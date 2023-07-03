Тухель хочет Кефрена Тюрама. «Бавария» может провести переговоры с игроком «Ниццы» (Foot Mercato)

Теги Бавария Ницца Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Томас Тухель Кефрен Тюрам Футбол

«Бавария» интересуется Кефреном Тюрамом.

Как сообщает Foot Mercato, основным претендентом на полузащитника «Ниццы» остается «Ливерпуль», но предложения от английской команды пока не поступало, а в борьбу за 22-летнего футболиста готова включиться «Бавария».

Подписать француза руководству мюнхенцев предложил главный тренер Томас Тухель. Ожидаются переговоры с окружением футболиста, оцениваемого его клубом в 50 млн евро.

При этом журналист Флориан Плеттенберг пишет, что его источники отрицают интерес «Баварии» к Тюраму.

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22 комментария

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Overkiller
"Тухель хочет Кефрена"

А Слуцкий хочет Дзюбу.

Можно нормально новости писать, а, спорц?
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Жирный Лукаку
Блин, ну их отец, конечно, мощные гены передал
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Savardus
Тухель хочет Кефрена Тюрама?
Я вот хочу Меган Фокс.

Но, о вкусах, конечно, не спорят
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azt3c14
Ответ HI MARS
Тюрамов стало больше Туре и Диарра
Впереди планеты всей клан Дембеле)
+4
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Surviving
🦆
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diger499
Ответ upuckuH
Почему Доку никто не хочет купить ?
Потому что он все никак не может на новый уровень выдти. На топовом уровне у него только дриблинг, а остальные качества не дотягивают
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Саша Пышкин
Классно будет посмотреть как Тюрам покажет себя в топ клубе
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Devil prj
Ответ HI MARS
Тюрамов стало больше Туре и Диарра
как тралре
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ta-tosha
Вчера с Украиной единственный был, у кого видно реальный уровень для топ клуба
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Пирс Морган
Что же с ним в Индии сделали
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Улыбайся
Тухель там на доп. ставку , как спортивный директор не устроился ?)
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OldRedWhite
Это снобизм какой-то !
Могли бы и немецкого Тюрама взять , а им французского подавай !
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Demyan Grachev
Тухель хочет Кефрена....уфф,браззерс
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Великолепный Пеп
будут с Гравенберхом и Лаймером по очереди играть видимо
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upuckuH
Почему Доку никто не хочет купить ?
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Даня Кашеваров
Ответ HI MARS
Тюрамов стало больше Туре и Диарра
Их всего 2 брата…
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azt3c14
Ответ HI MARS
Тюрамов стало больше Туре и Диарра
Впереди планеты всей клан Дембеле)
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Юрий Балышев
Ответ Devil prj
как тралре
как Менди
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azt3c14
Ответ Peter Parker
Забавно, что ранее была новость об интересе Ливера к Гравенбеху и Тюраму, видимо как плюс минус равноценных игроков. А Тухель, видимо, хочет иметь обоих сразу. Глубина в полузащиту это здорово. Но хотелось бы ясности с нападающим
Игроки разного плана абсолютно.Гравенберх классическая 8 b2b и Тюрам опорник.А Бавария ищет опорника.Более охотно поверю в продажу Горецки чем Гравенберха
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kunimaster
Ответ azt3c14
Игроки разного плана абсолютно.Гравенберх классическая 8 b2b и Тюрам опорник.А Бавария ищет опорника.Более охотно поверю в продажу Горецки чем Гравенберха
Сам придумал, что Тюрам опорник?
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Peter Parker
Забавно, что ранее была новость об интересе Ливера к Гравенбеху и Тюраму, видимо как плюс минус равноценных игроков. А Тухель, видимо, хочет иметь обоих сразу. Глубина в полузащиту это здорово. Но хотелось бы ясности с нападающим
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