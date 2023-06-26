Орлов о Ду Кейросе в «Зените»: «Скоростной, резкий, но надо обрасти мясом, прибавить в атлетизме. Точность передач 85%, на уровне Витцеля – это его козырь»

Теги Зенит Сергей Семак Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Геннадий Орлов Аксель Витцель Вендел Спорт-Экспресс Густаво Мантуан Эдуардо Кейрос Футбол

Геннадий Орлов считает, что Эдуардо Кейрос впишется в игру «Зенита».

Бразильский полузащитник перешел в «Зенит» в рамках сделки с «Коринтианс» по Юри Алберто.

«Ему 23 года, может сыграть как в центре, так и справа. Бросается в глаза один статистический показатель. Точность передач этого полузащитника составляет 85 процентов! На таком уровне в «Зените» играл Витцель. Это, конечно, козырь Ду Кейроса. Но посмотрим, как быстро он адаптируется в новой команде.

Журналист Фабио Алейшо считает, что Ду Кейрос не усилит питерскую команду, не сделает разницу. Я бы не был столь категоричен. Смотря на какой позиции его видит Семак. Если в центре поля, то Вендела Ду Кейрос, конечно, пока не сдвинет. Да и в целом ему еще нужно обрасти мясом. Видел нарезки матчей с его участием – такой неказистый, субтильный, не очень высокий. Надо прибавлять в атлетизме. При этом довольно скоростной, резкий. Может вписаться в игру Семака.

Как я и говорил, «Зенит» выкупил контракт Мантуана. Логичная сделка. Бразилец далеко не всегда проходил в стартовый состав «Зенита», однако в чемпионате забил шесть мячей, отдал четыре результативные передачи. Внес свой вклад в успех сине-бело-голубых. Нравится, что он может сыграть на разных позициях», – сказал Орлов.

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nogoi89
Ответ Иван Дорн
Зачем он Зениту? Питер и без покупок не напрягаясь выиграет РПЛ, здесь в конкурентах одни инвалиды
На таком уровне, если не двигаться вперёд, не только рискуешь тем, что тебя могут догнать, но и можно отстать. В Зените выстроена работа, правильная работа, развивать команду, обновлять ее, продавать лидеров, так и нужно. Нужно плясать от себя, чтобы остаться чемпионом. Зачем ровняться и строить свою работу, ориентируясь на тех, кто слабее тебя? Это будет отрицательный отбор. Нужно смотреть на сильных, а если таких нет, то от печки плясать.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Талантливый игрок
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Ответ SMART789
Он ничего не умеет кроме постоянной беготни, трансфер ради трансфера Думаю Коваленко потенциально посадит его на долго
Не надо хоронить парня раньше времени!
Время покажет 👌🏻
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EAstman
ха ха, держи карман шире флюгер
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Ерофеенков
85% это типа много?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
блокад блокадыч
опять говорит про Спартак
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Иван Дорн
неужели питерские болельщики настолько инфантильные, что любой коммент, даже без критики в адрес их клуба минусуется? И мне это покупка представляется, обычным распилом бабла.
Это не покупка,этот трансфер входит в сделку по Юри Алберто.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Олегов
Ответ Дмитрий9779
Это не покупка,этот трансфер входит в сделку по Юри Алберто.
Там человеку представляется, не мешай)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenith forever
Ответ Иван Дорн
неужели питерские болельщики настолько инфантильные, что любой коммент, даже без критики в адрес их клуба минусуется? И мне это покупка представляется, обычным распилом бабла.
Причем тут критика? Я минусы, к примеру, ставлю исключительно за глупость.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Олегов
Ответ SMART789
Он ничего не умеет кроме постоянной беготни, трансфер ради трансфера Думаю Коваленко потенциально посадит его на долго
Интересное заявление, конечно) Т.е. ты не просто себя футбольным специалистом считаешь, но еще и специалистом по Бразильскому футболу)) Если уйдут и Вендел и Далер, то вполне пригодятся и Коваленко и Ду Кейрос. Я, конечно, не такой эксперт), но из того, что я видел, чел как раз на Далера чем-то похож, не супер прям созидатель, но достаточно техничный и цепкий. Хотя поглядим, конечно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Ответ Спартак Уокер
Талантливый игрок
Дружище ты меня снова удивляешь!
Ты точно болельщик Спартака ?😅
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Ответ Зелёный гопник
Дружище ты меня снова удивляешь! Ты точно болельщик Спартака ?😅
Да конечно, просто я уважаю и другие клубы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий