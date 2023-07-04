«Ман Сити» интересен Родриго Рикельме. «Атлетико» не продаст вингера дешевле 30 млн евро

Вингер «Атлетико» Родриго Рикельме может перейти в «Манчестер Сити».

23-летний футболист привлек интерес «горожан» и ряда клубов Ла Лиги, сообщает Marca. «Атлетико» сообщил им, что не продаст футболиста дешевле 30 миллионов евро. Первое предложение « » не превышало суммы в 15 млн евро.

Отмечается, что Рикельме хотел бы остаться в « », но его будущее будет зависеть от Диего Симеоне – тренер должен понять, сможет ли игрок стать частью его игровой системы.

Также важным фактором будут трансферы клуба: если мадридцы не продадут никого из полузащитников, Рикельме будет трудно закрепиться в основном составе.

Прошлый сезон провел в «Жироне» на правах аренды. В рамках он сыграл 34 матча, отличившись 4 голами и 4 ассистами. Подробную статистику испанца можно найти здесь.