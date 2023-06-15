«МЮ» планирует предложить 60 млн евро и бонусы за Хейлунда. «Аталанте» нужно 70+ млн

«Манчестер Юнайтед» готовит «Аталанте» предложение по Расмусу Хейлунду.

По сведениям журналиста Альфредо Педуллы, манкунианцы готовы заплатить 60 млн евро и бонусы. Клуб Серии А рассчитывает выручить как минимум 70 млн без учета дополнительных выплат.

Пока контактов с бергамасками у « » не было, но посредники уже работают над сделкой.

Также «Юнайтед» ждет начала июля, чтобы завершить трансфер защитника « » Ким Мин Чжэ.