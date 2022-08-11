«Ман Сити» интересен левый защитник «Атлетико» Лоди. К Тирни из «Арсенала» тоже могут обратиться

«Манчестер Сити» нацелен на усиление позиции левого защитника этим летом.

21-летний Серхио Гомес близок к переходу в «Ман Сити» из «Андерлехта», но он может отправиться в аренду на этот сезон, если «горожанам» удастся подписать левого защитника, который станет основным в команде Пепа Гвардиолы.

По данным The Telegraph, манчестерскому клубу интересен защитник «Атлетико» Ренан Лоди.

Помешать переходу может нежелание «рохибланкос» расставаться с 24-летним бразильцем, контракт которого с рассчитан еще на три сезона.

Также в рассматривают вариант с приглашением Рафаэла Геррейру из дортмундской . Его контракт с немецким клубом действует до следующего лета. Кроме того, «Манчестер Сити» интересен левый защитник «Штутгарта» и сборной Хорватии Борна Соса.

Если прогресса в переговорах по игрокам левого фланга обороны не будет, «Ман Сити» может обратиться к кандидатуре Кирана Тирни из . , переходивший из манчестерского клуба в состав «канониров» как полузащитник, начал сезон на слева в защите, где до этого играл Тирни.

Также «Ман Сити» знает о прогрессе, которого Раян Аит-Нури добился в «Вулверхэмптоне».