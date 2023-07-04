«Ливерпуль» не подпишет Гравенберха. Лавиа – приоритет клуба

«Ливерпуль» не подпишет Райана Гравенберха.

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, английский клуб вел переговоры с представителями полузащитника «Баварии», но в конечном итоге отказался от этого варианта.

Сейчас одной из приоритетных трансферных целей «красных» является хавбек « » .

Отмечается, что у Гавенберха нет статуса неприкосновенного в «Баварии» – мюнхенцы могут продать игрока, если их устроит предложение от какого-либо клуба.