Орлов о Ду Кейросе в «Зените»: «Скоростной, резкий, но надо обрасти мясом, прибавить в атлетизме. Точность передач 85%, на уровне Витцеля – это его козырь»

Геннадий Орлов считает, что Эдуардо Кейрос впишется в игру «Зенита».

Бразильский полузащитник перешел в «Зенит» в рамках сделки с «Коринтианс» по Юри Алберто.

«Ему 23 года, может сыграть как в центре, так и справа. Бросается в глаза один статистический показатель. Точность передач этого полузащитника составляет 85 процентов! На таком уровне в « » играл . Это, конечно, козырь Ду Кейроса. Но посмотрим, как быстро он адаптируется в новой команде.

Журналист Фабио Алейшо считает, что Ду Кейрос не усилит питерскую команду, не сделает разницу. Я бы не был столь категоричен. Смотря на какой позиции его видит . Если в центре поля, то Вендела Ду Кейрос, конечно, пока не сдвинет. Да и в целом ему еще нужно обрасти мясом. Видел нарезки матчей с его участием – такой неказистый, субтильный, не очень высокий. Надо прибавлять в атлетизме. При этом довольно скоростной, резкий. Может вписаться в игру Семака.

Как я и говорил, «Зенит» выкупил контракт . Логичная сделка. Бразилец далеко не всегда проходил в стартовый состав «Зенита», однако в чемпионате забил шесть мячей, отдал четыре результативные передачи. Внес свой вклад в успех сине-бело-голубых. Нравится, что он может сыграть на разных позициях», – сказал .