«МЮ» планирует предложить 60 млн евро и бонусы за Хейлунда. «Аталанте» нужно 70+ млн
«Манчестер Юнайтед» готовит «Аталанте» предложение по Расмусу Хейлунду.
По сведениям журналиста Альфредо Педуллы, манкунианцы готовы заплатить 60 млн евро и бонусы. Клуб Серии А рассчитывает выручить как минимум 70 млн без учета дополнительных выплат.
Пока контактов с бергамасками у «МЮ» не было, но посредники уже работают над сделкой.
Также «Юнайтед» ждет начала июля, чтобы завершить трансфер защитника «Наполи» Ким Мин Чжэ.
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