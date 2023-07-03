«Ливерпуль» готовит первое предложение по Лавиа, «Саутгемптон» требует 50 млн фунтов. «Сити» получит 20% от суммы трансфера

«Ливерпуль» готовит первое предложение по трансферу хавбека «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

По данным talkSPORT, «Саутгемптон» оценивает Лавиа в 50 миллионов фунтов. Сообщается, что 19-летним полузащитником интересуется «Челси», однако его подписание не является для лондонского клуба приоритетом.

Также право на обратный выкуп Лавиа имеет « », однако это станет возможно лишь следующим летом. «Горожане» получат 20% от следующей сделки по бельгийцу – таким образом, если требования «Саутгемптона» будут удовлетворены, «Сити» получит 10 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне АПЛ Лавиа провел в составе «Саутгемптона» 29 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.

«Арсенал» может подписать Лавиа лишь в случае ухода Парти и Джаки. С хавбеком «Саутгемптона» общается «Ливерпуль»