365 тысяч евро.

«Это правда. Клубам не удалось достигнуть соглашения. Они больше не ведут переговоры. Скорее всего, Марио не будет в ЦСКА», – сказал Жорже Машаду.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В декабре прошлого года защитник присоединился к «Интернасьоналу» на правах аренды, однако в апреле досрочно расторг соглашение с бразильским клубом.

16 комментариев

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lovkac
Ответ Давид Кочинян
Марио в годичной аренде расторг контракт в Бразилии, так почему он с января, например, не может вернуться в ЦСКА? Что ему мешает? 🤔
Потому что он дурачок и подмахнул контракт, в котором написано что при расторжении его и переходе куда либо нужно заплатить бразилам 300к евриков
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Oleg Olegov
Не поверю пока не увижу фото без Бабаева
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ЗЕНИТ65
Ответ MonkeyMeister
Бразилы какие-то слишком наглые оказались.
Прагматичные.
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Юрий Тюмин
А вообщето кто то будет этим летом в ЦСКА.вон ЗЕНИТ двух или трех бразильцев взял ...нищета голимыя
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ApXuMaHqPuT
Походу, Набабкину придётся до 50 бегать😐
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Вертуальный Человек
Марио эту кашу заварил, пусть сам и платит
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Айвенго
Ответ lovkac
Потому что он дурачок и подмахнул контракт, в котором написано что при расторжении его и переходе куда либо нужно заплатить бразилам 300к евриков
Марио совсем не дурачок, хоть и не говорит по-русски. Подмахнул, чтобы срубить денег с России, он же бразилец, хоть и с российским паспортом.
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Roman Boroveev
Ну они намутили. Мы им стались должны
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Давид Кочинян
Марио в годичной аренде расторг контракт в Бразилии, так почему он с января, например, не может вернуться в ЦСКА? Что ему мешает? 🤔
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S.A.N.
Не похоже, что "наш парень" Марио страдает и изо всех сил хочет вернуться, раз жалкие 300к евро стали непреодолимой преградой. В ЦСКА у него долгие годы явно не меньше 1.5-2 млн была зп.
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MonkeyMeister
Ответ lovkac
Потому что он дурачок и подмахнул контракт, в котором написано что при расторжении его и переходе куда либо нужно заплатить бразилам 300к евриков
Бразилы какие-то слишком наглые оказались.
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fclmfan
Ответ S.A.N.
Не похоже, что "наш парень" Марио страдает и изо всех сил хочет вернуться, раз жалкие 300к евро стали непреодолимой преградой. В ЦСКА у него долгие годы явно не меньше 1.5-2 млн была зп.
Для вас отдать 20% годовой зарплаты — тоже плёвое дело?)
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