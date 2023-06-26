Орлов о Ду Кейросе в «Зените»: «Скоростной, резкий, но надо обрасти мясом, прибавить в атлетизме. Точность передач 85%, на уровне Витцеля – это его козырь»
Геннадий Орлов считает, что Эдуардо Кейрос впишется в игру «Зенита».
Бразильский полузащитник перешел в «Зенит» в рамках сделки с «Коринтианс» по Юри Алберто.
«Ему 23 года, может сыграть как в центре, так и справа. Бросается в глаза один статистический показатель. Точность передач этого полузащитника составляет 85 процентов! На таком уровне в «Зените» играл Витцель. Это, конечно, козырь Ду Кейроса. Но посмотрим, как быстро он адаптируется в новой команде.
Журналист Фабио Алейшо считает, что Ду Кейрос не усилит питерскую команду, не сделает разницу. Я бы не был столь категоричен. Смотря на какой позиции его видит Семак. Если в центре поля, то Вендела Ду Кейрос, конечно, пока не сдвинет. Да и в целом ему еще нужно обрасти мясом. Видел нарезки матчей с его участием – такой неказистый, субтильный, не очень высокий. Надо прибавлять в атлетизме. При этом довольно скоростной, резкий. Может вписаться в игру Семака.
Как я и говорил, «Зенит» выкупил контракт Мантуана. Логичная сделка. Бразилец далеко не всегда проходил в стартовый состав «Зенита», однако в чемпионате забил шесть мячей, отдал четыре результативные передачи. Внес свой вклад в успех сине-бело-голубых. Нравится, что он может сыграть на разных позициях», – сказал Орлов.
Время покажет 👌🏻
Ты точно болельщик Спартака ?😅