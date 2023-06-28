«Арсенал» близок к трансферу Тимбера за 50 млн фунтов и хочет купить Лавиа у «Саутгемптона» (The Guardian)

«Арсенал» работает над трансфером 22-летнего защитника «Аякса».

Лондонский клуб близок к подписанию за 50 миллионов фунтов, сообщает The Guardian. Также «канониры» хотят купить полузащитника « » .

Ранее сообщалось, что за трансфер 19-летнего хавбека «святые» потребуют более 40 миллионов фунтов.

Сегодня также стало известно, что « » близок к трансферу Деклана Райса из «Вест Хэма» за 100+5 миллионов фунтов.