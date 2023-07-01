«Аталанта» не продала Хейлунда «МЮ» за 35 млн евро и хочет 40-45 млн. «Юве» форвард тоже интересен
«Манчестер Юнайтед» предпринял попытку купить Расмуса Хейлунда.
Как сообщает Corriere dello Sport, «Аталанта» отвергла предложение манкунианцев на сумму 35 млн евро. Она оценивает 20-летнего форварда в 40-45 млн без учета бонусов.
В числе интересующихся датчанином клубов также называется «Ювентус», который может включить в сделку кого-то из своих футболистов.
Хейлунд забил 9 голов за 32 матча в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
ИМХО - парень ни о чем для игры в топ клубе
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