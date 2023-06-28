«Фламенго» интересуется Венделом, но цена их отталкивает. «Зенит» хочет 15 млн евро

«Фламенго» изучал возможность приобретения Вендела у «Зенита».

Бразильский клуб интересовался трансферной стоимостью футболиста, но цена их оттолкнула.

Сообщается, что «Зенит» хочет получить 15 миллионов евро за 25-летнего хавбека.

перешел в петербургский клуб из «Спортинга» в октябре 2020 года за 20,3 миллиона евро.

В минувшем сезоне он забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в 33 матчах за « » во всех турнирах.