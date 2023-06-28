«Арсенал» близок к трансферу Тимбера за 50 млн фунтов и хочет купить Лавиа у «Саутгемптона» (The Guardian)
«Арсенал» работает над трансфером 22-летнего защитника «Аякса».
Лондонский клуб близок к подписанию Юрриена Тимбера за 50 миллионов фунтов, сообщает The Guardian. Также «канониры» хотят купить полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа.
Ранее сообщалось, что за трансфер 19-летнего хавбека «святые» потребуют более 40 миллионов фунтов.
Сегодня также стало известно, что «Арсенал» близок к трансферу Деклана Райса из «Вест Хэма» за 100+5 миллионов фунтов.
Это просто невероятно 😅
Есть проблемные позиции?
Давайте усилим…
100 лямов,50 лямов,ещё 40 и ещё…
Просто бальзам на душу 😌
Таких трат, похоже, себе позволить не могут сейчас.
Там пара игроков (глубина скамейки) решила исход сезона. Сейчас скамейка у пушкарей будет отличная.