«Арсенал» близок к трансферу Тимбера за 50 млн фунтов и хочет купить Лавиа у «Саутгемптона» (The Guardian)

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Арсенал Саутгемптон чемпионшип Юрриен Тимбер Ромео Лавиа Футбол

«Арсенал» работает над трансфером 22-летнего защитника «Аякса».

Лондонский клуб близок к подписанию Юрриена Тимбера за 50 миллионов фунтов, сообщает The Guardian. Также «канониры» хотят купить полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа

Ранее сообщалось, что за трансфер 19-летнего хавбека «святые» потребуют более 40 миллионов фунтов. 

Сегодня также стало известно, что «Арсенал» близок к трансферу Деклана Райса из «Вест Хэма» за 100+5 миллионов фунтов. 

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16 комментариев

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Андрей
Остановите эту трансферную машину)
+12
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+12
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Шамиль Зигантдинов
Ответ Доминатор3000
После времён Венгера… Это просто невероятно 😅 Есть проблемные позиции? Давайте усилим… 100 лямов,50 лямов,ещё 40 и ещё… Просто бальзам на душу 😌
на самом деле в этом большая заслуга Венгера, он в сложный период сохранил стабильность команды, заложив устойчивое развитие.
+8
0
+8
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Доминатор3000
После времён Венгера…
Это просто невероятно 😅
Есть проблемные позиции?
Давайте усилим…
100 лямов,50 лямов,ещё 40 и ещё…
Просто бальзам на душу 😌
+4
0
+4
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toxasel
Нормально Кронке отслюнявил)
+2
0
+2
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Милан137
Арсенал готов потратить аж 200 млн фунтов обалдеть ...
+2
0
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Khan Solo
Ответ QWertY
Будет эпично если с такими тратами гунерята не заскочат в топ 4 в следующем сезоне)
А если выиграют АПЛ , что тогда будет?
+9
-7
+2
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CriminalJoint62
Ответ Obdob
помимо привычных радужных, что за новые цвета Арсенал добавил к контуру своего клубного лого в твиттере?
Это очередной трофей Тоттенхэма
+4
-2
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Karl Franz F. Brandt
Так они ещё и Хаверца уже купили. Чем ответит Сити?
Таких трат, похоже, себе позволить не могут сейчас.
Там пара игроков (глубина скамейки) решила исход сезона. Сейчас скамейка у пушкарей будет отличная.
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#SharkTeam
300 лямов потратят? Будут продолжать жаловаться на мешков или нет?
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Влад Белянский
Ответ Obdob
помимо привычных радужных, что за новые цвета Арсенал добавил к контуру своего клубного лого в твиттере?
Флаг трансгендеров и Блэк лайвс мэттерс
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