«Фламенго» интересуется Венделом, но цена их отталкивает. «Зенит» хочет 15 млн евро

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Вендел Футбол

«Фламенго» изучал возможность приобретения Вендела у «Зенита».

Бразильский клуб интересовался трансферной стоимостью футболиста, но цена их оттолкнула.

Сообщается, что «Зенит» хочет получить 15 миллионов евро за 25-летнего хавбека.

Вендел перешел в петербургский клуб из «Спортинга» в октябре 2020 года за 20,3 миллиона евро.

В минувшем сезоне он забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

9 комментариев

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Александр Смирнов
Дэвид Шарп - это твиттер аккаунт Вани Карпова?
+12
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ApocalypsePlease
15 лямов за игрока уровня Вендела это несерьёзно. Это гораздо ниже рыночной стоимости, плюс он только год назад контракт переподписывал. Новость туфта, Дэвид Шарп - сказочник.
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Злодей Спб
Пугает 15 при рыночной 28? Мне кажется Фламенго устроит только вариант бесплатного перехода :) Так то бесплатно многих игроков Зенита готовы "подписать".

"Эй, прохожий, мимо проходи, мимо проходи, пока не получил" :)
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Nogoi89
Зенит хочет не меньше 30, если чё.
+3
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Badgio
Текущая стоимость Вендела 24,00 млн €, Зенит покупал его в Лисбоне за 20,30 млн €, а плутоватые бразилы всегда хотят облапошить русских и взять игрока задаром. 🤣
+2
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Дмитрий9779
https://m.youtube.com/watch?v=aF89zF-VFTA
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Данко Лазович
- Венделов продаете?
- Нет.
- Афигенное!
- Спасибо.
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Евгений Цыбулин
Ответ Badgio
Текущая стоимость Вендела 24,00 млн €, Зенит покупал его в Лисбоне за 20,30 млн €, а плутоватые бразилы всегда хотят облапошить русских и взять игрока задаром. 🤣
С Фламенго,точно не стоит связываться-как Евреи,только круче)))За 15 они могут от####ть сами,себе)Помню,как они за Вагнера Лава "платили" рассрочку)))
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