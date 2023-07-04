«Ман Сити» интересен Родриго Рикельме. «Атлетико» не продаст вингера дешевле 30 млн евро

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Родриго Рикельме Футбол

Вингер «Атлетико» Родриго Рикельме может перейти в «Манчестер Сити».

23-летний футболист привлек интерес «горожан» и ряда клубов Ла Лиги, сообщает Marca. «Атлетико» сообщил им, что не продаст футболиста дешевле 30 миллионов евро. Первое предложение «Сити» не превышало суммы в 15 млн евро. 

Отмечается, что Рикельме хотел бы остаться в «Атлетико», но его будущее будет зависеть от Диего Симеоне – тренер должен понять, сможет ли игрок стать частью его игровой системы. 

Также важным фактором будут трансферы клуба: если мадридцы не продадут никого из полузащитников, Рикельме будет трудно закрепиться в основном составе. 

Прошлый сезон Рикельме провел в «Жироне» на правах аренды. В рамках Ла Лиги он сыграл 34 матча, отличившись 4 голами и 4 ассистами. Подробную статистику испанца можно найти здесь

 

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5 комментариев

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Казанский парень
Ответ За Валенсию с 1999
Даже в Шипе был дном
много игроков в 20 лет Чемпионшип разрывают?
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KataDiaz
и действительно у Пепа может раскрыться, чего не скажешь если останется у Чоло
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За Валенсию с 1999
Даже в Шипе был дном
+2
-2
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Кино Музыка
Во второй состав, наверное. У Пепа прибавит по-любому.
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