«Ливерпуль» не подпишет Гравенберха. Лавиа – приоритет клуба
«Ливерпуль» не подпишет Райана Гравенберха.
Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, английский клуб вел переговоры с представителями полузащитника «Баварии», но в конечном итоге отказался от этого варианта.
Сейчас одной из приоритетных трансферных целей «красных» является хавбек «Саутгемптона» Ромео Лавиа.
Отмечается, что у Гавенберха нет статуса неприкосновенного в «Баварии» – мюнхенцы могут продать игрока, если их устроит предложение от какого-либо клуба.
Вот и они занимаются этом в первом очереди
Да,с разным функционалом,но всё же…
Конкурент Тренту где?
Замены Ван Дейку и Гомесу?
Я даже новостей об интересе к защитникам не вижу.
А по Лавии кто-то может сказать, парень - топарь в перспективе?
Тут было, ищут левоногого ЦЗ, правда из категории подешевле. Лавиа закроет опорника и место игрока воспитанного в Англии, для регистрации в апл и лч. Ушли Милнер и Окс и "паспортисты" очень нужны на следующие сезоны.