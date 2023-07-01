«Аталанта» не продала Хейлунда «МЮ» за 35 млн евро и хочет 40-45 млн. «Юве» форвард тоже интересен

«Манчестер Юнайтед» предпринял попытку купить Расмуса Хейлунда.

Как сообщает Corriere dello Sport, « » отвергла предложение манкунианцев на сумму 35 млн евро. Она оценивает 20-летнего форварда в 40-45 млн без учета бонусов.

В числе интересующихся датчанином клубов также называется « », который может включить в сделку кого-то из своих футболистов.

забил 9 голов за 32 матча в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.