«Ювентус» может подписать Вернера или Жезуса, если не согласует с «Атлетико» скидку на Морату

интересны Габриэл Жезус и Тимо Вернер.

По данным Tuttosport, выкуп нападающего у остается основным вариантом для «Ювентуса». Однако итальянский клуб хочет добиться скидки от «рохибланкос».

Ранее клубы договорились о том, что «Ювентус» выкупит испанца за 35 млн евро, но боссы туринцев считают эту сумму завышенной, так как за аренду форварда на два года клуб уже заплатил 20 млн евро.

На случай, если достичь компромисса с «Атлетико» не удастся, директор «Ювентуса» Федерико Керубини рассматривает иные варианты усиления атаки. Клубу уже давно интересен форвард Габриэл Жезус. Кроме того, в клубе рассматривают кандидатуру Тимо Вернера из .