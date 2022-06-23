Гвардиола хочет, чтобы «Ман Сити» купил Феликса этим летом. Все зависит от трансферов Жезуса и Стерлинга

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Пеп Гвардиола хочет видеть Жоау Феликса в «Манчестер Сити».

Тренер «Манчестер Сити» хочет, чтобы клуб подписал 22-летнего футболиста этим летом, пишет журналист UOL Esporte и CNN Portugal Бруну Андраде.

Возможная сделка в значительной степени зависит от ситуации с нападающим Габриэлом Жезусом и вингером Рахимом Стерлингом, которые могут уйти из «Ман Сити» этим летом. Важно и освобождение места в заявке команды для Феликса, и соблюдение клубом финансового фэйр-плей.

В минувшем сезоне португалец забил 10 голов и отдал 5 передач в 34 матчах за мадридский клуб во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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