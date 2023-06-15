«МЮ» планирует предложить 60 млн евро и бонусы за Хейлунда. «Аталанте» нужно 70+ млн

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Ким Мин Чжэ деньги Расмус Хейлунд Футбол

«Манчестер Юнайтед» готовит «Аталанте» предложение по Расмусу Хейлунду.

По сведениям журналиста Альфредо Педуллы, манкунианцы готовы заплатить 60 млн евро и бонусы. Клуб Серии А рассчитывает выручить как минимум 70 млн без учета дополнительных выплат.

Пока контактов с бергамасками у «МЮ» не было, но посредники уже работают над сделкой.

Также «Юнайтед» ждет начала июля, чтобы завершить трансфер защитника «Наполи» Ким Мин Чжэ.

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7 комментариев

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Temp LC
60 млн за хейлунда? Я конечно всё понимаю, забил бы он хотя бы половину голов осимхена или привёл бы аталанта в зону лиги чемпионов, но он даже 10 голов не забил , играя наконечником. Лучше доплатить миллионов 40-50 и купить Кейна, если конечно его Леви отпустит)
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Elik1989
Один не полный сезон с относительно не плохим прогрессом и сразу 60млн +... Мир сошёл с ума.
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Микаил михаил
лучше не надо его купить он толком себя не показал это будет провальный трансфер мю если его купить
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Максим Маслов
Ответ Temp LC
60 млн за хейлунда? Я конечно всё понимаю, забил бы он хотя бы половину голов осимхена или привёл бы аталанта в зону лиги чемпионов, но он даже 10 голов не забил , играя наконечником. Лучше доплатить миллионов 40-50 и купить Кейна, если конечно его Леви отпустит)
У МЮ 120 лямов бюджет на лето + продажи. С менеджментом Юнайтед о них можно только мечтать. Проблемы с ФФП из-за того, что слишком много отпускали бесплатно игрков, при этом тратили много на новых + з/п. Ну и продажа клуба все тормозит только. Вот и ищут алтернативы
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