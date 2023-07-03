«Ливерпуль» готовит первое предложение по Лавиа, «Саутгемптон» требует 50 млн фунтов. «Сити» получит 20% от суммы трансфера
«Ливерпуль» готовит первое предложение по трансферу хавбека «Саутгемптона» Ромео Лавиа.
По данным talkSPORT, «Саутгемптон» оценивает Лавиа в 50 миллионов фунтов. Сообщается, что 19-летним полузащитником интересуется «Челси», однако его подписание не является для лондонского клуба приоритетом.
Также право на обратный выкуп Лавиа имеет «Манчестер Сити», однако это станет возможно лишь следующим летом. «Горожане» получат 20% от следующей сделки по бельгийцу – таким образом, если требования «Саутгемптона» будут удовлетворены, «Сити» получит 10 миллионов фунтов.
В прошедшем сезоне АПЛ Лавиа провел в составе «Саутгемптона» 29 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.
«Арсенал» может подписать Лавиа лишь в случае ухода Парти и Джаки. С хавбеком «Саутгемптона» общается «Ливерпуль»
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Возможно Тиаго нужно продать арабам, все равно 50% сезона в лазарете
Трансферное сальдо ситевика просто ужас
Любой другой клуб уже давно бы отстранили от еврокубков минимум