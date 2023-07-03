Тухель хочет Кефрена Тюрама. «Бавария» может провести переговоры с игроком «Ниццы» (Foot Mercato)
«Бавария» интересуется Кефреном Тюрамом.
Как сообщает Foot Mercato, основным претендентом на полузащитника «Ниццы» остается «Ливерпуль», но предложения от английской команды пока не поступало, а в борьбу за 22-летнего футболиста готова включиться «Бавария».
Подписать француза руководству мюнхенцев предложил главный тренер Томас Тухель. Ожидаются переговоры с окружением футболиста, оцениваемого его клубом в 50 млн евро.
При этом журналист Флориан Плеттенберг пишет, что его источники отрицают интерес «Баварии» к Тюраму.
А Слуцкий хочет Дзюбу.
Можно нормально новости писать, а, спорц?
Я вот хочу Меган Фокс.
Но, о вкусах, конечно, не спорят
Могли бы и немецкого Тюрама взять , а им французского подавай !