Тухель хочет Кефрена Тюрама. «Бавария» может провести переговоры с игроком «Ниццы» (Foot Mercato)

«Бавария» интересуется Кефреном Тюрамом.

Как сообщает Foot Mercato, основным претендентом на полузащитника «Ниццы» остается « », но предложения от английской команды пока не поступало, а в борьбу за 22-летнего футболиста готова включиться « ».

Подписать француза руководству мюнхенцев предложил главный тренер . Ожидаются переговоры с окружением футболиста, оцениваемого его клубом в 50 млн евро.

При этом журналист Флориан Плеттенберг пишет, что его источники отрицают интерес «Баварии» к .