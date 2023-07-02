Экс-защитник «Арсенала» Колашинац переходит в «Аталанту» бесплатно. Контракт – по схеме «3+1» на 2 млн евро в год

Защитник Сеад Колашинац близок к переходу в «Аталанту» свободным агентом.

30-летний игрок сборной Боснии и Герцеговины согласовал с клубом Серии А контракт до 2026 года с опцией продления до 2027-го, сообщает журналист Николо Скира.

В ближайшие дни пройдет медосмотр в «Аталанте».

Последние два сезона футболист играл за « ». Также он известен по выступлениям за « » и «Шальке».