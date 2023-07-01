«Аталанта» не продала Хейлунда «МЮ» за 35 млн евро и хочет 40-45 млн. «Юве» форвард тоже интересен

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы деньги Расмус Хейлунд Футбол

«Манчестер Юнайтед» предпринял попытку купить Расмуса Хейлунда.

Как сообщает Corriere dello Sport, «Аталанта» отвергла предложение манкунианцев на сумму 35 млн евро. Она оценивает 20-летнего форварда в 40-45 млн без учета бонусов.

В числе интересующихся датчанином клубов также называется «Ювентус», который может включить в сделку кого-то из своих футболистов.

Хейлунд забил 9 голов за 32 матча в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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28 комментариев

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Elik1989
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Shohruh Yunusov
Лучше бы Гринвуда вернули в состав, чем покупать нападающего, забившего 9 голов за 32 матча.
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ta-tosha
так Аталанта кричала про 80, шо за скидка 50%? :))))) Аттракцион невиданной щедрости? :))))
ИМХО - парень ни о чем для игры в топ клубе
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sacha2
А как же это? Вот вам "цена" всей этой желтухи: 40-45 млн:)
https://www.sports.ru/football/1115229115-myu-planiruet-predlozhit-60-mln-evro-i-bonusy-za-xejlunda-poka-kontakt.html
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Girugamesshu
Ответ Shohruh Yunusov
Лучше бы Гринвуда вернули в состав, чем покупать нападающего, забившего 9 голов за 32 матча.
Грин будет в аренде
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M. Shinoda
Ответ llolishe
Любое трансферное предложение Манчестерски Деньги+Магвайр бонусом
Деньги + Магуайр + бонусы за Магуайра
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Лёха Жданчик
Лучше взять Тареми или Павлидиса
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ta-tosha
Можно вопрос? В пиковой Аталанте времён Папу, Йосипа, Малины, Мурика и компании - попал бы он просто на лавку? Как по мне - это максимум. А вы хотите за него 50 заплатить. Ну - удачи
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Спартак пичинен
кто заголовки пишет? "юве форвард тоже интересен" - кто вообще придумал такую формулировку
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Girugamesshu
30+бонусы будет оптимальным вариантом
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Колено решфорда
Ну вот это больше похоже на правду. Если не получается взять Кейна или Осимхена не означает, что позицию не нужно усилять. Это конечно скажется на уровне амбиций на сл сезон, но лучше чем ничего.
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jexOn
У Аталанты уже купили Диалло за 30 млн, чтобы отдать в аренду, хотя паренек неплохо играл в основной команде. Я так и не понимаю какой тип форварда тен Хагу нужен. Завершитель? Или тот, кто в подыгрыше хорош и начинает прессинг? Мне кажется Хейлунд ни того, ни другого команде не даст.
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QWertY
За 45 было бы отлично. У него и в трансфермаркте такая же стоимость
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Токсик
Ответ ta-tosha
так Аталанта кричала про 80, шо за скидка 50%? :))))) Аттракцион невиданной щедрости? :)))) ИМХО - парень ни о чем для игры в топ клубе
Да на понт берут. За 45+5, думаю, договорятся. Хоть это и все равно дорого за молодого ноунейма
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Dm Kznts
Ответ Streetbor
с учётом того как руководство МЮ не умеет торговаться. Аталанта получит ровно столько сколько просит.
так они 70 просили вначале )
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eskerro
Стоп, там же цифры около 60 млн были?
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Роман Сорокин
Ответ Shohruh Yunusov
Лучше бы Гринвуда вернули в состав, чем покупать нападающего, забившего 9 голов за 32 матча.
он часто выходил на замену или меняли после тайма, о5 же за сборную забивает исправно.
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Фанат спорта01
Ответ QWertY
За 45 было бы отлично. У него и в трансфермаркте такая же стоимость
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Dm Kznts
Ответ Колено решфорда
Ну вот это больше похоже на правду. Если не получается взять Кейна или Осимхена не означает, что позицию не нужно усилять. Это конечно скажется на уровне амбиций на сл сезон, но лучше чем ничего.
20 лет чуваку
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