Экс-защитник «Арсенала» Колашинац переходит в «Аталанту» бесплатно. Контракт – по схеме «3+1» на 2 млн евро в год

Теги Марсель Аталанта премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия Арсенал возможные трансферы Сеад Колашинац деньги Футбол

Защитник Сеад Колашинац близок к переходу в «Аталанту» свободным агентом.

30-летний игрок сборной Боснии и Герцеговины согласовал с клубом Серии А контракт до 2026 года с опцией продления до 2027-го, сообщает журналист Николо Скира.

В ближайшие дни Колашинац пройдет медосмотр в «Аталанте».

Последние два сезона футболист играл за «Марсель». Также он известен по выступлениям за «Арсенал» и «Шальке».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt39
Кстати, если на всю бровку в Аталанте, то может и выйдит на прежний уровень. В Шальке вообще топарем казался
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Josef Steiner
Ответ Balt39
Кстати, если на всю бровку в Аталанте, то может и выйдит на прежний уровень. В Шальке вообще топарем казался
Тоже об этом подумал. А то в последние годы постоянно играл в тройке центральных защитников.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wjvxpb5q6f
Ответ Balt39
Кстати, если на всю бровку в Аталанте, то может и выйдит на прежний уровень. В Шальке вообще топарем казался
Не выйдет. Его и берут как ЦЗ, и куда он там всю бровку будет бороздить в 30 лет? Да он за 10 минут сдохнет, это чуть ли не самая энергозатратная позиция в футболе, латераль.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий