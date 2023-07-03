«Ливерпуль» готовит первое предложение по Лавиа, «Саутгемптон» требует 50 млн фунтов. «Сити» получит 20% от суммы трансфера

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон деньги Ромео Лавиа Футбол

«Ливерпуль» готовит первое предложение по трансферу хавбека «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

По данным talkSPORT, «Саутгемптон» оценивает Лавиа в 50 миллионов фунтов. Сообщается, что 19-летним полузащитником интересуется «Челси», однако его подписание не является для лондонского клуба приоритетом.

Также право на обратный выкуп Лавиа имеет «Манчестер Сити», однако это станет возможно лишь следующим летом. «Горожане» получат 20% от следующей сделки по бельгийцу – таким образом, если требования «Саутгемптона» будут удовлетворены, «Сити» получит 10 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне АПЛ Лавиа провел в составе «Саутгемптона» 29 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику хавбека можно найти здесь

«Арсенал» может подписать Лавиа лишь в случае ухода Парти и Джаки. С хавбеком «Саутгемптона» общается «Ливерпуль»

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14 комментариев

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Gündoğan
В прошлом году местные умники говорили что продажи молодых игроков из Сити в Саутгемптон за 10-15 млн это очередные махинации. По итогу все стали игроками основы святых, а Лавиа через сезон может уйти в Ливер за 50 млн
+19
-3
+16
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Lord Baium
Почему пишут "провел n матчей и забил n голов"? К чему эта информация по опорнику? (1 гол за 29 матчей) Даже про защитников порой такое пишут в статьях, как итог. Скоро и по вратарям будут говорить про забитые, а не про пропущенные. Может по игрокам оборонительного плана все-таки что-то посущественней поискать можно?
+12
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+8
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Великолепный Пеп
Ответ London.is.blue
Скаузерский мешок все никак не угомонится. Отпустили кучку игроков за 0 фунтов, накупят на 300 лямов ноунеймов и будут ныть, что все вокруг мешки, а они бедные - бизнес-класс от порта 🧠👈
Интересно это слышать от поклонника Челси
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<~Inter~>
Интересный конкурент для Фабиньо намечается
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окечуква
Рано ему еще на такой уровень. В Вилле или ВХЮ себя попробовать надо и не факт, что там станет божить.
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London.is.blue
Скаузерский мешок все никак не угомонится.

Отпустили кучку игроков за 0 фунтов, накупят на 300 лямов ноунеймов и будут ныть, что все вокруг мешки, а они бедные - бизнес-класс от порта 🧠👈
+5
-5
0
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Великолепный Пеп
В таком раскладе ЛФК нужно кого-то скидывать из полузащиты. Фаб, Хендерсон, Тиаго, Собослай, Мак, Лавиа + Байтетич и Джонс заслужили шанс прошлым сезоном. это уже 8 человек на 3 позиции.

Возможно Тиаго нужно продать арабам, все равно 50% сезона в лазарете
0
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0
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llolishe
Ответ Gündoğan
В прошлом году местные умники говорили что продажи молодых игроков из Сити в Саутгемптон за 10-15 млн это очередные махинации. По итогу все стали игроками основы святых, а Лавиа через сезон может уйти в Ливер за 50 млн
Пара тройка продаж не перекроет миллиардов трат ситевика
Трансферное сальдо ситевика просто ужас
Любой другой клуб уже давно бы отстранили от еврокубков минимум
+11
-11
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Hall_Dzhordan
Ответ Жирный Лукаку
ФФП складывается не только из трансферного баланса
Еще и с липовых спонсорских контрактов с кучей фирм со штатом в один человек и без офисов, очевидно
+2
-2
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zzzeeerrrooo
Ответ llolishe
Пара тройка продаж не перекроет миллиардов трат ситевика Трансферное сальдо ситевика просто ужас Любой другой клуб уже давно бы отстранили от еврокубков минимум
не забывай про 700 лямов дохода
+1
-1
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ostap&mio&dio
Ответ Lord Baium
Почему пишут "провел n матчей и забил n голов"? К чему эта информация по опорнику? (1 гол за 29 матчей) Даже про защитников порой такое пишут в статьях, как итог. Скоро и по вратарям будут говорить про забитые, а не про пропущенные. Может по игрокам оборонительного плана все-таки что-то посущественней поискать можно?
Lord, это типичный спортс, расслабься. Тут КПЭ не качество новостей, а количество
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