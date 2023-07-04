«Ливерпуль» не подпишет Гравенберха. Лавиа – приоритет клуба

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Саутгемптон чемпионшип Райан Гравенберх Ромео Лавиа Футбол

«Ливерпуль» не подпишет Райана Гравенберха.

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, английский клуб вел переговоры с представителями полузащитника «Баварии», но в конечном итоге отказался от этого варианта. 

Сейчас одной из приоритетных трансферных целей «красных» является хавбек «Саутгемптона» Ромео Лавиа

Отмечается, что у Гавенберха нет статуса неприкосновенного в «Баварии» – мюнхенцы могут продать игрока, если их устроит предложение от какого-либо клуба. 

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19 комментариев

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RealJon
Ответ Доминатор3000
Одни полузащитники… Да,с разным функционалом,но всё же… Конкурент Тренту где? Замены Ван Дейку и Гомесу? Я даже новостей об интересе к защитникам не вижу.
Они должны были заменить ПЗту полностью, это было видно всем, Хендо, травматичый Тиаго и улитка Фабиньо больше никуда не годится.

Вот и они занимаются этом в первом очереди
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Ливерпуль_1993
Думаю Лавиа хороший вариант, учитывая опыт АПЛ, а это не маловажный фактор. Ещё Фабиньо есть. Из-за одного провального сезона его не стоит списывать, как многие наши фанаты это делают. Я уверен, что в новом сезоне он будет близок к своему идеалу. Бонусом ещё Байчетич. Так что опорка с этим подписанием будет закрыта.
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RealJon
после Собослаи и Маккалистера, было бы глупо подписать его, Ливеру сейчас нужно искать замену Фабиньо. Пока Тюрам и Лавиа потенциальные трансферы
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Доминатор3000
Одни полузащитники…
Да,с разным функционалом,но всё же…
Конкурент Тренту где?
Замены Ван Дейку и Гомесу?
Я даже новостей об интересе к защитникам не вижу.
+6
-2
+4
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Snid
Ответ ман сити фейк
Опять мешок Ман Сити подписал игроков за бесценок. А наш скромный Ливерпуль наблюдает
Тупая шутка.
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alim_liver_kz
Я не понимаю, что в Лавия нашел Клопп? Вроде особого в минувшем сезоне не показал
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Чёрный тюльпан
Не переживай Райан, сейчас тен Хаг вспомнит, что тренировал какого-то рослого смуглого парня в Аяксе, который неплохо себя в центре полузащиты показывал, и позовёт в МЮ.
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Матвей Бондарев
Блин, Тюрама жду не дождусь, какой Лавия там, полузащита с приходом Тюрама будет даже излишне укомплектована. Пора пройтись по комплектации центральных защитников.
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vals1702
не нужен. Тюрама берите
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Stewee
Понятно, что баночник Баварии не лучший вариант, это было ясно с самого начала.
А по Лавии кто-то может сказать, парень - топарь в перспективе?
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Snid
Ответ ман сити фейк
Будешь смеяться когда Ман Сити берет очередное чемпионство
Буду смеяться, когда мансити вышвырнут в 4 лигу.
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Великолепный Пеп
Ответ ман сити фейк
Опять мешок Ман Сити подписал игроков за бесценок. А наш скромный Ливерпуль наблюдает
Там сити планирует Гвардиола взять за 90 млн - почти даром
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Чёрный тюльпан
Ответ RealJon
после Собослаи и Маккалистера, было бы глупо подписать его, Ливеру сейчас нужно искать замену Фабиньо. Пока Тюрам и Лавиа потенциальные трансферы
Так Тюрам не опорник, он ЦП, который как раз мяч двигает вперёд, потому что хорош в дриблинге. Кефрен - это по сути конкурент Гравенберха по позиции. У Лавиа мог быть конкурент в лице Коне из Мёнхенгладбаха, но последний сам устранился, получив травму на молодёжном ЧЕ.
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Stewee
Ответ Доминатор3000
Одни полузащитники… Да,с разным функционалом,но всё же… Конкурент Тренту где? Замены Ван Дейку и Гомесу? Я даже новостей об интересе к защитникам не вижу.
Так Ливерпуль ищет еще ЦЗ, который года через 2-3 сможет заменить ВВД.
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Young Hefner
Ответ Доминатор3000
Одни полузащитники… Да,с разным функционалом,но всё же… Конкурент Тренту где? Замены Ван Дейку и Гомесу? Я даже новостей об интересе к защитникам не вижу.
Трент вроде как теперь в центре, так что нужен не конкурент, а полноценный ПЗ.
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T-Rex
Ответ Доминатор3000
Одни полузащитники… Да,с разным функционалом,но всё же… Конкурент Тренту где? Замены Ван Дейку и Гомесу? Я даже новостей об интересе к защитникам не вижу.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/asterisk/3172926.html?sl=1

Тут было, ищут левоногого ЦЗ, правда из категории подешевле. Лавиа закроет опорника и место игрока воспитанного в Англии, для регистрации в апл и лч. Ушли Милнер и Окс и "паспортисты" очень нужны на следующие сезоны.
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